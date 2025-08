“Generación X” impugnó la lista de “Más Radicalismo” por errores en los datos de las nóminas. Los plazos para las presentaciones se extendieron hasta este martes 5 de agosto, a las 16. Luego de que Ramón Mestre, junto a sus socios de Córdoba Abierta e Identidad y Conducta Radical, formalizarán nuevamente la presentación con los errores subsanados, llegó la sorpresa de la tarde.

Tal como lo habíamos adelantado, Marcos Carasso, ex presidente de la UCR provincial, presentó una nómina de candidatos. Acompañado de referentes del partido a nivel provincial, se desmarcan de la polarización de Mestre y De Loredo, según expresaron, cansados del manoseo del radicalismo. Pero el quiebre de fondo yace en lo profundo del Negrismo. Las diferencias que se generaron tras la candidatura de Juan Negri, en el espacio de De Loredo, concluyeron en el desmembramiento y en la presentación de una alternativa, como acto de disconformidad.

En la fórmula, acompañaron al ex presidente del partido radical, algunos referentes como, Cecilia Fernández, ex jueza y ex circuito Villa María, Ernesto Gavier, reconocido abogado y ex concejal de la ciudad de Bell Ville; Ariel Dalmasso, intendente de Carnerillo; Gustavo Ceballos, ex intendente de Los Cocos; y “Chochi” Molina, presidenta del circuito Santa María, entre otros.

De manera puntual, este martes también se celebró una reunión del Congreso radical, que fue convocada por iniciativa de la Mesa Ejecutiva, para tratar puntos cruciales en la riña electoral de la UCR.

En la antesala al acto, que, sí se concretó, Más Radicalismo había apelado al Juez Vaca Narvaja para que se suspenda el encuentro de congresales. La plana radical estuvo expectante hasta el límite de las 19, horario de inicio del acto, aguardando para ver si llegaban novedades desde Tribunales, pero no fue así.

De manera puntual se encendió el zoom y empezaron las acreditaciones para la cumbre. Los Mestre no entraron, y algunos referentes de Fernando Montoya, Carlos Becerra y Martín Lucas, también se abstuvieron, como acto de rechazo al plenario que consideraron fuera de la legalidad.

Por su parte el presidente del Congreso, Facundo Cortez Olmedo, abrió el acto y dijo que se retiraba del encuentro porque no iba a seguir participando, ya que lo consideraba como un hecho celebrado fuera de la legalidad, en pos de desoír una orden judicial.

La polarización volvió a entrar en escena. De las tres listas presentadas: la de Marcos Carasso, Más Radicalismo y Generación X, se bajó una al inicio del zoom.

Marcos Carasso, quien presentó su opción electoral este martes decidió, tres horas después de la oficialización, darla de baja. ¿Porqué? Porque si llegaba una resolución desde Tribunales en la que Vaca Narvaja ordenaba que la interna se debía resolver en el Congreso, iba a avanzar con su alternativa, pero ante el hecho de que ese plenario se llevara a cabo por fuera de la legalidad, decidió retirar la nómina.

En esta línea, Carasso expresó lo siguiente en el encuentro virtual: “Sabiendo que lo único que está firme es la resolución del Juez Vaca Narvaja, en donde establece que el domingo se debe ir a votar, para elegir a los candidatos, nosotros no nos vamos a prestar para este circo”, remarcó. A esto agregó: “Me voy a sentir injuriado porque no están acatando un fallo de la Justicia. Es realmente bochornoso y una verdadera vergüenza que el partido no haya armado la interna. Nosotros vamos a retirar la lista porque este Congreso no es válido para elegir una lista. Lo de hoy es una fantochada”, exclamó.

Un dirigente vinculado al negrismo dijo “el radicalismo necesita reconfigurarse para volver a ser una opción electoral competitiva. Sería un mensaje muy confuso si quienes llegamos juntos a la conducción del partido ahora no lo estuviésemos”, enfatizó.

La reunión contó con 96 congresales conectados. En el conteo, los “Generación X” se relajaron viendo que en esos números ya tenían los dos tercios que necesitaban para contar con votos a favor, para tratar los temas centrales que les interesaban, en la orden del día.

Uno de esos puntos ellos fue suspender el artículo 99 de la Carta Orgánica de la UCR, en la que se establece la elección interna. Este tema fue votado con la mayoría a favor, por lo cual, según lo que se trató, el Congreso partidario suspendió las internas para este domingo.

Esta resolución podría abrir un nuevo capítulo para la UCR. La votación se contrapone a la última resolución de la Justicia Electoral. El Juez Federal, con competencias en lo electoral, dijo que este domingo 10 de agosto debe haber elecciones directas para definir quiénes serán los candidatos para representar la lista del radicalismo en Córdoba. Según explican especialistas en materia del derecho electoral, mientras el juez no indique lo contrario, la resolución que dictaminó se mantiene vigente.

Bajo esta premisa, entraría en crisis los otros dos temas que se trataron en el plenario. En el encuentro se votaron las listas que se presentaron. Esta votación se resolvió luego del cierre de esta edición de Diario Alfil.

Dirigentes vinculados a las mesas chicas de ambos bandos, sostienen que, a pesar de todo este proceso, el domingo no va a haber elecciones. ¿Cómo se resolverá? Es una incógnita muy grande. Lo que sí se sabe es que una vez más, si no hay elecciones, quedarán heridas abiertas a causa del desgastante proceso interno, que profundizan la grieta del espacio, y que en un posible acuerdo ganarán pocos, y una vez más, perderán muchos.

Locación: Casa Radical

Mientras los congresales sesionaba de manera virtual, una parte de la UCR le puso militancia a la Casa Radical. Así como lo había anunciado, Dante Rossi junto a Construyendo Córdoba, se congregaron en la explanada del edificio ubicado en Bv San Juan y Vélez Sársfield para reclamar “por un radicalismo que defienda sus valores”, y expresarse en contra “del manoseo al que exponen al partido, por una banca”, apuntando directamente en contra de Rodrigo De Loredo y sus seguidores, según mencionaron.

“Si no defendemos a nuestros jubilados, a las personas con discapacidad, a nuestras pymes, a la educación pública, y a los que más sufren la crisis, no somos radicales”.