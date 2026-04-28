Bornoroni refrita intendentes

Redacción Alfil

Ayer el diputado nacional Gabriel Bornoroni subió en su Instagram una publicación con fotos con intendentes del departamento de San Justo donde los menciona como aquellos que se suman para trabajar por una Córdoba distinta. Entre los mencionados están Germán Busso, Fernando Salvagno y Gerardo Cerutti.

Pero, ¿realmente se sumaron al espacio recientemente? En el archivo de Alfil se encontró una nota escrita por Carolina Biedermann en enero de este año. El escrito presenta el hecho de que seis radicales y jefes comunales "saltaron el charco desde el radicalismo hacia La Libertad Avanza." Entre los nombres presentes estaban justamente Busso, Salvagno y Cerutti.

Sin embargo, más que una novedad en términos de nombres, el posteo funciona como un gesto político en clave de acumulación. Los mismos intendentes que ya habían sido señalados a comienzos de año vuelven a aparecer ahora como parte de una narrativa que busca mostrar crecimiento sostenido de La Libertad Avanza en el interior cordobés.

En ese marco, la publicación de Bornoroni no sólo apunta a consolidar ese armado, sino también a enviar un mensaje hacia el resto de la oposición: el espacio libertario busca posicionarse como opción competitiva con estructura propia de cara al 2027.