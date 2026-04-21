MesaChica | Soher El Sukaria: "Con mucho respeto le digo al gobernador que se prepare porque va a tener una competencia fuerte."

Redacción Alfil

Este lunes la dirigente del PRO, Soher El Sukaria, pasó por Mesa Chica y fue contundente con sus opiniones. Habló sobre la gestión de la Ciudad de Córdoba, sobre la situación actual del PRO y La Libertad Avanza. También cruzó a Bullrich, dio su parecer sobre el mandato de Javier Milei y dio a conocer su posicionamiento en relación a las elecciones del 2027.

Al hablar sobre su partido, afirmó que "primero está Argentina" y que ellos desde su lugar van a ayudar a la gestión libertaria desde lo económico principalmente pero que van a marcar las diferencias o en lo que no estén de acuerdo, que "nunca estuvo en la voluntad del partido dejar de existir" y que "el PRO no se agota en el '27."

Siguiendo con el panorama para el 2027 y en relación al llamado de Ferrer de unir fuerzas entre partidos para que el peronismo no gane, la dirigente dijo que para que haya resultados positivos para la oposición al cordobesismo, la "vocación aliancista" es clave. A nivel nacional, definió que el PRO tiene "muy buenos candidatos" y que si Mauricio (Macri) tiene la voluntad de ser candidato, "todos estaríamos felices de la vida." Cuando fue consultada sobre su deseo propio en el escenario del año próximo Soher se visualizó ayudando a que más dirigentes del PRO ocupen lugares en la provincia y nacionalmente, acompañar a Macri en lo que haga falta porque "creo en su liderazgo, creo en su don de gente."

Además, opinó sobre los dirigentes libertarios y su conducción del país. Cuando se le consultó sobre Bullrich afirmó: "Patricia es una sobreviviente de muchos años de democracia, pero nunca tuvo un rol de gestión" y que en el 2023, "cuando todos esperamos que el candidato que quedó nos representara cabalmente, no estuvo a la altura de una campaña nacional." Por último relató que la última vez que se reunió Macri con Milei fue cuando nombraron a Adorni Jefe de Gabinete y el dirigente amarillo le dijo al Presidente que a Manuel Adorni "le faltaba experiencia" y que hoy es cuando más se nota ya que están "defraudando a la gente" con tropiezos evitables.

Al cierre del programa alertó a Llaryora sobre las elecciones próximas y dijo "le digo al gobernador que se prepare porque va a tener una competencia fuerte."