“Más partidizada que nunca”

La cronista dialogaba con el abogado, en la previa a las elecciones del Consejo de la Magistratura. En Río Cuarto y región, se estima que hay aproximadamente 1300 abogados con matrícula federal habilitados para votar.

Periodista: ¿Cómo viene la mano con las elecciones del Consejo? Había algunas caras conocidas cuando vino (Eduardo) Bittar a Río Cuarto.

Abogado: Sobre eso, tengo algunas cositas para decir. Sé que algunos colegas afines al PJ se quejaron cuando vino (Alberto) Biglieri y el Colegio de Abogados de Río Cuarto se “llenó de radicales”. Bueno, seguramente ya no puedan decir más nada. Porque, en general, la elección de este martes está muy partidizada. Y no está mal que así sea. Ya sabemos que la lista de Bittar está vinculada a la UCR, la de (Juan Manuel) Araoz al PJ por su cercanía al propio Llaryora. También hay una lista libertaria y otra que está más vinculada al sector del PJ kirchnerista. En fin…

P: Está bien no renegar de la pertenencia política. Quizás se visibilizaron más las actividades de la gente de Biglieri y Bittar por estos lados…

A: Puede ser. Pero desde ya le digo que el PJ acá no ha estado quieto. Hay colegas, que además son funcionarios provinciales, y han estado moviendo sus fichas por el sur. De hecho, el propio Araoz vino a Río Cuarto al Colegio de Abogados hace unas semanas y se reunió con el propio intendente De Rivas.

P: Bueno, es abogado (risas).

I: Y le agrego un dato: se habla de cerca de 1300 abogados de Río Cuarto y región habilitados para votar en esta oportunidad. Es un número mucho mayor que el de hace cuatro años. Esperemos que haya un buen nivel de participación pero le puedo decir, desde ya, que el peronismo también está jugando fuerte.

Bottasso en Río Cuarto

Al cierre de esta edición, la cronista recibía un mensaje del informante radical.

Informante: Este miércoles viene el legislador (Gustavo) Botasso a Río Cuarto. Va a estar en la Mesa Federal de la Carne, en una actividad en la Sociedad Rural.

Periodista: Ah, debe ser en el marco de Argencarne.

I: Eso mismo. Así que supongo que, durante esta semana, van a venir dirigentes de distintos espacios a dar algún guiño al campo. En el caso de Bottasso, va a estar en calidad de presentante de un proyecto que apunta a crear un régimen provincial de Buenas Prácticas Ganaderas. Lo que se busca es fortalecer la producción ganadera, especialmente la de pequeños y medianos productores, con herramientas de financiamiento, asistencia técnica e infraestructura.

FC: Liderazgo y mujeres

La periodista recibía un mensaje de la dirigente del Frente Cívico de Río Cuarto.

Dirigente: Le cuento que hace poquito tuvimos una capacitación. Fuimos unas 30 mujeres del Frente Cívico, de distintas localidades del interior. Nos capacitamos en formación, liderazgo y participación política. Hay una clara dirección de seguir profundizando el trabajo de cara al año que viene.

Periodista: Ya son varios los juecistas que nos vienen comentando sobre los talleres o capacitaciones. Intuyo que hay una directiva en ese sentido.

D: La idea es que las mujeres seamos más protagonistas en este esquema. En la capacitación había gente de Alta Gracia, Coronel Moldes, Las Higueras, Las Albahacas, La Carlota y otras localidades. Todo esto, impulsado por el Instituto de Formación Política del Frente Cívico; con el respaldo de Rodrigo Vega (vocal del ERSEP) y la coordinación de Zuleika Carranza, una de nuestras referentes locales. Somos muchas las mujeres que estamos militando en el interior y, más allá del trabajo territorial, está bueno que nos fortalezcamos en nuestro hacer político. Como verá, nos estamos preparando con todo para lo que viene.