De Loredo en Villa María: "Llaryora politiquea con los temas sensibles"

El candidato a gobernador recorrió el departamento General San Martín y denunció que la gestión provincial es “puro humo”. Apuntó a la inseguridad, la crisis de salud y ratificó su intención de liderar la oposición en las próximas elecciones.
Provincial30 de abril de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil
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Durante una recorrida por Villa María y localidades vecinas, Rodrigo de Loredo lanzó duras críticas al gobernador Martín Llaryora, acusándolo de mantener una postura contradictoria frente a los problemas nacionales y provinciales. Acompañado por una nutrida comitiva de legisladores e intendentes de la región, el dirigente opositor señaló el desgaste de “30 años de peronismo” y advirtió sobre el avance del narcotráfico y la falta de recursos básicos en el interior cordobés.

“El crecimiento de la inseguridad en Córdoba es por la impericia del ministro Quinteros. El narcotráfico crece porque hay complicidad”, indicó el dirigente radical.

De Loredo contrastó los reclamos del mandatario provincial hacia la Nación con la realidad local. En ese sentido, mencionó la situación crítica de las clínicas privadas por deudas del APROSS, el estado de las rutas provinciales y la presión tributaria que sufren los cordobeses. También hizo hincapié en la problemática específica del departamento General San Martín, donde denunció que en Villa María solo cuentan con seis patrulleros y que los aumentos en la tarifa del agua han superado ampliamente la inflación debido a los incrementos en los cánones provinciales.

“Ratifico mi candidatura a gobernador porque soy el que mejor mide en las encuestas (...) El peronismo no puede contra la oposición unida”, concluyó De Loredo.

Finalmente, el referente opositor ratificó su candidatura a la gobernación, aunque insistió en la necesidad de alcanzar la unidad mediante una primaria abierta que permita a los ciudadanos independientes elegir al representante del espacio.

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