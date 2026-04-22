Pese a los planteos de nulidad, avanzó el jury a los fiscales del caso Dalmasso

Este martes inició el jury a tres fiscales que llevaron adelante la investigación del asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en la ciudad de Río Cuarto. Se trata de Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. La familia Macarrón impulsó la denuncia a los magistrados por presunto mal desempeño y negligencia cuando estuvieron a cargo de la causa. El proceso debiera tener una resolución a fines de mayo y se prevén al menos cuatro audiencias más para en la que más de una treintena de testigos prestarán declaración.

Al comienzo de la jornada, los abogados que integran la defensa de cada uno de los fiscales plantearon que el jury debiera ser anulado a partir de la ausencia del fiscal general en el recinto de la Legislatura provincial. Sin embargo, el tribunal (encabezado por la legisladora Julieta Rinaldi e integrado por los legisladores Facundo Torres, Miguel Nicolás y Walter Gispert y la vocal del TSJ, Aída Tarditti), desestimó tal planteo y ratificó la validez de la fiscal adjunta, Bettina Croppi como acusadora. “Luego de reunir los antecedentes correspondientes, el pleno del Jurado declaró admisible la presentación y dispuso la apertura formal del proceso, sin que ello implique un adelanto de opinión sobre el fondo de la cuestión”, indicaron desde la Unicameral.

En contraparte, el ex juez y abogado del fiscal Daniel Miralles, Emilio Andruet, planteó a LV16 que “según la Constitución, éste es un acto personalísimo del fiscal general y él debiera estar presente”. Cabe recordar que, antes de dejar su función, el entonces fiscal general, Juan Manuel Delgado, presentó la acusación contra los tres magistrados de Río Cuarto.

Cabe recordar que Marcelo Macarrón, viudo de Nora Dalmasso, fue absuelto en el año 2022 en el marco del juicio que lo investigaba por homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria (como autor intelectual del crimen). Quien lo había imputado bajo esa carátula fue el fiscal Luis Pizarro, quien tuvo la causa a cargo desde fines del 2017 y resolvió elevar la causa a juicio a fines del 2019.

Tras el juicio a Macarrón en 2022, el fiscal Pablo Jávega recibió la causa (ya prescripta) y en 2024 anunció que el ADN cotejado en el cinto de la bata de la víctima correspondería al parquetista, Roberto Bárzola, quien trabajó en la casa de la familia Macarrón en los días previos al asesinato de Nora. El fiscal Jávega ha requerido que se avance en el proceso y consideró que, de no dar marcha atrás con la prescripción de la causa, al menos debiera llevarse a cabo un Juicio por la Verdad a partir de la nueva prueba. En el 2025, Bárzola fue sobreseído debido a la prescripción de la acción penal. Jávega tendría previsto declarar como testigo en el jury (posiblemente la semana que viene).

Los tres magistrados acusados tuvieron la posibilidad de hacer uso de la palabra. El primero fue Javier Di Santo, quien tuvo a cargo la causa durante casi 9 años (hasta el 2015). En su testimonio, aseguró haber trabajado “de forma seria y honesta” y puso el énfasis en el contexto en el que debió llevar a cabo la investigación de un crimen que conmocionó a todo el país. “Quieren hacer parecer como obvias circunstancias que no son obvias. No lo fueron no sólo para mí sino para ninguno de los otros fiscales que intervinieron en la causa, para la División de Investigaciones, para el juez de Control ni para los camaristas que intervinieron. Tampoco para la fiscalía general”. Di Santo se mostró conmovido y se “quebró” en varias oportunidades durante su alocución.

El fiscal Daniel Miralles, quien encabezó la investigación durante un año y medio (entre 2015 y 2017), también negó la acusación en su contra y aseguró que su predecesor, el fiscal Di Santo, ya había investigado a Bárzola correctamente y no consideró necesario volver sobre la pista del parquetista. Además, apuntó contra la familia Macarrón y recordó que ellos habían señalado a Miguel Rohrer como sospechoso (incluso durante sus testimonios en el juicio contra el viudo en 2022).

“Lo convoqué a Rorher al proceso. No lo hice porque la gente en la calle andara diciendo eso sino porque Facundo Macarrón lo indicó en una testimonial bien extensa y hasta teatralizó la escena en la que Rorher le daba muerte a Nora. Por un ‘acto de celos’”, indicó el magistrado en su intervención en la Legislatura.

Por otra parte, el fiscal Luis Pizarro (el último que tuvo a cargo la investigación y que elevó a juicio la causa contra Marcelo Macarrón) hizo alusión a la “violencia económica que ejercía Macarrón sobre la víctima” y consideró que la escena del crimen fue “totalmente simulada”. Además, consideró que, de no estar prescripta la causa, el ADN de Bárzola no cumpliría con los pasos procesales de rigor para constituirse como prueba fehaciente.

Luego de las declaraciones de los fiscales, se tomó testimonio a los primeros testigos de la causa. Entre ellos, los hijos de Nora Dalmasso (Facundo y Valentina Macarrón) y el viudo Marcelo Macarrón. Desde la Legislatura aseguraron que, debido a la cantidad de testigos propuestos, el cronograma de audiencias se extenderá hasta la próxima semana. Una vez concluida la etapa testimonial, se fijará la fecha para la presentación de los alegatos de las partes.

El Jurado deberá emitir una resolución antes del 28 de mayo. La decisión final se limitará a determinar si corresponde o no la destitución de los fiscales involucrados.

Se realizó una jornada de olla popular en la plaza central

La jornada tuvo lugar este martes 21 de abril en Plaza Roca y fue convocada por ATE Río Cuarto. “Seguimos resistiendo en un esquema lucha y denunciamos que el gobierno está matando los derechos de la gente, lo vemos en el PAMI, en discapacidad y en las universidades», afirmó Rafaela Alcoba, secretaria general de ATE Río Cuarto, en diálogo con Radio Universidad.

Nora Oviedo, delegada de ATE en PAMI, explicó que comenzaron algunos pagos a los prestadores. Sin embargo, indicó que el problema de atraso en los pagos se registra en todo el país. Sobre los pagos a los médicos de cabecera, dijo que el viernes 24 es el último plazo para que haya un acuerdo.