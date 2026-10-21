Soldano explora el terreno en Las Higueras y amplía el radar libertario

Tras el experimento de Holmberg -que tendría una alianza en construcción con libertarios, radicales y el PJ histórico-, la presencia de Soldano en Las Higueras abrió nuevos interrogantes. Entre la posiblidad de un candidato libertario “puro” y una alianza variopinta que mira con buenos ojos al PJ que gobierna la localidad. 
Río Cuarto21 de octubre de 2026Julieta FernandezJulieta Fernandez

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La ciudad de Las Higueras está en el radar de La Libertad Avanza. Tras la salida de Marisa San Martín, ex referente libertaria en dicha localidad, el esquema que responde a la diputada Laura Soldano buscó mostrarse organizado y firme en el Gran Río Cuarto. Acompañada de su socio juecista, Pablo Benítez, Soldano comenzó a trazar el camino hacia el 2027. En ese camino, no se habla solo de la posible reelección de Javier Milei o de la insistencia de los libertarios para que el diputado Gabriel Bornoroni sea candidato a gobernador. Las disputas municipales también ocuparán un lugar importante y el Gran Río Cuarto es una de las zonas en las que Soldano comenzó a mover sus fichas.

Uno de los movimientos más fuertes se vio en la vecina localidad de Holmberg. Hace un mes, la diputada se mostró junto al ex intendente, Miguel Negro, quien gobernó dicha localidad durante 40 años. El ex mandatario confirmó que se está construyendo una alianza variopinta que incluye a sectores del radicalismo, La Libertad Avanza y el PJ histórico de dicha localidad. Negro es quien suena como principal opción para encabezar dicha propuesta y enfrentar al actual intendente y dirigente del PJ provincial, Maximiliano Rossetto.

La situación en Las Higueras es distinta en varios aspectos. El intendente Gianfranco Lucchesi es uno de los principales alfiles de Miguel Siciliano en la región y tiene una fuerte cercanía con el gobernador Martín Llaryora. No obstante, cuando se presentó como candidato en 2023, lo hizo desde un espacio que sumó a jóvenes de distintas extracciones políticas (más allá de que no hubo una alianza con la orgánica de LLA o algún espacio similar). Según pudo saber Alfil, desde el esquema de Soldano mirarían con buenos ojos a la gestión Lucchesi y habrían intentado establecer contacto con integrantes de su equipo.

Por ahora, todo está en el terreno de la mera especulación y Las Higueras sigue siendo un territorio a explorar. Cabe remarcar que Las Higueras fue una de las pocas localidades del sur en las que Provincias Unidas superó a La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas. Por lo tanto, podría decirse que se trata de un bastión fuerte para el PJ provincial (más allá de que el margen de diferencia fue escaso y LLA sigue teniendo una buena recepción en el Gran Río Cuarto).

La necesidad de construir una alternativa competitiva en poco tiempo es uno de los principales factores que lleva a los libertarios a tantear alianzas “impensadas”. Más allá de lo que ocurra en Las Higueras, el partido violeta tiene el desafío de optar por consolidar una identidad opositora al PJ en la mayoría de los municipios o elegir una mirada pragmática que, aunque pueda resultar más estratégica, también podría dejar una imagen contradictoria en el armado libertario del sur.

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