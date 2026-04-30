Enroque corto | Alianzas inesperadas, crisis sindicales y el tablero político de Córdoba

Los Llaryora-Gebel boys

La reunión (sin fotos) del gobernador cordobés Martín Llaryora con el líder evangélico Dante Gebel en Buenos Aires activó el club de fans.

Periodista: La política da para todo, realmente.

Informante: La reunión Llaryora-Gebel despertó todo tipo de conjeturas y ¡fanatismo! (risas) De hecho, ya circula una nueva cuenta de Instagram que en su bio describe: “este espacio apoya a Dante Gebel Presidente y a Martín Llaryora gobernador de Córdoba. Creemos que debe darse la alianza por el bienestar social”.

P.: Mmm ¡too much!

I.: Pero hay más. En una de las publicaciones analizan qué ganaría uno y qué ganaría el otro en tal coalición.

P.: Soy todo oídos.

I.: Textualmente dice que una alianza a Llaryora le sumaría votos evangélicos y de sectores desencantados con la política tradicional. Le serviría para dividir el voto opositor, sobre todo libertario y radical, y fortalecería a Llaryora para su reelección.

P.: ¿Y a Gebel?

I.: Y al pastor le sumaría captar votantes desencantados con Milei; captar a sectores religiosos y sociales; contar en Córdoba con la estructura del PJ; crecer como figura en una de las provincias más importantes. Completito el análisis che (risas)

Fotos de la Luchesse

La inauguración de la duplicación de la avenida Padre Luchesse dejó tela para cortar. Obra importante para las Sierras Chicas y las localidades del Gran Córdoba, la foto con el gobernador en el centro de la escena señaló algunas cuestiones políticas de las que empiezan a hablar de cara a las elecciones del año que viene.

Informante: Muy cerca del gobernador se ubicó la legisladora Dolores Romero, la hija del fallecido ex intendente de Villa Allende, Eduardo”Gato” Romero, que integra el espacio del oficialismo provincial.

Alfil: ¿Usted dice que ella se va ubicando para tallar en la interna del PJ de su ciudad?

I: El PJ de Villa Allende tiene muchos nombres, Nicolás García, Héctor Colombo, Doly Romero. El jefe político del departamento Colón, Gustavo Brandán, está mirando de cerca pero por lo que me dicen, con la intención de que todos crezcan para que la candidatura a intendente salga del que mida mejor. Veremos.

A: Pablo Cornet tiene posibilidad de reelegir, no va a ser fácil.

I: No lo es, pero la pelea se va a dar.

Implosión en Smata Córdoba

El gremio automotriz quedó en acefalía tras la destitución de su secretario general, en medio de la causa por abuso sexual y una renuncia masiva de la comisión directiva.

Informante: ¿Se enteró de la intervención en Smata Córdoba, no? Esto venía cocinándose hace meses. Hoy entraron autoridades nacionales de SMATA con gente del Ministerio de Trabajo, escribanos y hasta policía para notificar la salida a Maximiliano Ponce. La clave es que antes ya habían renunciado 16 miembros de la comisión directiva, dejándolo sin respaldo interno. La causa judicial por abuso sexual que lo tiene imputado desde noviembre por un hecho en 2024 dentro del propio sindicato terminó de dinamitar todo. El gremio quedó literalmente sin conducción.

Alfil: ¿Es solo un problema judicial o hay una disputa política de fondo en el sindicato?

Informante: Es un combo explosivo. La imputación de la fiscal Ingrid Vago le puso presión institucional, pero adentro ya había desgaste. Ahora, desde la conducción nacional no quieren riesgos en un gremio clave para la industria automotriz. Lo que viene es una normalización apurada, con lupa judicial encima y una interna que recién empieza.

Passerini presentó MiDocta en Buenos Aires

El informante peronista la contó al periodista en qué andaba el intendente.

Informante Peronista: Amigo, perdón la demora en responder, estamos en CABA.

Alfil: Estimado, ¿con qué agenda?

I.P.: Vinimos a la Feria del Libro, invitados por la CAF (Corporación Andina de Fomento) a participar del panel “DesafIA Ciudades”. Hubo diálogo entre autoridades locales y CAF sobre los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial para la gestión pública y se presentó una iniciativa orientada a impulsar soluciones para mejorar servicios urbanos en municipios argentinos.

A.: Ajá… ¿Y Passerini?

I.P.: Además de participar de ellos el intendente vino a presentar MiDocta, la nueva plataforma digital de Córdoba, y compartió panel con los intendentes de Tres de Febrero (Diego Valenzuela), Escobar (Ariel Sujarchuk), Neuquén (Mariano Gaido) y Pilar (Federico Achával).

El Suoem calienta la previa del 1 de Mayo

Con un mensaje contra el “costo argentino”, el gremio municipal activa la calle antes del Día del Trabajador y suma volumen a la tensión con el Palacio 6 de Julio.

Alfil: ¿Está activándose el SUOEM?

Informante: Si. Es un año complejo. Sanción de la reforma laboral y día del trabajador, van de la mano. Hay marcha con lema: los derechos laborales no son el costo argentino”.

A:Directo al corazón del discurso oficial

I: Exacto. El acto será en su sede, antes del 1 de mayo. Movilizados y “en lucha”, dicen.

Dicen que también es para marcar la cancha al municipio.