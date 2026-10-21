Reconversión del ex Palacio de Justicia, ¿la apuesta cultural derrivista?

La reconversión del ex Palacio de Justicia, ubicado en la calle Alvear, abre una nueva etapa para un proyecto que busca combinar cultura, educación pero también una arista que el derrivismo ha ponderado en su discurso: la articulación público-privada. El resultado de la convocatoria para aquellos proyectos que quieran instalarse en el edificio tendrá un lugar central en el perfil de una iniciativa que, originalmente, se planteó hace cuatro años.

En 2022, el gobernador Juan Schiaretti firmó el decreto provincial a partir del cual se donó él ex Palacio de Justicia al Municipio de Río Cuarto con el cargo de “destinar su uso a finalidades culturales, artísticas, educativas e históricas, preservando sus características arquitectónicas originales”. En abril del 2024, la subsecretaría de Cultura tomó posesión del edificio para hacerse responsable de “cumplir con los fines estipulados en su donación”. El inmueble fue declarado de interés cultural, histórico y patrimonial en la Legislatura y el Concejo Deliberante.

El espacio ya ha sido escenario de muestras artísticas y de las últimas ediciones de la Feria del Libro. En el 2027, el espacio comenzaría a funcionar como una propuesta cultural más abarcativa y con participación de privados. “El ex Palacio se habita” es el nombre de la convocatoria que apunta a “completar” aquel propósito que el gobierno provincial le asignó al espacio tras su donación hace cuatro años.

Según informó el Municipio, a través de la Fundación por la Cultura, se busca receptar propuestas gastronómicas, educativas, tecnológicas, culturales, profesionales e institucionales que puedan integrarse a la dinámica del lugar. La iniciativa contempla 45 espacios distribuidos en tres plantas, sobre una superficie de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, además de áreas destinadas a actividades culturales, exposiciones y auditorio.

El intendente Guillermo De Rivas remarcó que se trata de una “decisión institucional de recuperar este edificio histórico” y consideró que "la cultura en Río Cuarto no se negocia. La cultura, la educación y el deporte social no son una cuestión de recursos, sino de decisión política de que el Estado, junto con los actores culturales y las distintas instituciones, lo sigamos sosteniendo".

“Se busca que, de manera transparente e igualitaria, se haga una convocatoria para que instituciones educativas terciarias, universitarias y actores culturales puedan estar en este lugar, logrando que el espacio sea autosustentable con los recursos de aquellos que se sumen en alquiler en el marco de la concesión", remarcó el mandatario municipal en relación a la articulación público-privada que implicaría este espacio.

El presidente de la Fundación por la Cultura, Alberto Garavaglia, resaltó que el destino fundamental del edificio “será la gestión cultural”. Y aclaró que las únicas oficinas que funcionarán allí serán aquellas estrictamente vinculadas a esta temática. En tanto, la propuesta combinará espacios concesionados (como la gastronomía y salas específicas) junto con áreas de acceso libre y gratuito.

Después de 10 años, vuelve la Maratón de colegios secundarios

La competencia se realizará el domingo 25 de octubre, desde las 9 hs en el Polideportivo Municipal Nº 2. La propuesta es gratuita y contará con una prueba de 4 kilómetros para estudiantes secundarios y otra de 1 kilómetro destinada a alumnos y alumnas de sexto grado.

Durante la presentación desarrollada en el Palacio Municipal, el subsecretario de Deportes Rodrigo Siravegna destacó la recuperación de esta iniciativa histórica para el deporte escolar y el trabajo en conjunto que permitió concretar su regreso.

“Después de 10 años, volver a hacer esta maratón que junta tantos chicos y, sobre todo, que descubre a tantos talentos ocultos, me pone muy contento. Una vez más trabajamos en forma conjunta con el área de Juventud, con las CLE y con Inspección Escolar de la provincia para que sea posible volver a realizar esta maratón, que hace 10 años no se realiza y que fue un emblema en todos los colegios secundarios. En este lanzamiento nos acompañaron Juan y Abigail Florit, también Brian Burgos, quienes fueron ganadores en su momento y hoy continúan practicando este deporte y son referentes para todos los jóvenes”. “Se trata de que hagan deporte y tengan sentido de pertenencia con el deporte”, agregó el funcionario.

Por su parte, Gabriel González, director del Colegio Hispano Argentino, valoró la recuperación de la propuesta y el rol del Estado en la promoción del deporte escolar. “Nos pone muy contentos que la Municipalidad de Río Cuarto asuma este resurgimiento de la maratón de colegios secundarios. La pandemia nos dejó un poco truncos y después ya no pudimos volver a realizarla. Está bien que las entidades gubernamentales sean las que llevan adelante lo referido al deporte escolar y al deporte social, que tiene un impacto fuerte para todos los chicos”.

En tanto, los deportistas Abigail y Juan Florit y Brian Burgos, referentes surgidos de esta competencia, compartieron sus experiencias y coincidieron en destacar la importancia de recuperar un espacio que promueve la actividad física y acerca los jóvenes al atletismo.

“Me da mucha felicidad que retomen esta iniciativa con el acompañamiento municipal para que esto sea más grande y tenga más llegada”, expresó Abigail Florit.

A su vez, Juan Cruz Florit recordó el impacto que tuvo la competencia en su vida profesional y deportiva: “Gracias a esta maratón decidí estudiar el profesorado de educación física, y hoy en día tengo mi título universitario y me puedo desempeñar con la actividad física. Esto es muy beneficioso para los jóvenes”.

Por último, Brian Burgos destacó el valor de la propuesta para las nuevas generaciones: “Yo me inicié en el atletismo gracias a esta carrera y que después de 10 años vuelva a reactivarse está muy bueno, porque incentiva a los jóvenes a hacer actividad física y alejarlos de las calles”, dijo el deportista.

La actividad tendrá como punto de partida y llegada el Polideportivo Municipal Nº 2 y contará con dos opciones. La prueba de 1 kilómetro estará destinada a alumnos y alumnas de sexto grado, mientras que el recorrido de 4 kilómetros será para estudiantes de colegios secundarios.