Conflicto judicial en Córdoba: reclamo salarial y paros programados

En las últimas semanas el gremio de judiciales de Córdoba anunció una batería de medidas demandando mejoras salariales urgentes, el cumplimiento del acuerdo de equiparación con la justicia federal y la derogación de la Ley de Equidad Previsional. 
Provincial23 de abril de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

Redacción Alfil 

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La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) anunció medidas de fuerza para esta semana y la semana entrante en reclamo a mejoras salariales de manera urgente. A su vez, se demanda a la provincia la equiparación con la justicia federal y la derogación de la Ley de Equidad Previsional. 

Bajo el lema "no es equidad previsional. es ajuste salarial", los gremialistas piden que la ley 11.087 no siga vigente. Esta fue sancionada en diciembre de 2025 y plantea la emergencia económica, financiera y administrativa del sistema previsional público provincial por un término inicial de cinco años.  Esta reforma introdujo modificaciones estructurales para intentar equilibrar el déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. El problema radica en la suba (excesiva de acuerdo al gremio) de aportes de los empleados activos; en cómo afecta la movilidad jubilatoria de los empleados pasivos y además el "aporte solidario", para quienes superan el límite establecido por la ley para abonarlo, resulta "confiscatorio". 

En consecuencia, Judiciales Córdoba esta semana llevó a cabo un acto institucional en rechazo a la normativa 11.087 y ayer, hubo abandono de tareas con concentración, semaforeada y volanteada para visibilizar el reclamo. A su vez, el gremio planificó un paro de 36 horas a partir del miércoles próximo con manifestación ese mismo día y también, sumarse a la movilización junto a la CGT el 1 de mayo.  

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