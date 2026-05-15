Juez fortalece su alianza con Bornoroni y gana presencia territorial

Desde hace unas semanas, el juecismo comenzó a mover fichas en el tablero opositor cordobés con una estrategia que mezcla dos objetivos: profundizar la relación política con Gabriel Bornoroni y, al mismo tiempo, avanzar en una construcción territorial propia sin instalar todavía una candidatura a la gobernación en 2027.

La postal del próximo sábado en Córdoba Capital volverá a alimentar esa lectura. Bornoroni encabezará un almuerzo militante de La Libertad Avanza en Alto Botánico, el mismo que había suspendido el mes pasado, y entre los invitados confirmados aparece el senador Luis Juez junto a dirigentes y legisladores del Frente Cívico.

La relación entre el jefe del bloque libertario en Diputados y el líder del Frente Cívico viene mostrando una sintonía cada vez más visible. No sólo por los respaldos parlamentarios al gobierno de Javier Milei, sino también por la convivencia política que ambos sectores intentan consolidar en Córdoba de cara al próximo ciclo electoral.

En paralelo, el juecismo decidió acelerar la construcción territorial propia. Tras el encuentro realizado días atrás por el Frente Cívico primero en Villa Carlos Paz y luego en Río Cuarto, ahora se prepara una nueva convocatoria en Villa María, ciudad que aparece como uno de los puntos clave para el armado opositor en el interior provincial.

En Río Cuarto, Juez dejó varias definiciones que fueron leídas como parte de esa estrategia de acumulación política sin apurar candidaturas. “Quiero ser parte de un equipo que gane Córdoba. Que termine con la corrupción y el desmanejo de este gobierno”, afirmó durante el cierre del Encuentro Regional del Frente Cívico.

El senador también buscó bajar tensiones internas y mostrar amplitud en la construcción opositora. “En esto no hay lugar para la vanidad”, sostuvo con críticas que viene repitiendo a un destinatario evidente aunque sin mencionarlo concretamente.

Sin apuro por una candidatura

Aunque Luis Juez evita hablar abiertamente de una postulación para 2027, desde su entorno dejan en claro que la prioridad hoy es fortalecer volumen político y consolidar presencia territorial antes de discutir nombres.

“Desde ese lugar nosotros queremos construir un espacio político que pueda gobernar esta provincia. Sin hipocresía ni cinismo y después elegir como candidato al que mejor parado esté y que nos garantice ganar”, planteó el senador.

La frase fue interpretada como un mensaje tanto hacia los libertarios como hacia otros sectores de la oposición. En el juecismo entienden que el escenario provincial todavía permanece abierto y que cualquier definición electoral dependerá también del peso político que conserve Milei en Córdoba en el próximo año y medio.

En esa línea, Juez dejó otra definición que resonó dentro del armado opositor: “Sueño con ser el gobernador de Córdoba, pero no soy tan vanidoso para decir ‘si no soy yo que se pudra’”.

Bornoroni gana centralidad

En paralelo, Bornoroni continúa consolidando centralidad dentro del universo libertario cordobés. Tras el locro realizado en Villa Allende y el acto compartido con Juez el pasado 1° de mayo, el diputado libertario buscará este sábado mostrar músculo político con un almuerzo partidario orientado a ordenar la estructura de La Libertad Avanza en Capital e interior.

La presencia de dirigentes juecistas en ese encuentro vuelve a mostrar que el vínculo político entre ambos espacios atraviesa un momento de cercanía sostenida. En el entorno libertario valoran especialmente el acompañamiento legislativo de Juez al Gobierno nacional, mientras que en el Frente Cívico hacen una lectura pragmática: nadie quiere quedar afuera del capital electoral que Milei todavía conserva en Córdoba.

El vacío político a De Loredo

En medio de ese reacomodamiento opositor, la distancia creciente entre los libertarios y Rodrigo de Loredo no pasa desapercibida. La ausencia del radical en las convocatorias vinculadas a La Libertad Avanza ya comenzó a ser interpretada como una señal política concreta.

Mientras Bornoroni suma interlocución con Juez, el radical aparece cada vez más corrido de las mesas. Desde el deloredismo relativizan esas especulaciones y recuerdan los vínculos del diputado con referentes cercanos a Milei, como el mismo presidente de la Cámara Baja Martín Menem. Esos vínculos le serán de peso cuando el mapa político empiece lentamente a reconfigurarse con miras al 2027.

Mientras tanto, la sociedad política entre el juecismo y los libertarios sigue sumando señales de convivencia y sintonía en pos de conquistar la Gobernación de Córdoba y dar fin a más de 20 años en manos del PJ.