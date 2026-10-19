Soldano en Las Higueras y la respuesta tácita a una fuga libertaria

“Seguimos recorriendo cada rincón de nuestra provincia, fortaleciendo este proyecto y defendiendo las ideas de la libertad”, dijo la diputada libertaria, Laura Soldano, tras encabezar una reunión en un bar en la vecina localidad de Las Higueras durante el fin de semana. Soldano se mostró junto a referentes de dicha ciudad como Valentino Uliana y estuvo acompañada por el dirigente juecista y concejal de Río Cuarto, Pablo Benítez. Más allá de tratarse de un encuentro con dirigentes y vecinos de la localidad, la actividad inevitablemente se leyó como una respuesta inmediata a la última fuga libertaria en Las Higueras.

Hasta hace unas semanas, quien se presentaba como una de las principales referentes era la ex concejala, Marisa San Martín. La dirigente llevaba varios años respaldando el proyecto de Javier Milei y su nombre llegó a sonar como posible candidata a intendenta por LLA en Las Higueras. No obstante, la semana pasada, se formalizó su pase al Partido Demócrata, en línea con la “fuga” de libertarios que dejaron la estructura de LLA para sumarse al espacio que preside Maximiliano Camusso.

Que Soldano haya encabezado el encuentro pocos días después del pase de San Martín, se interpretó como un “aquí no ha pasado nada”. El mensaje de la alfil de Bornoroni apuntó a mostrar un espacio fortalecido y dispuesto a “ponerle el punto final al peronismo”, tanto a nivel provincial como en los distintos municipios de la región. La actividad buscó, claramente, contrarrestar la imagen de “debilidad” ante la salida de ex referentes del espacio. Con presencia territorial, la diputada apuntó a transmitir que “la pelea continúa”.

Un detalle no menor es que, además de la presencia de Benítez como socio político, también estuvo Nicolás Chasagnade. Este último es uno de los principales allegados a Soldano y estuvo en el ojo de la tormenta tras un pedido de apartamiento (al menos en cuanto su rol de armador y coordinador) por parte de otros referentes libertarios del interior provincial. Tal como lo planteó Alfil en ediciones anteriores, la diputada ha sostenido a Chasagnade en su equipo, quien la sigue acompañando en su actividad partidaria.

La salida de San Martín incorpora un elemento de tensión en la construcción libertaria en la región y obliga a los cabecillas a repensar sus movimientos. Más allá del peso que puedan tener los dirigentes que se han alejado del partido, LLA ahora tiene el desafío de evitar que aquello se replique, conservar a quienes permanecen y sumar volumen a su estructura con nuevos socios políticos (especialmente intendentes).

Otro dato clave es el hecho de que la referente libertaria haya encabezado el encuentro junto a su socio juecista. Especialmente porque, durante varias semanas, los libertarios evitaron mostrarse con el Frente Cívico que, hasta el día de hoy, sigue sosteniendo que Luis Juez debiera ser el candidato a gobernador de la alianza. Aquel mensaje (u operativo clamor) resultaba chocante con la militancia libertaria que insiste en que Gabriel Bornoroni sea el candidato que enfrente al gobernador Martín Llaryora.

En Las Higueras, la actividad de Soldano dejó así una señal hacia adentro y hacia afuera del espacio: mantener la presencia, reforzar los vínculos y sostener la construcción territorial pese a las fugas.

El Ex Palacio de Justicia se convertirá en centro cultural y educativo

El Gobierno de Río Cuarto lanzó formalmente la convocatoria abierta para la reconversión del ex Palacio de Tribunales en un centro cultural y educativo. La presentación oficial estuvo encabezada por el intendente, Guillermo de Rivas; el presidente de la Fundación por la Cultura, Alberto Garavaglia; el secretario de Desarrollo y Promoción Local, Federico García; junto a secretarios, subsecretarios, directores, coordinadores y referentes del ámbito cultural.

Durante el acto, el intendente Guillermo de Rivas subrayó la decisión institucional de recuperar este edificio histórico y destacó que "la cultura en Río Cuarto no se negocia; la cultura, la educación y el deporte social no son una cuestión de recursos, sino de decisión política de que el Estado, junto con los actores culturales y las distintas instituciones, lo sigamos sosteniendo".

En esa línea, remarcó el sentido de la iniciativa: "La idea es que esto tenga cultura y que tenga vida educativa, por eso el modo de hacerlo durante un año trabajando con toda la Fundación por la Cultura, los concejales de los distintos bloques y distintos actores culturales para ver cómo, de manera transparente e igualitaria, se hace una convocatoria para que instituciones educativas terciarias, universitarias y actores culturales puedan ofrecer estar en este lugar, logrando que el espacio sea autosustentable con los recursos de aquellos que se sumen en alquiler en el marco de la concesión".

Respecto a la infraestructura, De Rivas precisó que el edificio dispone de "45 espacios distribuidos en tres plantas de 2.000 metros cuadrados cada una", reservando áreas para la administración de cultura, un auditorio y salas de exposiciones, e integrando la propuesta gastronómica.

Por su parte, el presidente de la Fundación por la Cultura, Alberto Garavaglia, remarcó que el destino fundamental del edificio será la gestión cultural, aclarando que las únicas oficinas que funcionarán allí serán aquellas estrictamente vinculadas a esta temática, y especificó que la propuesta combinará espacios concesionados (como la gastronomía y salas específicas) junto con áreas de acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

El Municipio informó que los interesados podrán consultar las condiciones detalladas en la página web oficial riocuarto.gob.ar o retirar los pliegos correspondientes de manera presencial en la sede de la Fundación por la Cultura a partir de la semana próxima. “La recuperación de este emblemático edificio no solo busca potenciar la oferta cultural y educativa, sino también revalorizar el área céntrica de la ciudad, dinamizando el comercio local y la circulación de vecinos en el sector”, destacaron desde la gestión municipal.