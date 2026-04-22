Enroque corto en Río Cuarto | Reunión, no pero si y reclamo

De Rivas se reunió con Pino

La cronista recibía un mensaje del informante sobre una reunión que mantuvo el intendente Guillermo De Rivas con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.

Informante: Me sorprendió ver que Pino, de la Sociedad Rural, se encontró con De Rivas. No es que coincidieron casualmente en algún evento. Se reunieron en el Palacio Municipal.

Periodista: Interesante. ¿Por algo en particular?

I: Pino anduvo por la zona porque en Las Vertientes se presentó la Asociación de Productores del Suroeste cordobés. Ahí también estuvo el ministro Sergio Busso y la vicegobernadora Myrian Prunotto. Pero Pino tuvo su parada en la ciudad y me llamó la atención verlo en uno de los videos de las redes oficiales de la Muni.

P: Justo lo estoy viendo. Hablando muy bien de Río Cuarto y “su potencial”.

I: Por empezar, en esta ciudad se lleva a cabo la muestra ruralista más importante del interior del país. Ellos lo saben bien. Pero además, coincidió con el intendente en que Río Cuarto, que es un gran productor de maíz, debería “intentar que no salga un grano de esta zona sin ser procesado acá”. De alguna manera, mostrando cierta articulación con el Municipio también.

P: Y la Muni tampoco iba a no mostrar esto. Más allá del buen vínculo con la Rural local, estas son “ligas mayores” supongo.

I: Sin dudas. Se puede tomar como un gesto y también una muestra de interés en los distintos sectores de la economía y sus realidades.

“No pero sí”

La cronista dialogaba con el militante peronista sobre los dichos del ex presidente del EMOS, Juan José Osés, quien recientemente se reunió con la diputada, Laura Soldano. En diálogo con LV16, el ex funcionario fue crítico de la gestión municipal y consideró que están “administrando la pobreza”. Aseguró que no forma parte de La Libertad Avanza pero “está dispuesto a trabajar con ellos”.

Militante PJ: ¿Viste lo que dijo Osés?

Periodista: Durísimo contra la gestión municipal. Pero eso no es novedad. Se fue muy enojado y de una manera que muchos consideran “poco elegante”.

M PJ: Evidentemente, con todo lo que ha dicho, resulta difícil pensar que va a jugar en el mismo esquema en 2028. Pero le preguntaron por su “pase” a LLA.

P: Lo negó…

M PJ: En realidad, fue como un “no pero sí”. Dijo que no se pasó a ese espacio pero que sí está “dispuesto a trabajar con ellos y con todos los que puedan hacer aportes para una ciudad mejor”.

P: Entonces hay un proyecto de ciudad que están tratando de construir. Cuando uno lo piensa, Abrile ya había tenido sus charlas con Osés antes de cerrar con Parodi.

M PJ: Y ahora Abrile forma parte de La Libertad Avanza y Osés está con un pie adentro también. El mundo es un pañuelo (risas).

Reclamo en Economía

La periodista recibía un mensaje de una trabajadora municipal.

Informante: Por si aún no le comentaron, hay malestar en el edificio de Economía por la situación de los baños de mujeres. No hay papel higiénico, ni secamanos, también hay roturas en las mochilas de los baños.

Periodista: ¿Hace cuánto de esto?

I: Hace más de una semana. Parece algo simple pero, justamente, no debería ser tan difícil de resolver. Ojalá el gremio canalice este reclamo porque esto no deja de formar parte de lo que se llaman condiciones laborales.

UNRC: Continúan inscripciones a mayores de 25 años sin título secundario

Hasta el viernes 8 de mayo son las inscripciones al preingreso para Mayores de 25 años sin título de nivel secundario. Esta convocatoria es para comenzar estudios universitarios en 2027 y permite que quienes han concluido el nivel primario pero no han completado el secundario puedan iniciar alguna de las más de cincuenta carreras que ofrece la UNRC.

Desde el área de Comunicación y Prensa de la institución, informaron que el preingreso se lleva adelante desde Secretaría Académica, es mayormente presencial, de junio a diciembre, y consta de dos etapas. En primera instancia, los talleres llevados a cabo por integrantes de las áreas de Tecnología Educativa, Orientación Vocacional y Comunicación Académica y de Estrategias del Aprendizaje. Son obligatorios y sus cursantes deben registrar al menos 80 por ciento de asistencia. En segunda instancia, los módulos con contenidos generales de las disciplinas. Los exámenes de cada módulo deben ser aprobados, sin excepción.

Cabe destacar que cumplir con las actividades pautadas del preingreso no depara un certificado de finalización de estudios secundarios. Para anotarse, hay que tener desde 25 años cumplidos al 30 de junio de 2026. La inscripción al preingreso se hace por Internet a través del formulario disponible en el sitio web oficial de la UNRC.

Es necesario contar con la siguiente documentación, en formato digital: DNI; fotografía tipo carnet en formato digital; constancia de CUIL en formato pdf descargada desde la página del ANSES; partida de nacimiento actualizada y legalizada por el Registro civil con una antigüedad NO mayor a 2 años y en archivo pdf; certificado de estudios compuesto por alguna de estas dos alternativas: copia del certificado final original de estudios primarios, expedido por el Ministerio de Educación de la provincia; o copia del libro matriz autenticado por Director/a del establecimiento de nivel secundario (firma y sello). Debe obtenerse en el último establecimiento educativo de nivel secundario donde estudió.

Por otra parte, la UNRC informó que hasta el 4 de mayo continúan las inscripciones a concursos docentes en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se trata de cargos efectivos en los departamentos de Ciencias de la Administración y de Matemática y Estadística.

En Administración, se convoca a un cargo de jefe de trabajos prácticos, de dedicación simple con orientación docente en Tecnología de la información y gestión informatizada. La orientación en investigación apunta a la Inteligencia artificial aplicada a procesos académicos.

En Matemática, se convoca a un cargo de profesor titular, con dedicación exclusiva. La orientación docente es en métodos cuantitativos para la toma de decisiones/ investigación operativa y la orientación en investigación apunta a métodos y modelos cuantitativos aplicados a la gestión de organizaciones y la administración pública. En ambos casos, para más datos se puede escribir a: [email protected] o llamar al 0358-4676266 de 14 a 20 hs.