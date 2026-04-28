Bornoroni refrita intendentes

Gabriel Bornoroni subió a su Instagram fotos con intendentes del departamento de San Justo con el título: "Cada vez son más los intendentes que se suman a trabajar por una provincia distinta." Pero, ¿son realmente nuevos los dirigentes que pasaron a trabajar con La Libertad Avanza? ¿Cuál es el verdadero mensaje detrás de estas fotos?
Provincial28 de abril de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

Redacción Alfil

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Ayer el diputado nacional Gabriel Bornoroni subió en su Instagram una publicación con fotos con intendentes del departamento de San Justo donde los menciona como aquellos que se suman para trabajar por una Córdoba distinta. Entre los mencionados están Germán Busso, Fernando Salvagno y Gerardo Cerutti. 

Pero, ¿realmente se sumaron al espacio recientemente? En el archivo de Alfil se encontró una nota escrita por Carolina Biedermann en enero de este año. El escrito presenta el hecho de que seis radicales y jefes comunales "saltaron el charco desde el radicalismo hacia La Libertad Avanza." Entre los nombres presentes estaban justamente Busso, Salvagno y Cerutti. 

Sin embargo, más que una novedad en términos de nombres, el posteo funciona como un gesto político en clave de acumulación. Los mismos intendentes que ya habían sido señalados a comienzos de año vuelven a aparecer ahora como parte de una narrativa que busca mostrar crecimiento sostenido de La Libertad Avanza en el interior cordobés.

En ese marco, la publicación de Bornoroni no sólo apunta a consolidar ese armado, sino también a enviar un mensaje hacia el resto de la oposición: el espacio libertario busca posicionarse como opción competitiva con estructura propia de cara al 2027.

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