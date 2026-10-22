El Panal refrendó la importancia del Mójica en el plan electoral

De Rivas fue recibido por Calvo el martes y hubo seguimiento de las obras que Provincia desarrollará en la capital alterna desde noviembre.

El repaso de las obras fue el motivo formal del encuentro, pero la reunión entre el ministro jefe de Gabinete, Manuel Calvo, y el intendente Guillermo De Rivas dejó una señal que excede el parte de gestión. El riocuartense estuvo en Córdoba el martes para participar de la primera audiencia por la llamada megacausa Di Santo -causa Gutiérrez para el caso de Río Cuarto- por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última Dictadura militar. El viaje también sirvió para un encuentro político que confirmó que El Panal mantiene a la ciudad entre sus prioridades y apuesta a que el despliegue de obra pública se convierta en uno de los principales argumentos del cordobesismo para llegar fortalecido a las elecciones provinciales de 2027.

La Circunvalación, la repavimentación de Reforma Universitaria, el futuro Parque Alberdi y las intervenciones de infraestructura urbana componen una agenda que tendrá un impulso importante hacia fin de año y se proyectará durante el próximo. Para el oficialismo provincial, el desafío no pasa solamente por completar los trabajos, sino por convertirlos en una vidriera de gestión en una ciudad que, por su peso electoral, puede resultar determinante para las aspiraciones reeleccionistas de Martín Llaryora.

La apuesta tiene una segunda dimensión. En un escenario en el que el Gobierno provincial busca consolidar su presencia en el sur cordobés, la centralidad de Río Cuarto también alimenta las conversaciones sobre la representación regional en la próxima lista legislativa. Allí aparece Juan Manuel Llamosas como uno de los dirigentes con mayores posibilidades de ocupar un lugar expectable, mientras De Rivas concentra sus esfuerzos en sostener la gestión municipal y capitalizar el volumen de obras que se avecina.

El listado de trabajos que De Rivas repasó con Calvo permite dimensionar la apuesta. La Circunvalación ya tiene tramos que superan el 70% de ejecución y podría comenzar a habilitarse parcialmente a principios de 2027. A eso se suman la repavimentación de Reforma Universitaria, el Parque Alberdi —que comenzaría antes de fin de año— y los planes de pavimentación y cordón cuneta, además de las intervenciones en el Autódromo y la calle Fangio.

El volumen de inversiones tendrá su mayor despliegue entre fines de 2026 y todo 2027, un período que coincidirá con la campaña provincial. Para De Rivas, el desafío será sostener que las obras responden a una planificación de gestión y no a una activación circunstancial por el calendario electoral. La insistencia en el trabajo que existe “atrás de cada obra y cada gestión” apunta a reforzar ese mensaje, en una sociedad con la Provincia que también obliga a repartir los créditos políticos entre el Panal y el Palacio de Mójica, que también tendrá un desafío propio en la discusión local y con miras a los desafíos electorales que exceden al 2027.

El peso del sur en la lista

La importancia que el Gobierno provincial le asigna a Río Cuarto también invita a mirar más allá de las obras. La ciudad concentra una parte sustancial de la población del departamento y constituye una referencia ineludible para cualquier armado que pretenda competir con posibilidades en el sur cordobés. El oficialismo considera que todavía tiene margen para ampliar su presencia territorial, en una región donde observa condiciones favorables para sus aspiraciones electorales y dificultades de sus adversarios para consolidar una alternativa.

Ese diagnóstico abre otra discusión: cómo se traducirá el peso territorial en la conformación de la lista legislativa provincial. Las conversaciones todavía están lejos de una definición -aunque no tanto-, pero en el peronismo ya se proyecta la posibilidad de que el departamento Río Cuarto consiga más de un representante entre los lugares expectables.

En esa ecuación, Llamosas aparece como la figura con mayores posibilidades. Su actual posición institucional, como tercera autoridad provincial, le ofrece una plataforma distinta de la que tiene De Rivas, condicionado por las obligaciones de una gestión municipal que todavía debe atravesar buena parte de su mandato. El exintendente conserva, además, un capital político propio y un conocimiento del territorio que podrían volverlo una pieza útil para el armado electoral. Su eventual continuidad en un lugar destacado de la lista legislativa asoma como una alternativa más concreta que la ambición de algunos para que llegue a la vicegobernación.

Pero el abanico de nombres no se limita a la Capital Alterna. Otros dirigentes del sur, en particular intendentes de localidades de la región, también aparecen en las conversaciones sobre la integración de la lista. La expectativa de sumar más de un representante del departamento expresa, en definitiva, la pretensión de que el protagonismo territorial tenga una traducción política acorde con el lugar que el Panal le asigna a la región.

Mientras esas definiciones maduran, De Rivas seguirá concentrado en una agenda que combina obras, gestión y proyección electoral. El calendario provincial y el municipal todavía tienen estaciones por delante, pero el volumen de trabajos previsto para los próximos dos años ya empieza a funcionar como un activo político. La apuesta es que Río Cuarto llegue a 2027 con obras para mostrar y que ese balance contribuya a la reelección de Llaryora, sin perder de vista que el propio intendente tendrá en 2028 su próxima prueba en las urnas.

La Municipalidad retoma el mantenimiento de calles y reforzará los trabajos con el buen clima

Con la mejora del clima, la Municipalidad de Río Cuarto retomó los trabajos de mantenimiento de calles de tierra, asfalto y hormigón para recuperar la transitabilidad tras las últimas lluvias.

Actualmente, seis equipos trabajan en calles de tierra en Banda Norte, el oeste, el sur y barrio Alberdi. Otros tres frentes realizan reparaciones en arterias pavimentadas de Banda Norte y la zona sur.

Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitaron a los conductores circular con precaución en los sectores intervenidos y consultar las redes sociales municipales para conocer la ubicación de los trabajos.

En paralelo, continúan las obras del Plan de 100 Cuadras en calle Unión de los Argentinos, avenida Sabattini y Remedios de Escalada, en barrio Pizarro.

El Municipio busca aprovechar los períodos de buen tiempo para avanzar tanto con las reparaciones como con la pavimentación, aunque advirtió que puede haber demoras en las zonas donde trabaja la maquinaria.