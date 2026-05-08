Más allá de los sesgos

En la actualidad, el feminismo ha experimentado una transformación significativa: de un movimiento centrado principalmente en la conquista de derechos formales para las mujeres, ha evolucionado hacia una agenda más compleja, interdimensional y orientada al cambio cultural. Este nuevo feminismo no solo denuncia desigualdades estructurales, sino que también las normas sociales, los estereotipos de género y las relaciones de poder que las sostienen en distintos ámbitos (familia, trabajo, política y cultura).

Uno de los cambios más relevantes es el paso desde un enfoque centrado exclusivamente en las mujeres hacia una comprensión relacional del género. Hoy existe mayor consenso en que el género no puede analizarse de manera unilateral, sino como un sistema de relaciones que involucra tanto a mujeres como a hombres y diversidades. En este sentido, las masculinidades dejan de ser invisibles y comienzan a ser objeto de análisis crítico: se reconoce que no existe una única forma de ser hombre, sino múltiples masculinidades socialmente construidas y atravesadas por variables como clase, edad o cultura (Connell, 2000).

Este giro ha impulsado una agenda internacional que promueve la participación activa de los hombres en la igualdad de género. Diversos estudios muestran que, aunque se observan avances —como una mayor implicación masculina en tareas de cuidado y crianza—, estos cambios conviven con persistentes desigualdades y resistencias culturales (Jelin, 2017). Asimismo, se advierte que muchas políticas públicas continúan enfocadas casi exclusivamente en las mujeres, dejando a los hombres como actores secundarios o incluso invisibles dentro del diseño de soluciones (Aguayo y Sadler, 2011). Igualmente, queda latente las diferencias de miradas, al cuestionar el espacio de lo femenino que cuando se plantean e interrogan las dimensiones masculinas.

Cuando se incorpora la perspectiva masculina en el diseño de políticas públicas no implica diluir las demandas feministas, sino fortalecerlas. Las políticas verdaderamente holísticas reconocen que la desigualdad de género también está sostenida por mandatos sobre los hombres (como la provisión económica exclusiva, la represión emocional o la desvinculación del cuidado), que afectan tanto a mujeres como a los propios varones. Sumar esta mirada permite abordar problemas estructurales como los micromachismos, la corresponsabilidad en los cuidados y la salud mental desde una lógica preventiva y transformadora.

Además, la evidencia sugiere que beneficiar a las mujeres y a los hombres lleva a éstos a cuestionar privilegios tradicionales, por lo tanto también acceden a mejoras en su bienestar, vínculos afectivos y calidad de vida (González, 2021). Esto refuerza la idea de que la equidad no es un juego de suma cero, sino una oportunidad de reorganización social más justa y sostenible.

En síntesis, el cambio socio-cultural de este período se caracteriza por su vocación integradora y sistémica. La inclusión de las diferentes perspectivas en políticas públicas no es un retroceso, sino un paso necesario para lograr cambios culturales profundos y duraderos. Sin este enfoque, las intervenciones corren el riesgo de caer en reduccionismos, reproduciendo —aunque sea involuntariamente— las mismas estructuras que buscan transformar.

Referencias

Aguayo, F., & Sadler, M. (2011). El papel de los hombres en la equidad de género: ¿qué masculinidades estamos construyendo en las políticas públicas? Universidad de Chile. https://www.academia.edu/20287551/2011_El_papel_de_los_hombres_en_la_equidad_de_g%C3%A9nero_qu%C3%A9_masculinidades_estamos_construyendo_en_las_pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas_en_Chile . Barker, G., & Greene, M. (2004). Men, masculinities and gender equality in development policies. Comisión sobre el Estatus de la Mujer (ONU). (citado en Aguayo & Sadler, 2011).

Connell, R. W. (2000). The Men and the Boys. University of California Press. https://www.researchgate.net/publication/258903760_El_papel_de_los_hombres_en_la_equidad_de_genero_que_masculinidades_estamos_construyendo_en_las_politicas_publicas_en_Chile

González, M. (2021). Incorporación de políticas públicas sobre masculinidades. FLACSO. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/server/api/core/bitstreams/8444fe18-c39f-4273-a284-17e320f1f9c3/content

Jelin, E. (2017). Género, familia y trabajo. (citado en tendencias de corresponsabilidad). https://www.jstor.org/content/oa_chapter_edited/j.ctvt6rmf7.10?seq=1

Sáez, N. (2023). El cuidado y la estructura de dominación masculina. Revista Liminales. https://revistafacso.ucentral.cl/index.php/liminales/article/view/722/785

[1] Experta en Cambio Cultural y Sostenibilidad. Investigadora Posdoctoral- UBA, Dra. en Sociología-UB, Master en Responsabilidad Social y Liderazgo Sostenible- Univ. de Barcelona, MBA in Business Administration. Mentora certificada Unesco/Aldesd.

@griseldalassaga