Llaryora cierra filas con Schiaretti y se autofortalece fuera de Córdoba

Por Bettina Marengo

Martín Llaryora hoy cumple 51 años, tendrá asado con familia y regreso a San Francisco luego de la gira por el exterior de dos semanas y su paso de ayer por Coronda, Santa Fe, donde acompañó al candidato presidencial Juan Schiaretti. El gobernador electo regresó contento de su viaje a los EE.UU., donde mantuvo reuniones con tenedores de deuda provincial en dólares. “Estamos bien”, le dijo a un dirigente de su no muy amplio entorno. El sanfrancisqueño ya casi definió toda la primera línea de su próximo gabinete, pero todavía falta la segunda, con cargos que en algunos casos son clave. El 10 de octubre, en el Teatro del Libertador, será promulgado oficialmente como gobernador electo junto al resto de las autoridades que ganaron el 25 de junio pasado, y ahí se acelerarán los tiempos.

Hasta el 22 de octubre, Llaryora hará campaña para Schiaretti. Lo de ayer en Coronda fue parte de eso y también del fortalecimiento de su propia imagen fuera de Córdoba. El todavía jefe del Panal firmó junto a su par santafesino Omar Perotti el contrato de adjudicación de las primeras obras que darán inicio al acueducto interprovincial con Santa Fe, para traer agua desde el río Paraná a Córdoba, vía San Francisco. Estuvo Maximiliano Pullaro, el radical que sucederá a Perotti el 10 de diciembre, en lo que fue uno de los primeros encuentros entre él y el rafaelino desde las elecciones. Llaryora y Pullaro serán dos nombres importantes en la escena nacional luego de diciembre, uno del PJ y otro de la UCR, y el cordobés no iba a ceder protagonismo en una mega obra. El gobernador electo viajó con Schiaretti y el intendente sanfrancisqueño Damián Bernarte, hombre de su entorno cercano y del núcleo del diputado nacional Ignacio García Aresca, su espada en la cámara de Diputados. García Aresca se les unió a la tarde, a la visita de la planta de la Cervecería Santa Fe, en la capital de la provincia. Allí también estuvieron el candidato a diputado de Hacemos por Nuestro País, Esteban Paulón, el candidato al Parlasur, Gustavo Leone, y la diputada nacional del socialismo, Mónica Fei, compañera de García Aresca en el Interbloque Federal. Por el acuerdo el Partido Socialista, Santa Fe es una provincia donde el schiarettismo tiene expectativa de una elección interesante.

La de ayer fue la primera actividad de Llaryora con Schiaretti luego de su gira por los EE.UU. y Roma. A partir de ahora y hasta el 22 de octubre, el todavía intendente jugará cerca del gobernador. El domingo seguramente lo acompañará a CABA al segundo debate de candidatos presidenciales que se realizará en la Universidad de Buenos Aires.

El sanfrancisqueño se sumó al discurso federalista de Schiaretti en relación al acueducto Santa Fe Córdoba y dijo que la obra es una prueba de lo que no están haciendo los gobiernos nacionales, como había dicho unos días antes el candidato presidencial en su intervención en una reunión de CAME. Más tarde, en la cervecería, sostuvo que “para que haya política de Estado hay que tener estadistas, hay que tener gobernantes de Estado, como Juan Schiaretti” y dijo que “lo que él hizo en Córdoba lo va a poder hacer en la Argentina, y si hace lo que hizo en Córdoba en la Argentina tengan fe que Argentina en pocos años más va a salir de donde está hoy de rodillas para empezar un camino de crecimiento y de progreso”.

“No se mueve de la campaña de Juan”, afirman los llaryoristas, que cuando se entusiasman mucho, ven a su jefe presidente en cuatro años. La jugada en el corto plazo es la conocida: fortalecer el peronismo cordobés y tratar de asegurar al menos dos diputados nacionales para conformar un bloque de cuatro en la cámara baja, junto con los dos que no renuevan el mandato. Para el balotaje no hay línea aún, aunque sí. “Lo que está definido es que la estrategia nacional la decide Schiaretti”, deslindan. Pero al que el peronismo local y nacional le va a tocar la puerta es a Llaryora. Ya hay versiones de prescindencia explícita y oficial para una segunda vuelta, como la que resolvió el PJ cordobés para el balotaje entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. Hasta ahora, Llaryora no ha hecho gestos a favor de Massa, al contrario. Garcia Aresca imprimió su firma el martes al dictamen de comisión en el proyecto de ley de Alquileres que impulsa Juntos por el Cambio, y que será tratado el martes en el recinto.

Mientras el peronismo muestra movimiento por fuera de Hacemos Unidos. Ayer hubo una reunión con los Intendentes y dirigentes PJ que van a jugar para Massa, algunos con algunos lista completa y otra lista cortada: el tigrense presidente y los diputados de Juan. Varios intendentes chicos están en esa, pero Martín Gill, ya más liberado tras la campaña en Villa María, tiene agendadas varios recorridos por departamentos, a la caza para UP.