UEPC vuelve por lo rechazado y Consalvi recuerda lo firmado

La negociación salarial docente vuelve a tensar la relación entre UEPC y el Gobierno de Martín Llaryora, pero el trasfondo de la situación actual nace de un mal acuerdo firmado por los docentes, producto de la interna del propio gremio provincial con UEPC Capital. Este martes, el gremio docente provincial se reunirá en Panal con el secretario general de la Gobernación, David Consalvi. El encuentro se concretará después de que el sindicato docente solicitara formalmente activar la instancia de revisión salarial que fue prevista para octubre, uno de los compromisos asumidos en el acuerdo firmado en abril. Sin embargo, el sindicato ya confirmó que quiere avanzar directamente en reabrir las paritarias, conseguir certezas para 2027 y avanzar con las titularizaciones docentes. Como sea, la instancia de hoy en el Centro Cívico iniciará la secuencia salarial más dificil para el gobierno de Martín Llaryora, a pocos meses de fijar fecha para las elecciones provinciales, sin haber presentado aun el Presupuesto 2027 y con los ingresos propios y coparticipables disminuidos.

El domingo a la noche, Consalvi anunció en su cuenta de X que el Gobierno recibirá al gremio este martes, aunque acompañó la convocatoria con una advertencia sobre el convenio vigente. “Es de destacar que el acuerdo salarial se encuentra vigente y en pleno cumplimiento por parte del Gobierno de la Provincia de la totalidad de los compromisos asumidos a pesar del cambio abrupto de las condiciones macroeconómicas proyectadas al momento de suscribir el mismo”, sostuvo el funcionario. La traducción es simple. La Provincia está cumpliendo con lo que los docentes firmaron. Ergo, no hay margen de reclamo. El mensaje dejó expuesta la posición con la que la Provincia se sentará a la mesa.

El convenio vence recién el 31 de enero de 2027, pero el escenario económico cambió desde abril (para todos). Los docentes plantean que el salario no alcanza, mientras que según fuentes provinciales, la recaudación provincial cayó. Acumula nueve meses consecutivos de caída y el último registro del mes pasado mostró una baja interanual de 10 puntos porcentuales. “Los ingresos provinciales no están en condiciones de un incremento de la pauta salarial”, advirtieron desde el Panal. Y agregaron que en estos últimos meses, la provincia les dio a los docentes, por encima del acuerdo, dos bonos extras. Uno por el resultado de las pruebas Aprender y otro acordado hace unos días, por las pruebas PISA.

La factura política de abril

Para entender la nueva discusión salarial hay que volver a abril, cuando la negociación entre UEPC y la Provincia atravesó uno de sus momentos de mayor tensión. Después de cuatro propuestas oficiales, el gremio terminó aceptando un acuerdo que, en algunos aspectos, resultaba menos favorable que una oferta que había rechazado semanas antes. La tercera propuesta, había mejorado sustancialmente las condiciones de la negociación. Garantizaba desde abril la actualización mensual del 100% del Índice de Precios al Consumidor (IPC), de manera acumulativa y sin condicionamientos a la recaudación provincial. También contemplaba un incremento del 10,3% correspondiente a febrero y marzo, incluido un recupero salarial del 5,3%, además de pagos retroactivos.

Sin embargo, la discusión salarial quedó atravesada por la interna gremial. El posicionamiento de UEPC Capital, impuso una postura dura frente a las ofertas oficiales que terminaron desembocando en la última negociación acordada. El gremio vuelve a la mesa a buscar lo que rechazó. "Habría que buscar si en los 30 años de democracia alguna vez los docentes no aceptaron una propuesta mejor a la que les daba el Gobierno”, deslizaron fuentes provinciales.

Paritaria con la mira en 2027

Del lado de UEPC, el planteo combina el deterioro del poder adquisitivo, el creciente endeudamiento de las familias docentes y la incertidumbre económica. El gremio busca transformar la revisión prevista en el convenio en una nueva negociación paritaria que permita discutir ingresos, garantizar previsibilidad salarial para 2027 y avanzar con las titularizaciones. El calendario político tampoco es un dato menor. El próximo será un año electoral y el Gobierno de Llaryora deberá administrar las demandas sindicales en un escenario de recursos cada vez más ajustados.

La reunión de este martes abrirá una negociación con posiciones distantes. UEPC quiere ampliar la discusión salarial y la Provincia insiste en que el acuerdo vigente debe cumplirse hasta enero.