Enroque corto | De la encuesta que ilusiona al schiarettismo a las reuniones clave de Carrizo

La encuesta que entusiasma a los schiarettistas

Los schiarettistas leyeron satisfechos una encuesta de la consultora DC publicada por el diario Clarín de ayer.

Informante: La encuesta se titula “La Pieza Fundacional” y entre varios datos, cuenta que el ex gobernador y ex candidato presidencial Juan Schiaretti es el mejor posicionado de los peronistas no K. Medido dentro del espacio de centro, el Scharetti lidera con el 45,5%.

Alfil: ¿Tanto?

I: Es una medición dentro del recorte del PJ del centro, no en un sondeo general de candidatos. Llamativamente, los encuestadores meten ahí a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que mide 29,8 puntos, y queda en segundo lugar. Tercero está Emilio Monzó, con 10,3%, cuarto el empresario Jorge Brito, con 7,9% y quinto el recientemente lanzado candidato Sergio Uñac, con el 6,4%

A: ¿Usted me trae estos datos para decirme que Schiaretti va a ser candidato de nuevo?

I: No se apure, no se apure. Le digo para que vea quien es quien en el Centro.

Maqueda mide el salto

El informante compartió con el periodista un flyer donde el legislador Gregorio Hernández Maqueda invita a un encuentro bautizado “Punto de partida a una nueva Intendencia”.

Periodista: ¿Se lanza a la Intendencia Gregorio?

Informante: Bueno, es una invitación para discutir ideas en torno a las cosas que la ciudad necesita y que las gestiones que ha tenido no le han sabido dar.

P.: Aja… ¿entonces?... Porque después de varios intentos por captar la atención de Bornoroni, Maqueda se sumó al Partido Demócrata. Y si usted saca la cuenta… cuando se fue de la Coalición Cívica y lanzó su espacio, “Mejor Futuro”, no se cansó de decir que estaba “soltero y sin apuro”, en lo que respecta a lo partidario… Si ahora se buscó un partido, alguna candidatura tiene que estar midiendo, ¿no?

I.: En realidad, nosotros no queremos quemar etapas. Pero sí, hacia allá vamos rumbeados. Más que un lanzamiento de candidatura, esta es una instancia de diagnóstico interno de cómo estamos, quiénes nos acompañan… y para que sepan que las ganas de hacer algo están más vigentes que nunca.

P.: Digamos que está midiendo el salto entonces…

I.: No sería una mala definición.





Renovación de autoridades en pausa

La elección para definir al sucesor de Fabricio Díaz en la Comunidad Regional Punilla se postergó a última hora. La pugna por la presidencia que desnudó una interna del PJ local sigue abierta. Hay una versión oficial pero también una interpretación de rosca política.

Alfil: ¿Es verdad que suspendieron la renovación de autoridades en la Comunidad Regional Punilla porque hay intendentes que viajaron a Rosario a la cumbre municipalista?

Informante: Esa es la explicación oficial. Como es necesario el quórum para avanzar en la votación y justo coincidía que varios jefes comunales estaban participando de la cumbre organizada por la Red de Innovación Local, se prorrogó aunque sin fecha cierta aún para garantizar la presencia de la mayor cantidad de localidades posibles. Aún así déjeme decirle que hay otras lecturas mucho más políticas a esa decisión.

A: No me diga que la interna del PJ punillense sigue dando que hablar

I: Si bien el jefe comunal de Mayú Sumaj, Fabián Flores, llegará con respaldo comprometido de varios intendentes, si se votaba este jueves, el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, podía juntar una mayoría circunstancial con sectores del PJ no alineados a Carlos Caserio y hasta con avales radicales. La pelea de fondo por el control político del departamento sigue abierta y cada voto vale mucho.

Carrizo se reúne con legisladores

La funcionaria nacional viene desplegando una agenda de encuentros con legisladores departamentales de Río Cuarto, Totoral y Cruz del Eje. Desde el organismo vinculado al trabajo con cooperativas del interior, Carrizo aprovecha el contacto territorial para sostener volumen político propio y ampliar vínculos en distintos puntos de la provincia.

Informante: Le comento que Carrizo continúa recorriendo el interior de la provincia con su nuevo rol en el organismo nacional.

A: Nuevos pases a La Libertad Avanza?

I: No se apresure, falta para eso. Por ahora es trabajo en articulación, pero sí alerta al Panal el despliegue y la posibilidad de que más intendentes crucen el charco violeta.