Río Cuarto suma una nueva frecuencia de conectividad aérea

Esta semana, Aerolíneas Argentinas sumó una cuarta frecuencia en la conexión Río Cuarto - Buenos Aires. Opera los lunes, martes, jueves y viernes e incrementó la oferta de asientos disponibles en un 33%. El Municipio destacó la gestión impulsada por el intendente De Rivas y las instituciones locales.
Río Cuarto21 de abril de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil
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“En el marco del crecimiento sostenido de la conectividad aérea, Río Cuarto incorporará una cuarta frecuencia semanal hacia la ciudad de Buenos Aires, ampliando las opciones de traslado y fortaleciendo el vínculo de la ciudad y el sur cordobés con la capital del país”, manifestaron desde el gobierno municipal.

En ese sentido, a partir de la jornada de este lunes 20 de abril, el esquema de vuelos pasó de tres a cuatro frecuencias semanales, operando los días lunes, martes, jueves y viernes, incrementando un 33% la oferta de asientos disponibles. Los horarios y la disponibilidad de butacas pueden consultarse y adquirirse a través del sitio web de Aerolíneas Argentinas (aerolineas.com.ar).

El gobierno municipal resaltó que “esta ampliación es resultado de las gestiones impulsadas por el intendente Guillermo De Rivas junto con las instituciones vinculadas al sector, en función de la buena respuesta que viene mostrando la demanda de asientos desde el inicio de las operaciones”. 

En ese sentido, los datos relevados evidencian una evolución positiva en la ocupación de los vuelos, que pasó de un 62% en noviembre de 2025 a valores sostenidos entre el 80% y el 85% en los meses siguientes, con picos cercanos a la capacidad máxima en fechas cercanas a los fines de semana largos.

En esa línea, a partir de diciembre, el servicio alcanzó una alta eficiencia en la utilización de plazas en las aeronaves de 96 asientos, donde se consolidó una demanda estable y sostenida en el tiempo. “Incluso durante el mes de marzo se mantuvieron niveles elevados de ocupación, reafirmando el posicionamiento de Río Cuarto como nodo de conectividad aérea regional”, indicaron desde la gestión municipal.

A su vez, la incorporación de esta nueva frecuencia permitirá acompañar ese crecimiento, con una proyección de entre 600 y 650 pasajeros adicionales por mes, manteniendo los niveles de ocupación cercanos al 80%. “Esta mejora en la conectividad impacta de manera directa en la competitividad del destino, facilitando el acceso para actividades corporativas, turísticas, deportivas y académicas, afianzando a Río Cuarto como una ciudad en expansión dentro del mapa aerocomercial nacional”, indicaron en el comunicado oficial. 

A fines de marzo, el Concejo Deliberante de Río Cuarto aprobó la adenda al convenio con Aerolíneas Argentinas. El Legislativo local aprobó por amplia mayoría el Proyecto de Ordenanza que establece una adenda al convenio oportunamente suscripto entre la Municipalidad de Río Cuarto y Aerolíneas Argentinas, el cual había sido aprobado previamente mediante Ordenanza N° 276/25.

El proyecto fue aprobado con el acompañamiento de los bloques Hacemos Unidos por Río Cuarto; La Fuerza del Imperio del Sur; los concejales Gabriel Abrile y Ana Laura Vasquetto del bloque Primero Río Cuarto; y el concejal Mario Lamberghini del Partido Libertario. 

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