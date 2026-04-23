Las elecciones en la UNC en su tramo final y el mapa se parte en dos

La carrera por el Rectorado en la UNC entró en su etapa final con la oficialización institucional de las candidaturas, en línea con el calendario electoral. Más que una sorpresa, el proceso terminó de formalizar dos fórmulas que ya estaban en construcción y que ahora quedan habilitadas para disputar el poder en la universidad.

De un lado, el rector Jhon Boretto junto a la vicerrectora Mariela Marchisio buscan la reelección con una coalición amplia que articula gestión, territorio y volumen institucional. Del otro, el decano de FAMAF, Pedro Pérez, acompañado por la vicedecana de Sociales, Liliana Córdoba, encabezan una propuesta que intenta reagrupar al kirchnerismo universitario y sus aliados.

El oficialismo llega con una arquitectura robusta. Diez decanatos respaldan la continuidad de la gestión, incluyendo las facultades de mayor peso específico dentro de la universidad: Derecho, Exactas, Psicología, Arquitectura, Económicas y Ciencias Médicas, a las que se suman Odontología, Agronomía, Comunicación y Lenguas. Ese despliegue territorial no es menor: habla de una construcción que combina gestión con anclaje político en unidades académicas clave.

A ese esquema se le suma una doble pata estudiantil que refuerza el volumen del espacio. Por un lado, el tradicional armado de Franja Morada y sus aliados, con inserción histórica en varias facultades. Por el otro, la irrupción de La Fuerza Estudiantil, un conglomerado de espacios vinculados al peronismo cordobés y Sur—entre el peronismo vemos a A+D, UEU, EIO, MUC, Arcilla y Estudiantes al Frente— que también se alinean con la fórmula oficialista. La articulación, que tiene como uno de sus operadores a Enzo Cravero, muestra un oficialismo capaz de contener expresiones diversas dentro de un mismo paraguas.

Enfrente, la candidatura de Pérez y Córdoba se sostiene sobre cinco decanatos: FAMAF, Químicas, Sociales, Filosofía y Artes. Se trata de un núcleo con fuerte identidad política, donde confluyen sectores del kirchnerismo universitario y espacios que históricamente orbitaban en torno a La Bisagra.

El armado estudiantil que acompaña esta propuesta también refleja esa lógica. La alianza entre La Bisagra, La Mella —referenciada en Juan Grabois— y Sean Eternos —con vínculos en el espacio de Natalia de la Sota— busca proyectar a nivel local una síntesis que dialoga con el escenario nacional. Sin embargo, ese intento de confluencia convive con las tensiones propias de un espacio que llega a la elección con menor volumen estructural.

En ese marco, el plano estudiantil vuelve a adquirir centralidad. Tres alianzas (o espacios bien definidos) competirán por los centros de estudiantes y, al mismo tiempo, funcionarán como sostén político de las candidaturas rectorales. Franja Morada y aliados, por un lado, y La Fuerza Estudiantil, por otro, convergen en el respaldo a Boretto–Marchisio desde tradiciones políticas distintas pero con una estrategia común. En paralelo, el frente que integran La Bisagra, La Mella y Sean Eternos apuesta a consolidarse como expresión opositora con anclaje en el kirchnerismo y sus vertientes.

La disputa, sin embargo, no será homogénea en todo el mapa universitario. Facultades como Derecho, Psicología y Filosofía aparecen como escenarios de competencia más ajustada, donde el voto estudiantil podría inclinar la balanza y ofrecer señales más finas sobre el clima político en cada territorio.

Básicamente los oficialismos estudiantiles en estas tres facultades vienen teniendo un desgaste importante, ya sea por años de gestión o por una gestión cuestionable lo que pone en jaque sus continuidades, pero falta mucho todavía.

Así, la elección en la UNC empieza a perfilarse como algo más que una contienda entre dos fórmulas. Se trata, en el fondo, de una disputa entre un oficialismo que apuesta a consolidar una mayoría amplia y transversal, y una oposición que busca reagruparse en torno a una identidad política más definida. En ese juego, el voto estudiantil no solo definirá centros, sino que también puede terminar siendo el factor que incline la balanza en el Rectorado.