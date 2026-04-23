De Loredo relanza su gira territorial hacia el ‘27

Aunque el escenario revela a un Rodrigo de Loredo aislado -hasta el momento, sus intentos por convocar a los demás actores de la oposición a una gran interna abierta caen en el vacío-, los deloredistas no parecen desanimados.

Lejos de esto, la ‘crew’ deloredista, después de una breve pausa, ya ha retomado sus recorridas por el interior provincial, y promete visitar los 26 departamentos de Córdoba no una, sino dos veces a lo largo de 2026. El primer giro comenzó este martes, arrancando por el departamento Río Primero, y si la realidad acompaña a los planes, se completará antes de que arranque el Mundial de Futbol, cuando promedie junio. La segunda vuelta quedará para el próximo semestre.

Los radicales entusiasmados con la consigna ‘De Loredo 2027’, que no quieren entorpecer el minué que su referente baila (o intenta bailar) con los libertarios, prefieren ahorrarse las lecturas del escenario político que enfrentan los violetas. Aunque no hace falta hipotetizar demasiado para entender que advierten en el actual contexto nacional, con internas dentro del Gobierno, rebrote inflacionario, peripecias judiciales y problemas en distintos apartados de la gestión, como un ‘veranito’ en el que el resto de la oposición puede jugar.

Tanto extreman su cuidado, que hasta se empeñan en negar que una reunión entre Rodrigo de Loredo y Gabriel Bornoroni haya existido. Es cierto que su contenido no trascendió. Pero su acontecimiento ya no está en discusión. Y demasiado bien, cabe conjeturar, no puede haber terminado, si las señales de achique siguen sin llegar.

En cualquier caso, los deloredistas se concentran en su camino. Saben que todavía falta mucho, muchísimo, para el 2027, que el escenario es dinámico, y que el presente que durante el año próximo atraviese el Gobierno Nacional en lo económico será entonces un factor tan determinante como imposible de adelantar resulta ahora.

Bajo esa convicción, se lanzan al territorio, un poco para sostener presencia, y otro tanto para contener a una estructura que ya ha mostrado fugas con destino a LLA. Este martes, el precandidato a gobernador recorrió el departamento Río Primero.

Aunque hizo cabeza de playa en Santa Rosa, pasó también por otras localidades, y lo hizo escoltado por los legisladores Matías Gvozdénovich y Alejandra Ferrero, Guillermo Cruccianelli, Lucas Valiente, y los intendentes y jefes comunales de Río Primero, Mariángeles Arneudo; Villa Santa Rosa, Víctor Kieffer; La Puerta, Lorena Peralta; Las Gramillas, Daniel Priotto; Comechingones, Jorge Toscado y Chalacea, Nestor Ingas, entre otros.

El cálculo que los deloredistas hacen es que, más allá de que la apuesta de La Libertad Avanza de pescar radicales no sirve a los fines de construir una gran alianza opositora, igual representa un juego de suma cero para los jefes comunales boina blanca, porque a los competidores que en frente no les plante el partido del presidente los pondrá la propia UCR.

Más allá de esto, el deloredismo ofrece un megáfono a los intendentes que se acercar a respaldar la candidatura del radical, y estos lo usan para plantear quejas al Gobierno Provincial por la disminución de las partidas que llegan por coparticipación, la falta de obra pública y mantenimiento, y presiones para aceptar en sus distritos el programa de Guardias Urbanas, que los obliga financiar una servicio que en los papeles no les corresponde y los expone a una problemática que debería estar en cabeza de la Provincia, haciéndolos también partícipes de los costos políticos que gestionar la seguridad entraña.

A la vez que intentan magnificar los ruidos en la línea entre los municipios y la Provincia, niegan falta de coordinación entre De Loredo y el presidente del partido, Marcos Ferrer, que salió a proponer, palabras más, palabras menos, la misma salida que el ex diputado imagina para unificar a la oposición: una gran interna abierta de la que participen los espacios más representativos de la oposición.

En el camino, avisan, seguirán develando, por cuotas, su plataforma electoral, que arrancó con eje en Seguridad, proponiendo un aumento de la edad jubilatoria (y los salarios) de los policías para sumar agentes y el fin de la Guardia Urbana en la ciudad.

Optimistas, repiten que De Loredo es el dirigente que mejor mide en Córdoba, y que su camino avanza primereando: “primero en lanzarse, primero en presentar propuestas, primero en recorrer el territorio”, presumen. Aunque es difícil advertir si se trata de una ventaja o de un condicionamiento: si no ocupa el espacio, el espacio se puede cerrar, cayendo víctima de la polarización de cada proceso electoral.