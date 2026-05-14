Enroque corto | Prueba, naranjitas, Klein y Ferrer

5 de junio, prueba escrita

El 5 de junio será la prueba de oposición de los 53 postulantes a juez o jueza electoral de la provincia. La decisión, como anunció el diario Alfil hace dos días, fue resuelta ayer y comunicada vía mail por el Consejo de la Magistratura a los aspirantes. Comenzó la cuenta regresiva y un informante lo contó así:

Informante: Manejan buena info en el diario. Se conoció la fecha del examen escrito del concurso para juez electoral de Córdoba: será el 5 de junio a las 8 am.

Alfil: Humildemente...

I: Lo que no se sabe es cuándo se darán a conocer los resultados, por código, porque el examen es en teoría anónimo.

A: ¿Como en teoría?

I: No quiero meter púa, pero no hay examen innominado que no se pueda “marcar”. Pero tranqui, nadie dice que sucederá. Habrá un primer lote de resultados, correspondiente a quienes saquen menos de 20 puntos en la prueba, que es sobre un caso real de la jurisprudencia electoral cordobesa. Los exámenes con menos de 20 puntos se decodifican y a sus dueños se les avisa que quedaron fuera del concurso.

A: Lo importante es competir.

I: No se crea, muchos quieren ganar.

Rossi con naranjitas

En la previa de la sesión del Concejo Deliberante donde se tratará la nueva ordenanza de naranjitas, el arzobispo Ángel Rossi recibió a las cooperativas en la Catedral.

Informante: El encuentro fue un espacio de diálogo, escucha y acompañamiento. Durante la reunión se compartió una oración y también palabras de agradecimiento de algunos de ellos que valoraron especialmente la posibilidad de ser recibidos, escuchados y mirados con dignidad.

Periodista: ¿Qué les dijo el arzobispo?

I.: El cardenal Rossi retomó el legado y la mirada del Papa Francisco sobre las personas que viven situaciones de extrema vulnerabilidad. Expresó que la Iglesia sostiene una postura clara de inclusión, acompañamiento y defensa de quienes quedan muchas veces en los márgenes sociales. Y volvió a pedir que no se criminalice la pobreza.

P.: En teoría y según el oficialismo, la ordenanza nueva incluye a los que están cooperativizados

I.: Sí, pero por las dudas Rossi buscó ser claro con la postura de la Iglesia. Lo de ayer, fue un gesto sencillo, pero profundamente significativo.

Klein no para

El peronista de San Justo, que había hablado semanas atrás con el periodista, recordó aquella conversación, y lo mensajeó para retomarla.

Informante: ¿Vio la actividad en la que estuvieron los gabinetes de Salud y de Desarrollo Social hoy (por ayer)?

Alfil: No me pida tanto… ayúdeme.

I.: Ja, ja. Estamos hablando de lo mismo de la otra vez, cuando le dije que Klein (secretario de Salud) estaba con la muñeca caliente, metiendo cambios en los hospitales, y con buenos resultados.

A.: Ah, sí. Ahora me acuerdo. Estuve viendo a los hermanos Torres, Basualdo, Pieckenstainer y Klein en Alta Gracia, en Instagram. Le soy sincero, no me detuve a ver de qué venía el asunto...

I.: De lo mismo que la otra vuelta. Salieron el director y subdirector del Hospital de Alta Gracia y entraron los nuevos, Marcos Romero y de Pablo Cuello. Ya le decía yo… como viene la mano, va a meter cambios en todos los hospitales.

A.: Y bueno, si usted dice que dan resultados…

Ferrer marchó en Buenos Aires

El intendente y presidente de la UCR Córdoba eligió marchar por la Universidad en Capital Federal

Informante: ¿Sabe en dónde marchó Ferrer?

Alfil: Ni idea usted que sabe tanto, cuénteme

I: Lo hizo en Capital Federal, junto a Chiarella, el presidente de la UCR Nacional

A: Y porque no en Córdoba, o en Río Tercero?

I: Armaron un frente radical nacional. Fueron varios. Pero lo mismo se preguntan los radiales cordobeses. Porque no armó un frente local, siendo el presidente de esta provincia.