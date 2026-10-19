Con la mira en el 2027, el PJ local conmemoró el 17 de Octubre

El peronismo de Río Cuarto conmemoró el Día de la Lealtad con un acto en la plaza 17 de Octubre, en una convocatoria que reunió a un grupo reducido de dirigentes locales de distintas líneas del PJ cordobés. Con Juan Manuel Llamosas presente -ya en calidad del presidente del PJ departamental- el mensaje apuntó a reivindicar las banderas históricas del movimiento y a la necesidad de “sostener la construcción política y territorial” mientras la campaña electoral provincial comienza a hacerse cada vez más visible.

Además del presidente provisorio de la Legislatura, estuvo presente el intendente y presidente del PJ Río Cuarto, Guillermo De Rivas y el diputado nacional Carlos Gutiérrez. También asistió la presidenta del Concejo Deliberante y titular del PJ Centro, Ana Medina, así como sus pares de Banda Norte (Darío Fuentes) y Leandro Carpintero (Alberdi). Estuvieron presentes referentes del schiarettismo y también del nazarismo (como Hugo Abraham y el concejal Guillermo Natali).

La conmemoración se vio atravesada por un mensaje en clave electoral: mantener el contacto con la militancia, profundizar el trabajo territorial y sostener las políticas sociales frente a la ausencia del gobierno nacional. En esa línea, también se planteó la necesidad de “convocar a los jóvenes y mantener vivos los ideales del movimiento” en un contexto en el que el peronismo cordobés busca garantizar la reelección de Martín Llaryora y se encamina hacia las tres décadas ininterrumpidas en el Panal.

Más allá de la continuidad de Llaryora al frente de la Provincia, el encuentro también tuvo entre las intervenciones el acompañamiento a la gestión De Rivas en Río Cuarto. Aunque aclararon que la actividad tuvo como principal eje “reivindicar los valores del peronismo”, las referencias al 2027 y 2028 demostraron que el PJ busca ordenarse cuanto antes en un bastión que, a nivel provincial, todavía sigue siendo un desafío para el llaryorismo. El propio Llamosas lo planteó en sus últimas declaraciones a Tablero Abierto (producción de Alfil) al mencionar que, en 2023, Llaryora “todavía no era tan conocido en el sur” pero que confían en que, en 2027, podrán contrarrestar aquel resultado. Cabe recordar que, en 2023, Llaryora solo ganó en uno de los cuatro departamentos del sur (Roque Sáenz Peña).

La consigna de rescatar lo realizado por la gestión provincial y “seguir trabajando juntos” sintetizó parte de ese planteo. Para el PJ local, la defensa de la administración cordobesa y la continuidad de sus políticas aparecen como argumentos centrales para sostener su identidad peronista en un contexto en el que aún no se sabe quién será el principal adversario opositor. No obstante, el propio Llamosas ha comenzado a mostrar un perfil más combativo con la dirigencia opositora y a elevar el tono de sus declaraciones. “La gente no vota actuaciones, vota gestión” fue otra de las frases que pronunció en los últimos días.

La participación de Llamosas en la Marcha Federal Universitaria del jueves también se condice con lo expresado por la dirigencia en el acto del 17 de octubre. El presidente del PJ departamental acompañó la movilización y dejó explícita su postura en defensa de la universidad pública, una bandera que el peronismo reivindica como parte de su tradición política. “La educación pública no se negocia”, sostuvo Llamosas en un mensaje publicado tras la marcha. En esa misma línea, vinculó la defensa de la universidad con la movilidad social ascendente, las oportunidades para los jóvenes y el desarrollo del interior productivo.

“Defender la universidad pública es defender la movilidad social ascendente, el talento de nuestros jóvenes y la soberanía del interior productivo”, expresó el ex intendente, que acompañó la movilización junto a la rectora de la UNRC, Marisa Rovera y el intendente Guillermo De Rivas.