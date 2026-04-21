Enroque corto en Río Cuarto | Actualidad Local: Del pedido libertario al cierre de listas en la UNRC

Se cierra el organigrama

Antes del cierre de esta edición, el periodista consultaba con un informante dentro del oficialismo para obtener información sobre el nuevo organigrama municipal.

Periodista: Ya se termina el lunes y no hay nuevo organigrama. ¿O no me llegó la data?

Informante: Tengo entendido que ya está cerrado, pero que estaban con algunos ajustes finales que atrasaron un poco la cuestión.

P: Desde el jueves que se sabe solo lo de los secretarios y el EMOS. ¿Está más complicado el tema de las subsecretarías y coordinaciones?

I: Tengo entendido que sí. Por eso el jueves dijeron que esta semana se presentaba ante el Concejo el proyecto de reforma del organigrama.

P: El jueves, De Rivas dijo lunes, ¿o no?

I: Dijo “semana que viene” …

P: Entonces, ¿mañana (por este martes) podría no presentarlo?

I: Yo creo que llega a mandarlo. Pero evidentemente se tomaron todo el fin de semana para llamarlos a todos y ver qué podían acordar, especialmente con los que bajarán de rango o directamente se van.

P: Imagino que esa fue la parte más difícil.

I: No todos se toman bien quedar afuera de la foto. Pero el intendente dijo ajustar el 30%, así que no hay lugar para todos.

P: ¿Seguro? Yo escuché declaraciones de Roberto Koch (secretario de Gobierno) diciendo que la idea del intendente es que ningún funcionario se vaya de la gestión…

I: Mmm dijo la muda. ¿Usted se cree que si les bajan el sueldo van a responder con una sonrisa? El bolsillo le pesa a todos, incluso a los funcionarios.

P: Entonces, ¿habrá “echados”?

I: Me da la sensación de que a algunos no los tentará el nuevo ofrecimiento y se irán. No serán exactamente echados, pero algo así.

Pedido del único intendente libertario

El periodista recibía el mensaje de un informante en la región.

Informante: Anticipo de este humilde servidor: intendentes libertarios también piden reunión con el gobernador Martín Llaryora por la baja de la coparticipación.

Periodista: ¿Intendentes libertarios?

I: Bueno…intendente, en singular. Adrián Radice, de Villa El Chacay. Dice que entiende la situación que están pasando las gestiones provinciales, pero que a los intendentes no les están dando bola en el Panal. ¿Se acuerda que los del Foro de Intendentes Radicales plantearon lo mismo?

P: Así es.

I: El reclamo es que baja la recaudación, pero que a los municipios les siguen haciendo los descuentos automáticos y eso pesa cuando tienen que cumplir compromisos. Por ejemplo, ya se están anticipando al aguinaldo diciendo que no lo van a poder pagar. Además, parece que no le atienden el teléfono en el Panal.

P: ¿Y va solo?

I: Tengo entendido que quería sumar la firma de algún intendente de la zona. Pero que también estaban viendo de llevarle el tema a Gabriel Bornoroni para que acompañe y le de fuerza al pedido.

P: Si entra Bornoroni, le van a decir que al reclamo se lo haga a Nación.

I: Y tienen razón (risas). Acá se están cruzando dos cosas. El gobernador me parece que se puso duro en tener a los propios más cerca que a los que después van a militar por Bornoroni. Y esto de Radice es un intento muy pequeño por tirarle la culpa de esta situación a Provincia para no hablar de lo que pasa en Nación y hacer buena letra con los libertarios de Córdoba. ¡Juegue!

P: ¿Y cuándo lo presentan?

I: Lo que dicen es que, una vez que tengan las firmas, lo ingresarán por sistema y por mesa de entrada.

UNRC: Cierre de listas

La periodista dialogaba con el informante universitario tras el cierre de listas para las elecciones de consejeros directivos y superiores del claustro estudiantil en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los comicios serán el 28, 29 y 30 de abril.

Informante: Bueno, confirmado lo que le dije hace unos días. Al menos para consejeros directivos y del Superior, siguen participando los mismos espacios que lo venían haciendo hasta ahora.

Periodista: ¿Tiene las listas? Por lo que dice, supongo que todo queda reducido a Dinámica y Franja Morada y otros espacios que solo están en alguna de las facultades como ATP en Veterinaria.

I: Casi el mismo escenario que se venía viendo en las últimas elecciones, sí. Dinámica estudiantil presentó lista en todas las facultades. Y en el caso de Agro y Veterinaria, también se presentó ATP; en Exactas, también está El Big Bang; en Humanas, también está la Franja Morada y Pública y Gratuita; en Económicas, además de Dinámica, está Franja. Y en Ingeniería, Dinámica presentó lista única. Como ya venía pasando en elecciones anteriores.

Periodista: Entonces no han irrumpido nuevos espacios por ahora.

I: Al menos no para consejeros. No sé cómo vendrá la mano con el cierre de listas para centros de estudiantes y de la Federación Universitaria.

P: Entonces, como se venía rumoreando, Nuevas Bases no participa este año.

I: Hubiese sido interesante ver a la agrupación liberal. Para ellos es todo un desafío hacer campaña en este contexto. Pero no dejan de ser un espacio emergente y se están tratando de formar para crecer. Creo que del año que viene no pasa. El 2027 podría ser su debut electoral en la UNRC…

La nueva gestión en el EMOS

La periodista dialogaba con el informante del ámbito municipal, a pocos días de la reestructuración del gabinete y de que Gastón Maldonado asuma la dirección general del Ente Municipal de Obras Sanitarias.

Informante: Como le comenté hace unos días, Maldonado ya venía teniendo diálogo con las distintas patas del EMOS. Creo que, de todos los cambios que se anunciaron el otro día, este fue el que menos sorprendió.

Periodista: Es que fue el primer nombre fuerte que se filtró en el verano. Nos la pasábamos preguntando cuándo se iba a efectivizar.

I: Y el dato que le comenté sobre Matías Paloma, parece que es un hecho. Me dicen que el contador ya fue presentado en el ente y se haría cargo de la dirección administrativa.

P: ¿Qué onda con el resto del directorio?

I: Se dijo mucho sobre el director operativo, Ramiro Congestre y qué pasaría con su rol. A mí me da la impresión de que esto podría ser una especie de período de prueba. Hubo quienes le reprocharon que no haya aprovechado la salida de (Juan José) Osés para lucirse más, ya que no había presidente en el EMOS pero los directores seguían estando. Igual, la cosa viene de antes. Aún así, no me consta que se vaya a hacer algún movimiento nuevo… por ahora.

P: Igual, hay que esperar a ver cómo queda el nuevo organigrama.

I: Así es. A todos se nos puede estar escapando alguna cosita. Ya nos enteraremos.