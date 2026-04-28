“Adorni vendrá a dar claridad sobre el rumbo del país, no a contestar temas de peluquería”

La agenda política nacional de esta semana estará marcada por una visita que promete centralizar todas las miradas en el Congreso: el arribo de Manuel Adorni a la Cámara de Diputados.

El Jefe de Gabinete, quien se encuentra en medio de fuertes polémicas vinculadas a su patrimonio; el viaje de su esposa hacia Nueva York en el avión presidencial; y a gastos poco claros como sus vacaciones en Aruba; hará su debut en el recinto para brindar su primer informe de gestión.

Frente a la llegada de una de las principales figuras oficialistas la oposición prepara un verdadero ataque, con más de 2.000 preguntas —unificadas de un pliego original de 4.000— que contemplarán una amplia diversidad de temas.

En ese marco, el cordobés, Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza tendrá un rol protagónico en esta jornada que puede ser histórica.

En la previa, el diputado y empresario estacionero dialogo con Diario Alfil sobre estos temas y también sobre la incorporación de intendentes a la fuerza de cara a las elecciones del 2027. Además adelantó que probablemente el propio presidente acuda al recinto a brindarle su apoyo al cuestionado Jefe de Gabinete

-¿Cuál es el objetivo político que tendrá la visita de Adorni?

´-El objetivo es muy claro: darle a los argentinos la claridad que se merecen sobre el rumbo del Ejecutivo. La expectativa es que Adorni pueda explicar el camino que estamos recorriendo tal como marca la Constitución Nacional. Estamos ante una oportunidad institucional única y nosotros, desde la bancada de LLA, vamos a garantizar que el foco esté puesto en los temas que realmente le importan a la gente. No queremos que se pierda el tiempo en cuestiones de peluquería o en chicanas personales que no resuelven ningún problema real.

-¿Cree que son cuestiones de peluquería las acusaciones que enfrenta Adorni?

-Yo he evitado pronunciarme sobre el tema Adorni. Lo que si digo es que en este caso el Jefe de Gabinete va para dar claridad acerca del rumbo de los argentinos y para los argentinos. Esa es su función primordial este miércoles. La intención nuestra es que las preguntas de los legisladores, sean del partido que sean, se basen en la gestión. Si la oposición quiere usar su tiempo para el show o para temas triviales, será su responsabilidad ante la sociedad. Nosotros queremos que se hable del rumbo de la Argentina, de la baja de la inflación y de las reformas estructurales que estamos llevando adelante. Incluso esperamos que el propio presidente acuda al recinto.

-El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con quien usted guarda un estrecho vínculo dijo que será un día para “alquilar pochoclos”, ¿concuerda con esta mirada?

-Estuve con Martín Menem charlando este tema y claramente estamos en la misma línea: queremos que los argentinos escuchen cuál es el rumbo del país, todo lo que se está haciendo por el bien del país. Que el propio Presidente esté presente para escuchar a su Jefe de Gabinete subraya que somos un equipo granítico. Manuel dará las respuestas que correspondan con la tranquilidad de quien sabe que está haciendo lo correcto. Ese respaldo presidencial es fundamental para que la ciudadanía vea que no hay fisuras en el proyecto que lidera Milei. Y luego estarán los diputados kirchneristas que estén a la altura, preguntando por el país, y que monten un show destinado al poquito electorado que les queda.

Incorporación de intendentes

En la jornada de hoy, Bornoroni anunció en redes sociales la incorporación de varios intendentes del departamento San Justo. “Cada vez son más los intendentes de Córdoba que se suman a trabajar por una provincia distinta. Gran charla con @german.busso (Colonia Anita), @fernandosalvagno (Colonia Iturraspe) @gerardo_cerutti (Colonia Marina). Todos intendentes del Departamento San Justo que están trabajando con nosotros desde hace un tiempo. Sus experiencias aportan muchísimo al espacio”, escribió en sus redes el diputado.

No son los primeros intendentes que se suman, anteriormente Federico Zárate, de Jesús María, había hecho lo propio semanas atrás. Sobre este tema, Bornoroni comentó que no serán los únicos y que seguirán sumándose con el correr de los meses:

“En Córdoba estamos abiertos al diálogo y los que quieran sumarse a LLA en línea con la gestión del Presidente, los abrazamos y seguimos caminando juntos. Muchos intendentes que hoy no son del PJ, que son pocos pero muy valiosos, están viendo que el modelo nacional es el que funciona”, aseguró. Y agregó: “Ellos tienen mucha presión del PJ local y entiendo que respondan a la línea de Llaryora por ahora, pero ese modelo tiene fecha de vencimiento. Creo que todo va a cambiar a partir del 27”, completó.