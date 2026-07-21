El PJ-RC activa su misión 2027: gestión, territorio y lugares en la mesa

Las dos últimas visitas del gobernador Martín Llaryora a Río Cuarto tuvieron un mensaje que excedió los anuncios de gestión. Entre las filas del PJ local quedó instalada una lectura común: el gobernador volvió a poner al Imperio en el centro de la escena y, con eso, también dejó planteada una tarea. “Quiero que el Imperio brille en el centro de Argentina”, fue una de las definiciones que sintetizó la llegada del mandatario provincial a la ciudad, primero con el anuncio del Plan Trianual de obras por $25 mil millones y días después al encabezar el acto oficial por el 9 de Julio. Dos movimientos que, para buena parte del peronismo riocuartense, marcaron el inicio simbólico de una etapa electoral que se acelera pasado ya el Mundial.

La lectura que hacen puertas adentro del PJ es que Llaryora no solo está buscando mostrar obras y presencia institucional, sino también reconstruir la relación con la capital alterna hacia 2027. Y ahí aparece una pregunta que atraviesa a la dirigencia local: ¿cómo transforma Río Cuarto esa atención provincial en mayor protagonismo dentro del esquema de poder?

El planteo aparece cada cuatro años, pero esta vez tiene un condimento particular. En distintos sectores del peronismo coinciden en que la ciudad necesita recuperar representación en los lugares donde se toman decisiones, especialmente en la Legislatura provincial y, eventualmente, en el Ejecutivo.

“Se nota que hace falta mayor presencia de riocuartenses”, resume un dirigente del PJ, quien admite que existe una superestructura política consolidada con el triángulo que integran Juan Manuel Llamosas, Guillermo De Rivas y Carlos Gutiérrez, pero que todavía falta una segunda línea capaz de ocupar espacios estratégicos. En esa lectura aparece también una autocrítica sobre el primer tramo de la gestión Llaryora, cuando la ausencia de un dirigente local con llegada directa a la mesa chica provincial habría dejado a la ciudad con menor capacidad de influencia.

En ese escenario, el futuro político de Juan Manuel Llamosas también aparece bajo análisis. El exintendente y actual legislador provincial es el principal referente institucional del peronismo departamental, aunque dentro del oficialismo empiezan a especular con que su próximo destino podría estar fuera de la Legislatura si finalmente Llaryora decide incorporarlo a otra estructura.

Mientras tanto, el oficialismo local apuesta a que la gestión municipal de Guillermo De Rivas sea una de las principales cartas del gobernador para sostener el interior cordobés. En el peronismo entienden que, frente a un escenario donde Córdoba capital podría mostrar mayor desgaste electoral, las grandes ciudades del interior tendrán un rol clave para compensar esa posible debilidad.

Ahí aparece una de las claves del armado: el voto de las gestiones municipales. La idea es que intendentes como De Rivas puedan funcionar como motores territoriales de una eventual continuidad llaryorista. No solo por las obras realizadas, sino porque la gestión provincial busca que el gobernador deje de ser solamente una figura conocida dentro de la dirigencia y se convierta en una referencia instalada entre los vecinos.

En el PJ regional creen que ese escenario ya comenzó a modificarse. Recuerdan que en 2023 Llaryora llegó al interior con un nivel de conocimiento mucho menor y aseguran que, después de dos años de gestión, su figura tiene otra presencia.

La misión ahora será ordenar ese capital político. De acá a noviembre, el trabajo territorial del PJ riocuartense tendrá dos objetivos simultáneos: mostrar a Llaryora como responsable de las grandes inversiones que llegan a Río Cuarto, pero sin desdibujar que es De Rivas quien administra y ejecuta esas políticas en la ciudad.

En paralelo, comenzará la discusión más silenciosa, pero con una importancia que va in crescendo: quiénes serán los nombres riocuartenses que buscarán ocupar espacios en la próxima Legislatura y quiénes intentarán entrar en el eventual nuevo esquema provincial.

Noviembre aparece como una fecha clave para varios dirigentes del peronismo local. Allí esperan que la obra pública provincial tenga mayor visibilidad, que la cercanía de Llaryora con la ciudad se profundice y que empiece a definirse el calendario electoral de 2027. Muchos descuentan que las provinciales serán en el primer cuatrimestre de ese año, dejando poco margen de maniobra antes del receso de verano.

Por eso, más allá de la pelea por nombres y lugares, en el PJ repiten una idea: la misión principal es consolidar las gestiones. Sin una buena performance de los gobiernos municipales y sin una provincia fortalecida, ninguna discusión por cargos tendrá demasiado recorrido. Porque en el peronismo cordobés saben que el desafío no termina en las provinciales, sino que sigue camino a la reelección de Guillermo De Rivas. Eso sí, reconociendo que no habrá 2028 sin el 2027.