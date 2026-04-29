Con Augusto Pastore como sorpresa, cerró convocatoria para juez electoral provincial

Cerró la convocatoria para Juez Electoral provincial con 53 aspirantes.
Provincial29 de abril de 2026Bettina MarengoBettina Marengo

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Con algunas sorpresas, como la presentación del secretario de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Augusto Pastore, cerró la convocatoria del Consejo de la Magistratura para ocupar el cargo de juez o jueza electoral de la provincia, en reemplazo de la histórica magistrada Marta Vidal, que fue designada en 1998.

Se presentaron 53 candidatos, 17 de los cuales integran el Poder Judicial provincial o federal. Hay 23 mujeres y 30 varones. Mucho peronismo, muchos no conocidos. Algunos de los candidatos se esperaban: Guillermo Arias, secretario Legislativo de la Unicameral, hombre del peronismo tradicional (número 3),  Diego Frossasco, constitucionalista y ex secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Córdoba durante los ocho años de gestión de Ramón Mestre (18), y el abogado llaryorista Esteban Lencioni (número 28) . A los tres se los menciona con buenas chances. La sorpresa fue Augusto Pastore, el segundo de Manuel Calvo y ex intendente de Freyre, San Justo, el departamento del gobernador. Quedó con el número 36. “Mucho peronista”, deslizó una fuente al tanto de la nómina.

También se anotaron la exlegisladora del PRO Silvia Paleo (35), y varios integrantes del fuero electoral federal, provincial y de la relatoría electoral del TSJ. Ahora viene la etapa de la admisibilidad de los candidatos, de modo que oficialmente la lista se conocerá en tres o cuatro días. Los candidatos van  a examen y oposición de antecedentes, y luego a una entrevista en el Consejo de la Magistratura que es dirimente, y donde muchos entienden se definirá el elegido. 

Un extracto de la lista a la que accedió el Diario Alfil en exclusiva incluye, entre otros,  estos nombres:

 

  • ·  Patricia Ari Moyano, de la Cámara Contencioso Administrativo de 3era
  • ·  Josefina Bertoldi,  jefe de Despacho de la Cámara de Acusación
  • ·  Horacio Cantet, Asesor letrado de la Municipalidad
  • ·  Miriam  Capone, jueza de Faltas de Córdoba
  • ·  Ivan Gallardo escribiente mayor de la Cámara Contencioso Administrativo de 3era.
  • ·  Agustin Garcia Faure,  de la Secretaría Electoral Federal del Juzgado federal 1 de Córdoba, 
  • ·  Juan Cruz Juarez, del juzgado Electoral N° 1 con Competencia electoral
  • ·  Maria Luisa Jurgen, prosecretaria de la Fiscalía de la Instrucción D2 T1
  • ·  María Emilia Mimessi, secretaria Electoral de la Relatoría Electoral del TSJ
  • ·  Federico Robledo, del Ministerio de Justicia de Córdoba
  • ·  Octavio Sanchez, Secretaría civil 2 de la Cámara federal de Apelaciones de Córdoba
  • ·  Lucas Shekendemian, prosecretario de la secretaría Electoral del TSJ
  • ·  Ernesto Torres, del juzgado electoral de la provincia.
  • ·  Carlos Viramonte, juez en lo Civil y Comercial de San Francisco.
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