Enroque corto | Córdoba al rojo vivo: Internas en la UCR, el PJ al ataque y nombres clave para 2026

De Loredo vs De Loredo

El informante municipal mensajeó al periodista. Se había quedado con una espina que se quería sacar.

Informante: Estimado, vea lo que le mandé.

Alfil: (Revisando el celular) ¿Un nuevo proyecto para el Concejo? ¿De qué tratará esta vez?

I.: Nada de eso. Es un proyecto sobre Seguridad, pero no es nuevo, tiene varios años.

A.: ¿Y por qué me lo manda ahora?

I.: Porque propone la creación de una Policía Urbana Municipal, y lleva la firma de un tal Rodrigo de Loredo.

A.: Esa no me la acordaba…

I.: Así es, el mismo que ahora propone eliminarla, en 2020 proponía crearla. ¿Cómo cambian las cosas, no?...

El Tribunal de Conducta de la UCR se arma

Esta semana quedará formalmente constituido el órgano disciplinario del radicalismo y ya aterrizan reclamos que apuntan a los concejales de Río Cuarto y a la exdiputada Soledad Carrizo por sus guiños a La Libertad Avanza.

Alfil: ¿Se viene semana tranquila en la UCR?

Informante: Tranquila, dice… Todo lo contrario. Se constituye el Tribunal de Conducta.

A: ¿Y arranca liviano o con carpeta cargada?

I: Con carpeta y sobremesa. Ya entraron reclamos.

A: ¿Contra quiénes?

I: Los concejales de Río Cuarto, por el juego fino con La Libertad Avanza. Y también a Soledad Carrizo.

A:¿están seguros? Hasta hace unos días decían que no hay había nada

I: Eso me dicen en la Casa Radical. Hay varios que creen que la convivencia con los libertarios se les fue de las manos, ahora hay que ver si hacen lugar al reclamo o no.

Pretto, candidato

El viceintendente, ubicado en la línea sucesoria.

Informante: Mucho se habla de la sucesión de Daniel Passerini y se mencionan varios nombres por el lado del oficialismo

Periodista: Así es. Mucho peronista interesado.

I.: Y extra partidario oficialista también. Habrá visto que el vice Javier Pretto se está moviendo mucho en redes, recorriendo los barrios, charlando con los vecinos, etc. Aunque hoy no hay un candidato natural, Pretto sin dudas se anota para la sucesión.

P: La verdad me resulta raro imaginar que el peronismo pueda entregar la cabeza de la fórmula municipal a un no-PJ

I.: Justamente eso mismo le preguntaron al vice la semana pasada en una entrevista. Y él respondió con mucha lógica y claridad: el oficialismo para el ´27 debe buscar al mejor dentro del espacio, no importa si es peronista o no. Y la verdad es difícil rebatir ese argumento porque qué pasa si el que mejor mide es un extra partidario, lo van a dejar afuera solamente porque no es peronista. Lindo para debatir, ¿no­?

El PJ por la renuncia del jefe del PAMI

Con apoyo del PJ, la Legislatura de Córdoba aprobó un proyecto de declaración que solicita la renuncia del titular del Pami delegación Córdoba, Eduardo Frayre.

Informante: Salió un proyecto de Dante Rossi, radical que no está en el bloque oficial de la UCR, para solicitar la renuncia del desconocido Frayre.

Alfil: Hombre puesto por Gabriel Bornoroni en reemplazo de otro hombre propio, el hoy diputado Patiño Brizuela.

Informante: Tal cual. La iniciativa de Rossi plantea como causales “la existencia de demoras prolongadas en la atención y la obtención de turnos, y dificultades para acceder a consultas médicas incluso cuando los turnos son otorgados, debido a la saturación del sistema”.

Alfil: UCR y juecismo en contra, claro.

Informante: En contra, y recordando el incendio no resuelto de Apross de hace un año.