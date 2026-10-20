La UNRC cuestionó el proyecto legislativo de continuidad académica

“No entiendo qué pretenden innovar con esto cuando es algo que es parte de nuestro día a día. No puedo interpretar otra cosa que no sea desconocimiento. Porque si no, sería como un uso político partidario de algo que realmente la universidad tiene en agenda y con carácter permanente”, manifestó la rectora de la UNRC, Marisa Rovera sobre el proyecto de continuidad académica presentado por los concejales Gabriel Abrile, Pablo Benítez y Ana Vasquetto del bloque Primero Río Cuarto.

El ala libertaria de la primera minoría presentó una iniciativa (el mismo día que se llevó adelante la última Marcha Federal) que apunta a que la Universidad Nacional de Río Cuarto evalúe la implementación de un protocolo de continuidad académica para “reducir el impacto de los paros en el estudiantado”. Rovera aseguró, en diálogo con LV16, que se vio sorprendida por el carácter de la propuesta: “Me sorprende. Independientemente del tratamiento que eso tenga en el cuerpo legislativo, sobre lo cual no voy a emitir opinión, me sorprende. Porque es un claro desconocimiento de lo que en el ámbito universitario local se está llevando adelante”.

Rovera indicó que ya está en tratamiento, en el marco del Consejo Superior y por iniciativa del claustro estudiantil, el “análisis del impacto de todo lo que venimos transitando. No sólo en relación a una medida de fuerza sino lo que es el desfinanciamiento y cómo ha impactado en la calidad de la enseñanza, si es que ha tenido un impacto”. Además, resaltó que dicho trabajo se está llevando adelante desde el primer semestre del 2026.

El planteo de los ediles libertarios-juecistas se apoya en las “reiteradas jornadas de paro registradas durante el ciclo lectivo 2026, que incluyeron una semana completa de interrupción de actividades en agosto y nuevas medidas en los días posteriores”. Los tres ediles que presentaron el proyecto sostienen que esas interrupciones pueden afectar el dictado de contenidos, la toma de exámenes y las condiciones de regularidad y promoción, además de “comprometer el acceso a becas y prolongar los tiempos de graduación”.

Al ser consultada sobre si el proyecto podría representar una intromisión del Concejo Deliberante en el co-gobierno de la universidad, Rovera aclaró que “como institución democrática, la Universidad tiene siempre las puertas abiertas para recibir cualquier tipo de proyecto. Es una universidad pública y no se paga el derecho de admisión. Cualquiera de los claustros, cualquier docente, no docente, estudiante, graduado, puede ingresar cualquier iniciativa”.

La máxima autoridad de la UNRC aseguró no estar haciendo “ninguna valoración de quién es la persona ni a qué bloque pertenece” pero remarcó que la propuesta legislativa, de alguna manera, podría considerarse una intromisión por plantearse “sin haber tenido primero una interiorización de lo que realmente la universidad”. “No solamente lo que estamos reclamando y manifestando de manera sostenida, sino de lo que está en agenda permanente, que es monitorear las implicancias de todo este contexto en la formación de estos estudiantes”, agregó.

En concreto, el texto presentado por Primero Río Cuarto solicita que el Consejo Superior evalúe mecanismos para “sostener, en la medida de lo posible, la actividad académica durante las medidas de fuerza”. Entre las alternativas, plantea que los docentes que decidan no adherir a un paro puedan dictar clases de manera virtual cuando las condiciones pedagógicas lo permitan, manteniendo los días y horarios previstos. También propone recurrir a las plataformas institucionales, ofrecer materiales de estudio y clases grabadas, generar instancias de recuperación de contenidos y consulta una vez finalizadas las medidas, y reprogramar evaluaciones y trabajos prácticos. A su vez, sugiere establecer garantías para que las jornadas afectadas no se computen como inasistencias ni perjudiquen la regularidad, la promoción o el acceso a becas. Se plantea que el eventual protocolo se elabore con participación de los claustros docente, no docente, estudiantil y de graduados, junto con las organizaciones gremiales de la universidad.

Como antecedente, los concejales mencionaron una experiencia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, donde determinadas comisiones mantuvieron clases virtuales durante las jornadas de paro del 27 y 28 de agosto de este año. El bloque aclaró que la iniciativa “no pretende limitar el derecho constitucional de huelga ni desconocer la autonomía universitaria”.

De Rivas participó del 100° aniversario del colegio Sócrates Anaya

El mandatario local estuvo presente en el centenario del "Centro Educativo General Justo Sócrates Anaya", en barrio Fénix. El acto reunió a autoridades municipales y provinciales, docentes, ex docentes, estudiantes, ex alumnos y familias, e incluyó el descubrimiento de placas conmemorativas y la entrega de una declaración de beneplácito del Concejo Deliberante.

Durante su intervención, De Rivas destacó el papel de la comunidad educativa y el acompañamiento familiar en la formación de los estudiantes. “El edificio es un lugar que abraza, cobija, que da calidad, pero la verdadera escuela es lo que contiene las personas que lo transitan”, afirmó. Y agregó: “Lo que es irreemplazable es la familia”.

También participaron la secretaria de Gestión y Participación Ciudadana, Karin Bogni; el director general de Educación Primaria de la Provincia, Cruz Álvarez; la presidenta del Concejo Deliberante, Ana Laura Medina; la subsecretaria de Educación, Anabella Perfumo; y la directora del establecimiento, Rita Luciana Palacios, entre otras autoridades y representantes institucionales. Durante el acto, Medina y los concejales Celina Edith Roth y Augusto Lago entregaron a la directora la declaración de beneplácito del cuerpo legislativo.

Bogni destacó el encuentro entre quienes formaron parte de la escuela en distintas etapas de su historia y la comunidad educativa actual. En ese sentido, expresó su alegría por compartir la celebración con “ex docentes, ex directivos y la comunidad educativa de hoy”, junto con las familias.

Por su parte, Álvarez señaló que el centenario representa “un acontecimiento muy importante para la ciudad de Río Cuarto y para el barrio Fénix”. Además, subrayó el vínculo entre la institución y su entorno: “La verdadera escuela la hace la comunión que se va gestando entre el docente, el estudiante, las familias y en definitiva todo el barrio”.

La directora, Rita Luciana Palacios, puso en valor el recorrido colectivo de la institución y las huellas que dejaron quienes pasaron por sus aulas. “No es un centenario solamente un número, sino es la suma de todas las personas que han pasado a lo largo de estos 100 años, cada uno que ha dejado una huella en esta institución”, expresó.

Como parte de los preparativos para el centenario, se realizaron tareas de mantenimiento y acondicionamiento a través del programa provincial FODEMEEP, con la participación del municipio, la cooperadora y el personal escolar. Los trabajos incluyeron pintura interior y exterior, mejoras en la iluminación y la realización de murales.