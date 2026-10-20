Gustavo Klein: “El recorte de Nación en el Plan Remediar es una catástrofe sanitaria”

El desfinanciamiento y la fuerte reducción de las prestaciones del histórico Programa Remediar encendieron las alarmas en el sistema sanitario de todo el país. En diálogo con Diario Alfil, el secretario de Salud y Medicina Preventiva de la Provincia de Córdoba, Gustavo Klein, advirtió sobre el impacto del recorte nacional que redujo de más de 120 a solo 6 los principios activos que llegan a los centros de atención primaria, calificando la medida como un golpe directo a los sectores más vulnerables.

La decisión de la Nación de achicar drásticamente los botiquines —dejando afuera antibióticos, analgésicos, tratamientos para la diabetes y suplementos pediátricos— traslada una presión insostenible hacia los municipios y los hospitales provinciales. Según detalló el funcionario cordobés, este escenario profundiza una crisis generalizada marcada por deudas con obras sociales como el PAMI y el colapso de centros de salud en el interior provincial.

—¿Cómo ha sido la evolución del Programa Remediar a lo largo del tiempo?

—Hace más de dos décadas que viene funcionando. Arranca con el programa Nacer, luego va mejorando y pasa a llamarse Remediar con mucha más cobertura. Llegó a tener una gran cantidad de medicamentos a cargo, y este gobierno lo recibe con 130 y pico de medicamentos, y ahí lo empezó a achicar, no solo en cantidad de medicamentos, sino en cantidad de botiquines que se entregaban. En estos años han ido ajustando en la cantidad de medicamentos en cuanto a función se refiere: antiinflamatorios, antialérgicos, antitérmicos, antibióticos, vitaminas para embarazadas, jarabe para niños, medicación para diabetes. Todo eso llegaba a los centros de salud; nosotros en Córdoba tenemos 800 porque radicaba en la atención primaria exclusivamente. Esto era para todas las personas que asistían a centros de salud o postas sanitarias; el médico lo veía y podía darle el medicamento para que se vaya con el remedio a su casa. Esto está dirigido a sectores muy vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. Hace tres años fueron restringiendo la medicación hasta que tenían 128, luego 54 y ahora a 6. En los COFESA [Consejo Federal de Salud] que venimos yendo, escuchábamos que el Remediar iba a desaparecer, pero que pasaría a poca cantidad de remedios, y llegaron a 6. Esto implica un 95% en la disminución de medicamentos, una barbaridad que nos tiene muy preocupados a todos.

—¿Qué medicamentos quedaron y qué tipo de patologías o insumos quedaron completamente afuera?

—Los medicamentos que quedaron son básicamente: ramipril (para hipertensión), aspirina, candesartán, rosuvastatina, hidroclorotiazida. Son muy pocos, quedaron afuera fármacos muy importantes como antibióticos, antihistamínicos, jarabes, polivitamínicos, ácido, medicación para diabetes y un montón de medicamentos más.

—¿Cómo impacta esta medida en la operatividad diaria de los municipios y en los hospitales públicos?

—Es un golpe a los sectores vulnerables. La gente que vaya a algún centro de salud de los más vulnerables y cuando ese medicamento no esté, va a ser asistido por un médico, pero lo va a ir a buscar al hospital público nuestro. Esto afecta al primer nivel, afecta a municipios y comunas. Cada cosa que se retira de la Nación no la puede solventar por completo la Provincia. Esto le impide a la gente acceder.

—¿Hay otras provincias que compartan este reclamo y cuál es el panorama general?

—Sí, se cortó para todo el país. El que no se está quejando es porque no ve la realidad. Esto es una catástrofe sanitaria, porque si no se van a poder sustituir, no los reemplazamos; es algo programado y las localidades no se van a poder hacer cargo de los costos de los medicamentos. Hoy hubo una gran marcha de intendentes, hay deudas enormes de PAMI, abandonaron a la gente, no pagan y no permiten que el centro de salud recupere. Es una situación compleja, muy preocupante, porque no solamente no se les va a proveer el medicamento, sino que va a aumentar la cantidad de enfermedades por no tener la primera barrera de contención.