Enroque corto | ¿Se suma otra De la Sota? El caos en el schiarettismo y lo que dejó Mestre.

¿Otra De la Sota a la política?

Candelaria de la Sota, la hija mayor del fallecido exgobernador y hermana de la diputada nacional de Defendamos Córdoba, parece estar despuntando el oficio familiar: la política.

Informante: Candelaria de la Sota está en política.

Alfil: Pero no, ella es periodista de economía.

I: ¿No me cree? Fíjese en su IG, hay videos de politica. Pero el verdadero dato no es ese. Estuvo en el encuentro del Peronismo Federal que se realizó el 1 de mayo en Parque Norte, CABA. Se sentó en la misma mesa de trabajo que algunos intendentes cordobeses, como la de Santa Eufemia, Gisela Barrionuevo. La jefa comunal habló del PJ provincial como un peronismo particular pero que ganó muchas elecciones. Me comentaron que Candelaria le dio la derecha y acordó en esa lectura.

A: Me deja helada. En ese encuentro de Parque Norte hubo bastante dirigente massista. ¿Candelaria sigue los pasos de su padre, cerca de Massa?

I: Fue un encuentro federal, y no creo que la De la Sota rubia esté con Massa.

Mestre y la libertad de prensa

El exintendente Ramón Javier Mestre cuestionó las restricciones a periodistas en Casa Rosada y en un mismo posteo en las redes advirtió por su impacto institucional y recordó además a su padre.

Informante: Mestre salió con munición gruesa hoy. Usó la figura de su padre, Ramón Bautista Mestre, para marcar contraste y dejó un mensaje directo al Gobierno nacional: el respeto a la prensa es un límite al poder. No fue casual. Apunta a las nuevas restricciones en Balcarce 50, a las acreditaciones frenadas y a lo que él define como un clima de hostilidad hacia los cronistas. Además, ya venía alineado con el documento de la UCR que denunció la suspensión de periodistas, así que esto es parte de una ofensiva más amplia. Y metió otro condimento: cuestionó el rol de Manuel Adorni.

Alfil: ¿Es una defensa a la libertad de prensa o también hay posicionamiento político?

I: Las dos cosas, pero creo que el mensaje final es claro: si se naturalizan las restricciones, el costo no es mediático, es institucional. Y ahí es donde quiere dar la pelea, con memoria histórica y cálculo político a la vez.

Operativo para el clásico

A pedido del propio Gobernador, en la Provincia ultiman detalles para que el clásico del próximo domingo se desarrolle sin ningún tipo de inconveniente.

Informante: En esto de posicionar a Córdoba como uno de los destinos para la realización de grandes eventos deportivos, de espectáculos, etc, se está ajustando todo para que el clásico sea un éxito.

Periodista: Y después de lo que pasó en el Rally Sudamericano en Córdoba, hay que levantar unos puntos

I.: Ayer el propio ministro Juan Pablo Quinteros dijo que se está trabajando con muchísima planificación y con un gran despliegue para que este clásico se viva como una verdadera fiesta de la familia y del fútbol cordobés. Y les pidió a todos los hinchas que acompañen con responsabilidad, respeto y buen comportamiento, “porque cuando la pasión se vive en paz, ganamos todos”.

Desconcierto total en el schiarettismo

El periodista se cruzó con un schiarettista de la vieja guardia en un café, y mientras terminaban un café y “hojeaban” los medios digitales, cruzaron estas palabras.

Informante: ¿Usted vio esto?

Alfil: Si, si… había leído ya que el gobernador mandó a varios dirigentes suyos a la reunión de Parque Norte…

I.: Sí, pero le digo otra cosa. ¿Vio estas declaraciones… en Perfil?

A.: ¿De Nadir Nifury? Sí.

I.: ¿Y no le sorprende que un funcionario de tercera línea esté haciendo de vocero del gobernador en los medios nacionales? ¿Y diciendo que el gobernador tiene la intención de estar en un “peronismo unido” con todo el kirchnerismo adentro? ¿O no vio quiénes eran los anfitriones en Parque Norte?

A.: …

I.: Porque una cosa es ir, que bueno… ahora, ¿semejantes declaraciones? Me parece que hay gente sobregirada…