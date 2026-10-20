Inicia juicio por la causa Gutiérrez y reivindican la querella municipal

A horas de la primera audiencia por delitos de lesa humanidad cometidos en el sur cordobés, Llamosas destacó el rol del gobierno municipal en el proceso. Ponderó el papel de los organismos de DDHH para que el Municipio se incorpore como querellante en la causa desde el 2018. 
Río Cuarto20 de octubre de 2026Julieta FernandezJulieta Fernandez

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Este martes inicia el juicio por la causa Gutiérrez (también denominada causa Di Santo) que tiene a una veintena de ex militares y ex policías imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la ciudad de Río Cuarto y la región. Este lunes se brindó una conferencia en la Casa de la Memoria, con la presencia del intendente Guillermo De Rivas; el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas; los abogados querellantes, Daniel Olartecoechea y María Julia Oberti; la rectora de la UNRC, Marisa Rovera; funcionarios municipales y referentes de instituciones y organismos de Derechos Humanos. 

La constitución del Municipio como querellante se concretó en el año 2018, durante la primera gestión municipal de Llamosas. El ex intendente ponderó el rol de las organizaciones de DDHH para tal propósito y resaltó que el juicio -que tendrá lugar en los tribunales federales de la ciudad de Córdoba- comprende un hecho histórico para la Justicia y la democracia de Río Cuarto y el sur cordobés.

“Que hoy pueden ser juzgados aquellos que ocasionaron estos hechos, de víctimas de Río Cuarto, es fruto de una construcción. Fundamentalmente, se debe al trabajo de los organismos de DDHH, de hijos, de familiares, de todos los que durante tanto tiempo en Río Cuarto estuvieron golpeando puertas y esperando que llegara este día” dijo Llamosas y agregó que “cuando hay políticas públicas, hay que reconocer que esto es una política de Estado en Río Cuarto, que nos tiene a todos acompañando y alegando para que podamos encontrar esa justicia tan esperada”.

La incorporación del Municipio a la causa se dio a través de la Comisión Municipal de la Memoria en el año 2018. El Estado local debió completar distintos procedimientos para ser admitido como querellante como, por ejemplo, modificaciones de ordenanzas e informes jurídicos. Uno de los abogados querellantes, Daniel Olartecoechea, señaló que, una vez que se pudo constituir dicha querella, finalmente dimensionaron la magnitud de la investigación de esta megacausa del sur de Córdoba, con múltiples víctimas e imputados.

La causa comprende hechos ocurridos desde fines de 1974 hasta el final de la dictadura, principalmente en Río Cuarto y la región. Según precisó Olartecoechea, el expediente reúne alrededor de 70 víctimas y 21 imputados, aunque la situación de uno de ellos está sujeta a una evaluación sobre su capacidad para afrontar el proceso.

La primera audiencia se desarrollará este martes en el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba. Según manifestó la abogada querellante, María Julia Oberti, la jornada estará destinada a la apertura del debate y la lectura de las acusaciones, sin declaraciones testimoniales. Las audiencias serán públicas, salvo las excepciones que pueda disponer el tribunal. Por la cantidad de hechos, víctimas e imputados, se espera un juicio extenso, con audiencias que podrían extenderse hasta mediados del 2027.

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