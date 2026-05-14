El deloredismo acelera el despliegue territorial en la Capital

El radicalismo comenzó a mover fichas de cara a la disputa política que asoma en el horizonte provincial y municipal, para el 2027. El presidente del bloque de legisladores de la UCR, Matias Gvozdenovich, puso en marcha una recorrida por las 14 seccionales capitalinas acompañado por distintos integrantes de la bancada radical, en una señal que dentro del partido interpretan como parte del proceso de reorganización y fortalecimiento territorial que impulsa el espacio de Rodrigo De Loredo.

La gira arrancó esta semana en la Seccional Novena y continuó luego en la Sexta, con presencia de sus pares legislativos Alejandra Ferrero, José Bría, Alfredo Nigro, Inés Contreras y Miguel Nicolás.

La agenda se mantuvo durante toda la semana con visitas a las seccionales Octava, Cuarta y Séptima, mientras que la próxima semana continuarán las reuniones en el resto del distrito capitalino.

Formalmente, el argumento del bloque es “compartir con los afiliados la tarea legislativa realizada durante estos dos años y medio”. Sin embargo, en la UCR admiten que el objetivo político es más amplio: reactivar la estructura partidaria en la ciudad y volver a poner al radicalismo en modo campaña, más allá de que muchos de estos dirigentes, y otros más, mantienen vivo el gen radical con presencia territorial, por fuera de esta acción.

En cada encuentro, Gvozdenovich viene endureciendo el discurso opositor contra el cordobesismo. “Estamos acá para mover el partido, para que de una buena vez terminemos con estos 27 años de peronismo”, dijo el exintendente de Arias durante la actividad en la Sexta. Allí también defendió el trabajo parlamentario del bloque y aseguró que el radicalismo “ha defendido a jubilados, docentes, médicos, policías y trabajadores”, al tiempo que cuestionó el funcionamiento de las agencias provinciales y el gasto político del oficialismo.

El movimiento no aparece aislado. En paralelo, otro sector referenciado en el deloredismo ya prepara una demostración de volumen político para el próximo 25 de Mayo. Juan Negri, Javier Bee Sellares, Juan Balastegui y Javier Fabre, preparan un evento masivo para esa fecha en el club Atenas. La voluntad: que el candidato salga de ese esquema.

La postal no es casual. Mientras la relación con La Libertad Avanza atraviesa una etapa de tensión y destrato, en el radicalismo empiezan a convencerse de que pueden volver a competir con volumen propio. De hecho, las últimas encuestas a las que accedió este diario muestran a Rodrigo De Loredo con buenos números aun sin necesidad de un acuerdo electoral con los libertarios.

Por eso, puertas adentro, varios dirigentes ya relativizan los permanentes desplantes que llegan desde el armado mileísta en Córdoba. “La UCR tiene territorialidad, dirigentes y militancia. Y ahora empezó a mostrarlo”, resumió un operador boinablanca que sigue de cerca el operativo de construcción radical en la Capital.