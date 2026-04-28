De la Sota refuerza perfil nacional y no descarta eventual interna PJ

Lanzada a nivel nacional para ubicarse en el lote de peronistas que buscan tallar en la conformación de la oferta opositora a Javier Milei el año que viene, la diputada Natalia de la Sota dijo en Rosario que “aún espera” que el presidente de la Nación le explique a la sociedad argentina “su rol en la estafa $LIBRA”, aseguró que no tiene expectativas de que Manuel Adorni explique su patrimonio el miércoles el Congreso y que espera que el gobierno nacional responda sobre "los diez meses consecutivos de aumento de la inflación, el cierre de empresas y el verdadero fracaso de su modelo económico".

La dirigente estuvo en la principal ciudad santafesina, hace diez días visitó Mendoza y tiene por delante, durante varios meses, un cronograma de actividades en varias provincias, en muchas de la cuales todavía irradia el apellido De la Sota por las tres gobernaciones y los desembarcos nacionales de su padre, el fallecido ex mandatario provincial. Dicen que en 2023 Sergio Massa le ofreció ser su vicepresidenta y que los estrategas de la campaña le indicaron cuáles eran las provincias por donde debía ir a buscar el voto delasotista, además del que pudiera recoger en Córdoba. Pero Cristina Kirchner lo impuso a Agustín Rossi para compañero de fórmula.

Si hubiera una PASO para las presidenciales -y todavía no se sabe si La Libertad Avanza conseguirá los votos en el Congreso para eliminarlas o suspenderlas- De la Sota se anotaría para competir con los nombres en danza, Axel Kicillof, Massa o algún dirigente alineado al exministro, Sergio Uñac u otros. Si no hay primarias, en su entorno coquetean con la variante de una gran interna peronista que hoy parece de difícil concreción. “¿Vicepresidencia? ¿Por qué no para la presidencia?”, se agrandan en su búnker, y sostienen que la cuestión a dilucidar no es qué hará la diputada de Defendiendo Córdoba en 2027, si jugar en la Nación o en la provincia, sino si Martín Llaryora la acompañaría en el caso de que ésta integre una fórmula presidencial del PJ para desbancar a Milei. “Si no es con Kicillof o un K, sí”, afirman en el Panal, donde saben lejos y condicionadas las definiciones nacionales del mandatario.

El llaryorismo se mueve entre bajarle el precio a la dirigente, asegurar que los ocho puntos que sacó en 2025 son “prestados del kirchnerismo”, y dar por hecho que se integrará al oficialismo provincial como parte del proyecto reeleccionista del sanfrancisqueño. Pero desde hace poco tiempo, no la deja sola en el espacio nacional como única oferente de voto peronista del distrito Córdoba ni como dirigente local nacionalizable.

Como tomó nota este diario en la edición de ayer, el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, con el visto bueno de Llaryora, se está moviendo en medios y streamings porteños y en encuentros con pares de otras capitales con la intención de elevar su perfil fuera de la provincia para encabezar la lista de diputados nacionales del cordobesismo o, como deslizan algunos dirigentes, para jugar el partido por la vicepresidencia de la Nación en algún espacio o con algún candidato presidencial que le quede cómodo a Llaryora. Todo está abierto, incluso la posibilidad de que el cordobesismo vuelva a jugar en las presidenciales con un candidato presidencial por el “andarivel del medio” que le evite tomar partido en primera vuelta por Milei o el PJ nacional.

En la bajada a Rosario la diputada De la Sota mostró más componente político que en Mendoza, pero insistiendo en no ser encasillada como dirigente del Frente Renovador, que es donde naturalmente se la ubica por la relación de Massa con su padre, nacida en las presidenciales del 2015. “Amplio abanico de sectores políticos”, expresaron cerca suyo para describir quienes fueron los organizadores de las actividades, y para que quede claro que no tributa a ninguno de los popes nacionales mencionados arriba, que todavía no logran salir de sus propios territorios para mostrarse.

Entre los que fungieron de anfitriones en la mini gira rosarina estuvieron el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, el grupo de intendentes y presidentes comunales "Vamos Santa Fe", la diputada nacional Caren Tepp, de Ciudad Futura, el grupo generacional "¿Qué te pasa, Rosario?" y el massista Diego Giuliano. Además, la cordobesa se reunió con diversos referentes de Rosario y su área de influencia: los intendentes Esteban Ferri, Laura Muzzi, Paula Serfelippe, Adrián Biyovich, Fabián Ballori, Marco Strifezza, Juan Vignatti y Dario Baiocco, y los concejales Nicolás Ramírez y Juan Acosta.