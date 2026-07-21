Enroque corto en Río Cuarto | De audiencias públicas | La “oportunidad” de Laboulaye

Audiencia pública sobre el transporte urbano (2021)

De audiencias públicas

La periodista dialogaba con el informante del Concejo Deliberante sobre una de las propuestas de la oposición en torno a la prórroga de la concesión de la terminal de ómnibus.

Periodista: El otro día me dijeron que se podían llegar a tomar algunas propuestas de la oposición con todo el tema de la terminal.

Informante: Puede ser. Digo, el intendente siempre saca chapa de cuando las ordenanzas o los proyectos toman aportes de la oposición. Le gusta mostrar la idea de consenso. Pero en este caso, dudo que se haga la audiencia pública que propone (Antonella) Nalli.

P: En esa propuesta estaba pensando. Porque me acordé que, no hace muchos años, se hizo una audiencia pública por el tema de la licitación del transporte urbano.

I: Esa fue una linda experiencia y había sido propuesta por la UCR. En la comisión de Servicios Públicos se laburaba bien y, aunque fue una instancia en donde muchas instituciones y vecinos criticaron al Municipio y a la empresa, creo que era necesario escuchar a todas las voces y saber qué tan disconformes estaban los usuarios. El tiempo después dio la razón. Porque el nuevo sistema de la SAT fue muy cuestionado y, a los pocos años, el Municipio debió corregir varias cuestiones.

P: ¿La ve posible?

I: Esta vez no creo. Porque la concesión se va a prorrogar pronto, es una realidad. Pero no es una mala propuesta de cara al 2030. Hay tiempo para pensar y planificar en función de lo que necesitan los usuarios luego de que finalice esta prórroga. Si se pone a pensar, en los últimos 10 años hubo varias audiencias. Algunas convocadas institucionalmente por el Concejo y otras que se hicieron por fuera, como la que organizó el radicalismo hace unos años con el tema de la inseguridad. Estaría muy bueno que vuelvan a hacerse. Sobre todo cuando se trata de servicios que son esenciales para la ciudad

La “oportunidad” de Laboulaye

El periodista consultaba con su informante en la región para conocer sobre el desarrollo de los armados municipales de cara a la temporada de elecciones.

Periodista: Quiero saber cómo vienen las candidaturas en el sur. ¿Algún dato que me pueda pasar usted que todo lo sabe?

Informante: Está bien que se terminó el mundial, pero no crea que por eso arranca automáticamente la campaña. Hay indicios, pero pocas certezas…

P: ¿Y qué está más cerca de ser certero?

I: A ver…me interesan mucho los movimientos en Laboulaye, por ejemplo.

P: Interesante. Distrito electoral recontra importante. Lo escucho…

I: A ver, se sabe que ya hay varios lanzados y que todos los que aspiran a la provincia pretenden jugar en ese terreno. El radicalismo no puede perder esa localidad y la va a defender con uñas y dientes impulsando la reelección de Gino Chiapello. No hay dudas de eso. El problema es que una buena parte del partido está tambaleando después que el exintendente, César Abdala, saliera en la foto con Soledad Carrizo sellando su alianza con La Libertad Avanza. Los libertarios están analizando alternativas: o van con candidata pura, que suena una empresaria (Carolina Dessimoz), o pelean fuerte con un exintendente que tiene apoyo de mucha gente. Ahora, si ese es el escenario, el peronismo sale fortalecido…

P: Eso le iba a preguntar. ¿Cómo viene el tema ahí? ¿Hay interna?

I: No hay interna, lo que resulta raro pensando en lo que fue el 2023 cuando hubo varias listas de procedencia peronista. Fue como en Coronel Moldes, pero peor. Entonces, le dejaron la elección en bandeja al candidato del radicalismo. Ahora, es diferente. El gobernador (Martín Llaryora) le puso los patitos en fila a varios y ahora están ordenados.

P: ¿Y ya hay candidato?

I: A ver, no hay confirmación, pero veo muy difícil que Victoria Busso no sea la candidata del oficialismo cordobés en un distrito tan importante. No hay otro dirigente mejor valorado por el Panal y yo creo que, si el gobernador se lo pide, ella irá por la intendencia.

P: ¿Y cuándo se vota?

I: Me pide demasiado. Laboulaye siempre vota despegado y después de las provinciales.