Enroque corto en Río Cuarto | Nuevo liberatrios. La obra

Nuevos libertarios hicieron equilibrio con el debate universitario | La obra “ojeada”
Río Cuarto08 de mayo de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

ENROQUE-CORTO

Nuevos libertarios hicieron equilibrio con el debate universitario

El periodista consultaba con su informante, inserto en el frente libertario de Río Cuarto, sobre lo ocurrido en el Concejo Deliberante con el acompañamiento del cuerpo al reclamo por el financiamiento de las universidades nacionales.

Periodista: ¿Siguió la sesión del Concejo Deliberante? Hubo varios comentarios negativos sobre el Gobierno nacional por el financiamiento universitario.

I: Escuché. Particularmente la intervención del nuevo aliado que tiene La Libertad Avanza en Río Cuarto, el doctor Gabriel Abrile.

P: ¿Cómo cayó en los libertarios el discurso sobre las universidades? ¿Aprobado?

I: Y… hubo sensaciones mixtas. Algunos quedaron conformes porque defendió la idea de una reforma profunda y habló de modernizar el sistema. Eso, dentro de todo, encaja con el discurso libertario.

P: ¿Y qué no gustó?

I: Que se corrió bastante del libreto más duro. Cuando dijo que la universidad pública es un pilar de la igualdad de oportunidades y que no se puede perder, más de uno tragó saliva.

P: Lo supuse.

I: Ahí es donde los “puros” empezaron a torcer la cara. Eso de que “cuando existe una ley, se debe cumplir” cayó pesado porque implica cuestionar directamente a Nación por no aplicar el financiamiento aprobado por el Congreso. Encima acompañó el reclamo salarial docente reconociendo que debe haber una “recomposición salarial urgente”. Los libertarios lo leyeron como una concesión innecesaria. Esa posición intermedia no es la que buscan.

P: Es difícil hacer equilibrio con ese tema…

I: Muy difícil. Abrile está tratando de mostrar perfil propio y no quedar pegado al antiuniversidad que le adjudican a La Libertad Avanza. El problema es que, mientras más modera el discurso, más empiezan a mirarlo de reojo los sectores libertarios más ortodoxos. Ana Vasquetto también pareció quedar ahí, en el medio…

P: Ella es parte de la Comisión Fundadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Más difícil.

I: Bueno, está bien. Pero el que más salió a bancar la parada fue Pablo Benítez. No tiene temor de ponerse la camiseta y decir lo que los libertarios más puros dirían si estuvieran en el Concejo. Le tiró a los que hacen paro y hasta pegó al oficialismo con el kirchnerismo. Si no fuera el “Kily”, seguramente hoy sería el máximo relator libertario. Pero, por alguna razón, no le dan la cabida que si le dieron a Abrile.

 

 

La obra “ojeada”

El dirigente radical llegaba a la cronista para opinar sobre la visibilización de las obras de pavimento en el Oeste por parte del gobierno municipal.

Dirigente radical: Che, parece que la Muni va a tener que buscar una curandera…

Periodista: Me intriga hacia donde va a ir este comentario… (risas).

D R: Y claro. Los vivos en Instagram y todas las cámaras encima de la obra de pavimentación en el Oeste. Dicen que ya está ojeada de ser tan grabada (risas).

P: No lo hacía opinando parecido a los libertarios en el tema obra pública.

D R: Al contrario. Siento que cuando algo es una obligación y una promesa de campaña, hay que cumplirla sin más. Quizás algunos funcionarios nunca vieron algo semejante como una obra de pavimentación. Pero bueno, cosa de ellos. Para mí está bien que se haga pero considero que es una obligación del Estado municipal, al igual que tantas otras. Lo mismo pienso de las obligaciones de Provincia y Nación. Así que no me meta en la bolsa libertaria, por favor.

P: De todos modos, se ve que el mensaje de la Muni llegó.

D R: Es que efectivamente lograron que se visibilice. Y yo no digo que no muestren nada pero tampoco es necesario colgarse una medalla por algo que es lo que corresponde. Sobre todo en un contexto en el que hay mucha gente reclamando, por ejemplo, por el estado de las calles. Yo preferiría no hacer tanto barullo y tratar de cumplir con lo que falta.

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