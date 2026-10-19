Enroque corto en Río Cuarto

Convivencia radical | Continuidad académica
Río Cuarto19 de octubre de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

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Convivencia radical 

La cronista dialogaba con el informante del radicalismo.

Informante: Veo que la gente de Más Radicalismo ha estado a full en estos días. El acto de (Emiliano) Yacobitti en la Feria del Libro, lo de la JR el otro día. Pero me quedé con algo que dijeron los chicos de la Juventud. “Ni hacemos los dedos en V ni nos ponemos la peluca”...

Periodista: ¿Por qué lo dice?

I: Me parece un mensaje muy acertado y que quizás pudo haber interpelado a alguno de los presentes. Digo, ustedes también deben haber escuchado algo de los radicales que están cada vez más cerca del PJ. ¿Cómo cree que cayó la foto del acto de Yaco en la feria del libro con tantos peronistas presentes? Yo sé que la universidad pública es una bandera que el PJ también dice defender pero sabemos que esa muestra de “amplitud” podría estar anticipando otro mensaje hacia más adelante. Y créame que, aunque ellos dicen ser la mayoría de la UCR Río Cuarto, hay radicales que no se sienten representados por ellos.

P: Lo que entiendo de todo esto es que, por lo que usted sugiere, algunos sectores del radicalismo local podrían confluir en un posible acuerdo ¿a nivel municipal?

I: Yo no voy a afirmar nada desde ya. Sería irresponsable. Pero más de uno está interpretando estos movimientos pensando en el 2028. No por nada algunos dijeron que fue “el acto político del año”. Si se plantea así, no hay manera de bajarle el precio a ese acercamiento.

 

 

Continuidad académica

La cronista dialogó con el informante del Concejo Deliberante sobre el proyecto que pide solicitar a la UNRC que contemple la implementación de un protocolo de continuidad académica a partir de los paros docentes.

Informante Concejo: Imagino que se enteró del proyecto que presentó el bloque Primero Río Cuarto. Bah, parte del bloque…

Periodista: Sí, justo vi el arranque de la sesión. Entiendo que se incorporó y lo van a tratar en comisión de Gobierno.

I C: Y en la comisión de Educación, si mal no tengo entendido. Bueno, no es un detalle menor que la concejala (Antonella) Nalli haya dicho que el proyecto se incorpore con el nombre de los firmantes y no como bloque.

P: Se desmarcó.

I C: Claramente. Yo no digo que el proyecto no sea útil y hasta puede tener buenas intenciones. Pero fue presentado el día de la marcha federal y eso también tuvo sus lecturas. Y el tema no quedó ahí. Después se trató sobre tablas una declaración de preocupación que presentó el oficialismo ante “el colapso funcional del sistema universitario” y la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento.

P: Eso me lo perdí. ¿Fue un “teaser” de lo que podría pasar con el proyecto de continuidad académica?

I C: Podría ser. De por sí, se aprobó la incorporación de ese proyecto pero esa incorporación no fue acompañada por el nazarismo. De hecho, (Guillermo) Natali se distanció de eso y dijo que había cierto “desconocimiento” de parte de quienes presentaban esa propuesta porque es sabido que muchos docentes están dando clases o tomando exámenes en la virtualidad para evitar afectar la continuidad académica. Por lo que se dijo, el proyecto no plantea desconocer la autonomía de la UNRC o el derecho a huelga de los trabajadores, pero busca que haya alternativas para los estudiantes. Yo creo que va a generar un debate áspero. Tanto en el Concejo como en la propia comunidad universitaria.

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