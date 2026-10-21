Enroque corto | Reconocimiento.. UNRC.

Reconocimiento ¿tardío?

La cronista dialogaba con el informante radical a raíz de la primera audiencia del juicio por la causa Gutiérrez que tiene a una veintena de ex militares y ex policías imputados por delitos de lesa humanidad. Dichos hechos fueron cometidos durante la última dictadura en Río Cuarto y la región.

Informante radical: Tengo un gusto amargo con algo que vi ayer. Prácticamente nadie de la oposición en la conferencia por el juicio por la causa Gutiérrez.

Periodista: Pensé lo mismo pero no pude asistir así que no puedo afirmar nada. Pero en las fotos no los vi.

I R: Consulté y a algunos correligionarios los habían invitado pero no pudieron asistir. Creo que a los más “libertarios” directamente ni les dijeron. Son tiempos raros. Extraño cuando todo el arco político participaba de estas cuestiones. Ojo, no hablo solo de radicales. Me comentaron que en el nazarismo había ofendidos por esto. Sobre todo porque ese bloque impulsó la visita de los concejales a La Perla, que se hizo la semana pasada. Y ni hablar que la concejala (Marisa) Cariddi es vicepresidenta de la comisión de DDHH.

P: ¿Y hoy (por ayer) fueron a la audiencia?

I R: No sé qué dirigentes opositores habrán ido. Lo que sé es que hubo concejales que se sintieron dejados de lado porque les habrían avisado sobre la hora. O directamente ni les avisaron. Sí quiero rescatar algo que se dijo un poco tarde pero que igual se valora: Llamosas mencionó la gestión del “Turco” Jure como impulsora de que el Estado municipal sea querellante en esta causa. Se pudo constituir como tal durante la gestión Llamosas, pero fue bueno que se mencione que eso fue una continuidad de una política de la que también fuimos parte como radicales.

La facultad de Humanas le respondió a Benítez

La cronista dialogó con el informante sobre el comunicado publicado por la facultad de Ciencias Humanas de la UNRC. El escrito responde a las expresiones mediáticas del concejal juecista, Pablo “Kily” Benítez, quien había dicho que “el gobierno nacional anterior no envió las partidas durante cuatro meses”. Desde la unidad académica consideraron que el concejal “confunde intencionalmente o por desconocimiento los fondos de gastos de funcionamiento con los salarios”. “Apelar a falacias para intentar igualar el escenario actual no sólo vacía de verdad el debate sino que profundiza la fragmentación social en un contexto de preocupante inestabilidad”, señalaron desde la facultad.

Informante: ¿Vio el posteo de la facultad de Humanas sobre los dichos del Kily? No solo por lo que dijo de las partidas durante el gobierno anterior sino por el proyecto que presentaron la semana pasada. Justo el día de la Marcha Federal, propusieron que la Uni “evalúe implementar un protocolo para la continuidad académica”.

Periodista: Quizás sabían que el proyecto no iba a prosperar en la Uni pero buscaban instalar la discusión en la agenda.

I: No sé si buscaban eso. Pero la propia rectora mostró su desacuerdo y dijo que el Consejo Superior ya viene trabajando ese tema desde el semestre pasado y que permanentemente se evalúa el impacto de las medidas de fuerza pero también del desfinanciamiento. Ahora, la facultad de Humanas también planteó que ninguna de sus autoridades fue consultada en relación a esa propuesta. Como ya se dijo, los concejales libertarios-juecistas quedaron en un lugar incómodo: como desconocedores de la autonomía universitaria, ni más ni menos. La facultad tildó de demagógico el proyecto y consideraron que se intentó utilizar la continuidad académica como bandera para tapar el vaciamiento que están sufriendo las universidades.