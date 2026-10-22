Enroque corto en Río Cuarto | Resumen: Claves, elecciones y novedades local

Las explicaciones de Benítez y Vasquetto a Rovera

El periodista recibía un mensaje de su informante, atento a los acontecimientos que se sucedieron durante el inicio del ciclo Argencarne en la Sociedad Rural de Río Cuarto.

Informante: Linda juntada se armó en la Rural. Comenzó la Argencarne, ¿vio?

Periodista: Estoy al tanto, pero no pude llegarme. ¿Quiénes están?

I: Casi todos. Pero le quería comentar sobre una de las postales que dejó la apertura. Resulta que, antes de comenzar el evento, hubo un encuentro entre concejales libertarios y la rectora de la Universidad (Marisa Rovera).

P: ¡Uh! ¿Pero encontronazo o charla amena?

I: Pablo Benítez y Ana Laura Vasquetto se acercaron a la rectora para ver si podían bajarle un poco el tono a la pelea que se generó en estos días el proyecto que mandaron mojándole la oreja a la Uni por los paros y su impacto en el dictado de clases. Le rectora después les dio a entender que están jugando a la política con un tema que afecta seriamente a la ciudad.

P: ¿Y qué quedó de esa charla en la Argencarne?

I: Le voy a pasar la foto, pero la escena fue más o menos así…

P: A ver…

I: Benítez y Vasquetto se pararon del lugar donde estaban, se acercaron a la rectora y le expresaron que el proyecto provino de un genuino interés por la situación de los estudiantes. La rectora los escuchó y algo les debe haber respondido, pero la cara con la que los mira es reveladora.

P: Muy seria. Como ofendida.

I: Y sí. Le fue a marcar la cancha uno que habla de la Universidad como si supiera cómo funciona y otra que forma parte de la Comisión Fundadora de la UNRC y sale a decir que el problema es que los profesores hacen paro. Digo, ¿se olvidan por qué el conflicto llegó a este punto?

P: ¿Está interpretando a Rovera usted?

I: Algo así. Esa cara dijo mucho. Son días de lucha y agotamiento, pero hay gente que se aprovecha del rol que tiene para hacerse ver y que los felicite Laura Soldano. Es triste ver que fueron elegidos por los vecinos y hoy se deben solo a los intereses libertarios. Ojalá les rinda y les den el lugar en la lista que tanto se esfuerzan por obtener. No creo, pero ojalá.

P: ¡Ah! Está enojado. Lo noté.

I: Estas cosas me enervan.

En Río Cuarto, ganó Demarchi

La cronista dialogó con el abogado tras las elecciones del Consejo de la Magistratura.

Abogado: ¿Qué tal, estimada? Veo mucho abogado radical festejando la victoria de Alberto Biglieri y Eduardo Bittar y me parece bien. Pero le cuento un dato local: en Río Cuarto, ganó la lista de Itatí Demarchi, la candidata cercana a Accastello y al PJ kirchnerista. Por apenas 7 votos, quedó segundo Aráoz, el candidato de Llaryora. Y la lista de los radicales salió tercera. Igual, también hicieron una buena elección. Quedaron 15 votos por debajo de Aráoz. El golpe duro lo tuvo la lista libertaria, con poco más de 20 votos en la ciudad.

Periodista: Interesante. ¿Y cómo valoraron la participación?

A: Bastante bien. Más de 430 votos. En la anterior, no llegábamos a los 300. Lo que demuestra también lo que se ha estado diciendo: la política partidaria se metió mucho en esta elección.

P: ¿Hubo caras conocidas dando vueltas?

A: Diría que a algunos les faltó instalar una carpa nada más en el Colegio de Abogados (risas). Pero sí, el día de la votación hubo muchos. El “Pampa” Parodi y muchos radicales se movieron fuerte por la lista de Bittar. Pero también me pareció interesante lo que se dio en el cierre de la jornada. Los vi fiscalizando a Luis Storani por la lista radical, a Nahuel Aruza por la lista llaryorista, a Agostina Lacase por la lista de Demarchi y… a Silvina Drovandi, la ex titular de ANSES, por la lista de Abogacía por la Libertad. Claramente, no son anónimos en el círculo político de la ciudad (risas).

P: Buen dato el de Drovandi. Me enteré tarde que los libertarios locales también tuvieron participación. Bah, vi algunos videos en donde pedían votar a (Luis) Palomino.

A: En la ciudad no les sirvió de mucho. La movida fuerte se vio por el lado de las estructuras partidarias más tradicionales.

Poniendo la sede “a punto”

La cronista recibió un mensaje del informante radical, quien le compartía imágenes publicadas por el comité UCR Banda Norte en sus redes sociales.

Informante: Aún no asumió la nueva conducción pero ya estamos viendo palitos a las autoridades anteriores. La UCR Banda Norte mostrando fotos del comité de ese sector. Nadie puede negar que el patio se ve bastante deteriorado y con el pasto bien crecido (risas).

Periodista: A mí me habían mostrado algunas imágenes del salón y se lo veía bastante bien. Se había remodelado hace poco.

I: Bueno, busque las fotos que compartieron desde el comité y saque sus conclusiones. Se ven imágenes del patio y, evidentemente, falta mantenimiento. Ahora dicen que están “comenzando a recuperar el comité” gracias al trabajo militante.

P: Es un indicio de lo compleja que está siendo la transición, ¿no?

I: Así es. Yo estoy ansioso por escuchar qué van a decir en el acto de asunción que será la semana que viene. Pero ya arrancaron fuerte. Y le aseguro que las críticas a la vieja conducción no van a quedar solo en que faltaba cortar el pasto en el patio…

Saltó la ficha

El dirigente peronista llegaba al periodista con información del universo libertario local.

Dirigente: Che, le chusmeo algo que puede interesarle. Parece que entre los “leoncitos” de Soldano andan cuidándose las espaldas porque saltó la ficha de que salen a pegarle a la casta y son lo más casta que hay.

Periodista: ¿Cómo dice? Contexto, por favor.

D: Laura Soldano salió a ponerse la campaña al hombro y resguarda un poco a los pibes porque saltó la ficha de que varios de ellos son asesores suyos en el Congreso.

P: ¿Está mal tener asesores?

D: Ahí está el tema de la casta. Son personal político cuya única tarea registrada es la que hacen en redes sociales, subiendo videítos haciendo campaña contra la Municipalidad y a favor de su jefa. Desde que se supo que los encargados de hacerlo cobran sueldo “con la nuestra”, les pidieron que se guarden un poco. Ya no encontrará tanto video incendiario de esos asesores…

P: A ver. Asesores en campaña, ¿qué habría de raro en eso?

I: No digo que el resto no lo haga, pero ellos venían a hacerse los diferentes y mirá cómo terminaron. Ahora se guardan un poco para que no se note tanto lo casta que son.