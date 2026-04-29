Invitado por Daer, Kicillof desembarcaría en La Falda en mayo

Sería al congreso anual de FATSA, un evento gremial acorde al tema reforma laboral que ocupa al peronismo nacional. Caserio arma en los departamentos  para el gobernador de Buenos Aires. Pero Calvo reunió a intendentes y les dijo que lo central es la reelección de Llaryora y los gobiernos locales.
Provincial29 de abril de 2026Bettina MarengoBettina Marengo
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Recién asumido como presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires en reemplazo del diputado nacional y adversario interno Máximo Kirchner, condicionado por La Cámpora que pide priorizar la situación judicial de Cristina Kirchner, detenida con prisión domiciliaria desde hace un año, y con Sergio Massa sin definir su juego para las elecciones presidenciales del 2027, se empezó a armar una posible bajada de Axel Kicillof a Córdoba, concretamente a la ciudad de La Falda, al congreso anual de enfermería de FATSA

El año pasado el evento se hizo en agosto, pero este año podría adelantarse y sería el viernes de la semana que viene, según supo este diario. Se trata del mismo congreso al que asistió Alberto Fernández durante su presidencia. Kicillof tendrá otras actividades:

El gremio de la sanidad que conduce a nivel nacional Héctor Daer y en Córdoba Ricardo López está jugando en el peronismo del Derecho al Futuro, el espacio interno que creó Kicillof para armar su proyecto presidencial propio en clave post cristinista. El mandatario bonaerense se reunió ayer con Daer, ex triunviro de la CGT, con otros dirigentes cegetistas y con las dos CTA en la Casa de Gobierno provincial para coordinar el rechazo judicial y político a la reforma laboral impulsada por Javier Milei, para cuya sanción los diputados que responden al Panal dieron quórum. La Falda puede ser un escenario donde militar en contra de la ley, hoy judicializada.

Después de esa reunión en Buenos Aires, se activó la información de la venida del gobernador a Córdoba, un distrito difícil para todo lo que tenga hebras K. No hay coincidencias o sí. A nivel nacional, mucho peronismo ve a la diputada Natalia de la Sota, hoy también de gira por otras provincias, como una compañera de fórmula del bonaerense.

En lo político-electoral, en Córdoba a Kicillof le está armando el exsenador nacional Carlos Caserio. El dirigente de Punilla quiere organizar la provincia territorialmente con dirigentes y referentes por departamentos, en el caso del interior, y por seccionales, en el caso de la Capital. Según asegura, son muchos los peronistas que ven con buenos ojos una candidatura de Kicillof para intentar desbancar a Javier Milei de la Casa Rosada el año que viene.

Hasta ahora, en cuanto a presencias bonaerenses en Cordoba, Caserio organizó el desembarco en Villa Carlos Paz del ministro de Seguridad Javier Alonso, que encabezó un acto del que participaron unos doscientos intendentes, dirigentes, y militantes del peronismo. Kicillof saludó y habló a los presentes por vía remota. Hasta ahora, el mandatario de la provincia más grande de la Argentina no ha salido de su terreno, pero sí fue a España a una cumbre de líderes progresistas. Lo de los intendentes es un tema delicado: son un capital sensible para Llaryora y los axelistas locales y de afuera buscan evitar el malestar del gobernador con el tironeo de su estructura territorial. Massa fue por ese lado en su campaña 2023 y chocó con el antikirchnerismo acérrimo de Schiaretti y también de Llaryora.

En ese marco, ayer reinó más que cautela sobre la posibilidad de que Kicillof reúna también a un grupo grande de intendentes y jefes comunales del PJ en una localidad de Santa Fe o de Córdoba, algo que parece difícil sin el visto bueno de Llaryora. Como este diario informó la semana pasada, el ministro Calvo reunió a varias decenas de intendentes en su Casa de Gobierno para ajustarlos y enmarcarlos en lo político: lo único que importa hasta que pasen las elecciones provinciales es el proyecto Llaryora 2027 y las reelecciones y retención de gobierno en los municipios y comunas.

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