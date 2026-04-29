La Noche de las Lecturas. Cuarta Edición. Viernes 29 de mayo de 2026

“Córdoba lee con acento cordobés.”
Cultura29 de abril de 2026
NDL-3784

Una propuesta de la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de Córdoba, coorganizada con el  Ministerio de Educación, Municipalidad de Córdoba, Secretaria de Transporte,  Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Provincial de Córdoba y en articulación con municipios, bibliotecas populares,  y otras instituciones.

La Noche de las Lecturas habita museos, teatros, centros culturales, escuelas, universidades, librerías, sindicatos, plazas de la provincia de Córdoba… todo tipo de espacio es apto para que suceda el encuentro para leer.

El siguiente formulario tiene como objetivo recopilar la información sobre su actividad, que será compartida en las redes oficiales de La Noche de Las Lecturas. Por lo que pedimos especial atención  en la ortografía, gramática y uso de mayúsculas ya que será enviado directamente a prensa.

Para llenarlo deberías tener a mano la información completa de tu propuesta: nombre de la actividad, una breve síntesis de la misma,  duración, público destinatario, lugar donde se realizará y espacio/ institución que lo organiza.

La Noche de las Lecturas es una invitación a celebrar nuestra identidad cultural a través de las palabras: con su humor, su “cantito”, su rebeldía, memoria y el modo único de nombrar el mundo.

Esta Noche de Lecturas abre un espacio donde las voces de Córdoba —poetas, narradores, lectores, artistas y público— se encuentran para compartir textos que nos atraviesan y nos representan.

Leer es un acto de comunidad, cada voz que lee en voz alta vuelve a encender la memoria de una ciudad que históricamente supo pensar, disentir y crear. Y hacerlo ¿Cómo participar?

Inscribite acá: https://forms.gle/ZZzEF79xRprQMPG97

📩 Consultas: [email protected]

 

 

 

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