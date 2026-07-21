El “castigo” a Abrile, ¿queda fuera de las negociaciones partidarias?

Gabriel Abrile tuvo uno de los movimientos políticos más contundentes en lo que va del 2026. El jefe del bloque Primero Río Cuarto blanqueó su acompañamiento a La Libertad Avanza hace casi cuatro meses y, al día de hoy, esta acción sigue generando repercusiones. Como es sabido, la UCR lo instó a renunciar a su banca en el Concejo Deliberante y a desafiliarse del partido. Abrile no acató el pedido y la proximidad de la renovación de autoridades partidarias podría ser una instancia en la que el resto de los núcleos “le haga el vacío” y aplique una suerte de castigo simbólico.

Tal como lo indicó Alfil en ediciones anteriores, la unidad del radicalismo en el departamento y los circuitos locales es sumamente factible. Hace varios años que el partido centenario evita definir a sus autoridades a través de una interna, a diferencia de la tendencia que se observa en el comité provincial. De hecho, suele haber una especie de acuerdo tácito para que el departamento Río Cuarto tenga cierta rotación, alternando entre un dirigente de la ciudad de Río Cuarto y otro de la región para ocupar la presidencia.

Aunque quizás se trate de un aspecto simbólico, la muy probable exclusión de Abrile en la negociación de la próxima contienda partidaria es un adelanto de posteriores debates que se darán de cara al 2028. Más allá de que ninguno de los presidentes de los circuitos locales pertenece al abrilismo, el médico cuenta con integrantes de su grupo político que ocupan roles de secretarios titulares, congresales y otros cargos partidarios.

“Algunos sectores del partido plantean que Abrile no debería tener lugar en esa negociación”, manifestó un dirigente a Alfil, y recordó que, salvo núcleos como Fuerza Renovadora, la mayoría de los radicales locales estuvo de acuerdo en pedirle la renuncia a su banca y la desafiliación al partido. Teniendo en cuenta esto, sería lógico que el médico pierda influencia en el armado de la lista de unidad departamental y de los circuitos locales.

Pero a la larga, el dilema no tiene tanto que ver con los lugares de representación en el seno del partido. De hecho, es probable que el médico (tras su adhesión a La Libertad Avanza) tampoco tenga intenciones de seguir construyendo políticamente desde ese lugar. Pero esta discusión -sumamente rosquera- es una especie de antesala de lo que inevitablemente se discutirá de cara al 2028. El radicalismo, desde el retorno de la democracia, solo ha tenido dos posibilidades en la ciudad: ocupar la intendencia o la primera minoría. En el 2028, al menos a partir de las condiciones que plantea el escenario político actual, el partido centenario podría no contar con esa certeza. Si el presidente Javier Milei es reelecto y La Libertad Avanza sigue midiendo bien en la ciudad, una alternativa violeta podría constituirse en el principal adversario del oficialismo. Si es así, ¿qué lugar ocupará la UCR en su representación institucional en la Capital Alterna?

En el 2024, la UCR tuvo una de sus peores performances electorales en la ciudad. Pero en ese escenario crítico, Abrile supo cómo salir fortalecido en la negociación de cargos municipales por la oposición: ganó la pulseada por la Defensoría del Pueblo (el actual ombudsman, Daniel Frangie, proviene de su grupo político). Y luego, por fuera del ámbito municipal, continuó ejerciendo influencia en otros ámbitos: nada más y nada menos que la designación de la actual dirección del PAMI Río Cuarto.

Río IV cerró las vacaciones con un fuerte movimiento turístico

Las vacaciones de invierno dejaron un balance positivo para la ciudad, con más de 9.900 visitantes, una ocupación hotelera del 57% y un impacto económico que superó los $3.221 millones, de acuerdo al relevamiento realizado por el Observatorio Turístico del Gobierno de Río Cuarto en el periodo del 6 al 19 de julio.

En ese marco, el balance de las vacaciones reflejó un importante movimiento turístico impulsado por una amplia agenda de actividades públicas y privadas desarrolladas en distintos espacios de la ciudad.

Las propuestas culturales, recreativas, deportivas y de entretenimiento, tanto en ámbitos abiertos como cerrados, generaron una importante circulación de vecinos y visitantes, favoreciendo el consumo y la actividad económica en distintos sectores.

Además, el informe indicó que durante los 14 días del receso invernal, Río Cuarto recibió más de 9.900 turistas, manteniendo niveles sostenidos de ocupación hotelera y registrando un crecimiento en la segunda parte del período vacacional, especialmente a partir del movimiento generado por visitantes provenientes de distintos puntos de la provincia y del país.

Por otra parte, el relevamiento determinó que el gasto promedio por persona fue de $130.000 diarios. Este valor contempla consumos vinculados al alojamiento, gastronomía, propuestas de entretenimiento, compras, regalería y movilidad, tanto pública como privada. De esta manera, la actividad turística continuó generando un impacto directo sobre distintos rubros de la economía local.

A su vez, los datos obtenidos muestran una tendencia sostenida que Río Cuarto viene registrando año tras año durante el receso invernal. “La consolidación de una agenda diversa de actividades, sumada a la oferta de servicios, infraestructura y propuestas recreativas, permiten que la ciudad continúe posicionándose como una alternativa elegida por quienes buscan disfrutar de las vacaciones de invierno en la región”, indicaron en el comunicado oficial.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, se destacan en gran proporción turistas de distintas localidades de la provincia de Córdoba. Además, de Mendoza y Neuquén,Buenos Aires, San Luis, Santa Fe, La Pampa, Chaco y Jujuy, mostrando un alcance diverso reflejando el alcance regional y nacional, además de diferentes personas que llegaron desde Uruguay o Chile.

Cabe destacar que el relevamiento fue realizado por el equipo técnico de la Subsecretaría de Turismo del Gobierno de Río Cuarto a través del Observatorio Turístico, mediante encuestas y mediciones efectuadas durante todo el período analizado. La información obtenida permite evaluar el comportamiento de la actividad turística, conocer el perfil de los visitantes y dimensionar el impacto económico que genera el turismo en la ciudad.