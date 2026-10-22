Por el PAMI, PJ cambia el blanco y ahora apunta a Soldano

“Estamos trabajando para crear un paraíso terrenal en la tierra, como dice Javier Milei”, manifestó Laura Soldano en la última reunión que mantuvo con la militancia libertaria y vecinos de la ciudad de Las Higueras. El video publicado por FM Gospel muestra a la diputada nacional encabezando un encuentro en un bar de la localidad del Gran Río Cuarto. Allí, la referente libertaria planteó: “Vamos a vivir 200 años o más. En Harvard están haciendo estudios. Si vamos a vivir tantos años, tenemos que vivir en un lugar mejor, lindo, seguro. Estamos construyendo eso”, dijo Soldano.

Las expresiones no resultan atípicas para la diputada, quien previo a la campaña legislativa del 2025 brindó escasas declaraciones a la prensa. Las excentricidades planteadas por la dirigente (que en ese entonces no era candidata) se viralizaron en redes sociales y medios nacionales. Desde entonces y por pedido de los cabecillas del espacio, la legisladora nacional había mantenido un perfil bajo en términos mediáticos pero fuerte en cuanto a la organización y el armado regional de LLA.

Hasta hace unos meses, el armado libertario de Río Cuarto prácticamente no hablaba de la gestión municipal de Guillermo De Rivas. De hecho, el destinatario principal de las críticas del PJ era el concejal radical-libertario,Gabriel Abrile. Jóvenes del PJ local habían adoptado un modo de comunicación digital similar a los libertarios: sin funcionarios públicos como emisores y a través de videos en Instagram, el PJ lanzaba sus cañones a La Libertad Avanza y con Abrile como el principal señado. Cabe recordar que Abrile, quien fue secretario de Salud durante la gestión Jure, recomendó al actual director, Leonardo Farina y Romina Seimandi como coordinadora médica (ambas personas de su confianza).

Ahora, el blanco se corrió a la propia Soldano, luego de la viralización de sus dichos sobre la longevidad. Sus expresiones abrieron una nueva puerta para que el PJ cargue contra el gobierno nacional por el funcionamiento de la obra social. A través de un video que circuló entre sectores del PJ local (en voz de Candela Catuti, integrante de la Agencia Córdoba Joven), apuntaron contra la diputada por las promesas asociadas al gobierno libertario como garante de la construcción de un “paraíso terrenal”. En el mensaje, se plantea la situación que atraviesan los jubilados para acceder a los medicamentos a partir de la reducción del programa Remediar. “Menos promesas de vivir 200 años y más respuestas para los que necesitan los medicamentos hoy”, señalaron en el video.

El pase formal de Abrile a La Libertad Avanza lo había convertido en una referencia para los cuestionamientos opositores sobre el funcionamiento del PAMI en la ciudad. Sin embargo, el nuevo planteo pone a Soldano en primer plano y busca interpelar directamente a una de las principales figuras de La Libertad Avanza en el sur de Córdoba y alfil de Gabriel Bornoroni, quien aspira a ser candidato a gobernador.

Más allá de que probablemente Soldano no anticipó la posibilidad de que aquellas declaraciones (en una reunión aparentemente cerrada) se viralicen, es innegable que la diputada adoptó un rol más preponderante en este inicio de campaña y con una mayor visibilidad que la que tuvo en las legislativas del 2025, cuando prácticamente no brindó entrevistas y se movió con un perfil mucho más bajo.

Comenzó la 4° edición de Argencarne en Río Cuarto

Del 20 al 25 de octubre, la Sociedad Rural de Río Cuarto es sede de la 4ta edición de ArgenCarne, una mega muestra con más de 70 actividades que reúne a referentes del sector ganadero y cárnico de todo el país.

La exposición se desarrolla con una importante participación del público y una agenda que incluye conferencias técnicas, rondas comerciales, concursos, remates, muestras de caballos criollos y propuestas gastronómicas, con el objetivo de promover la capacitación, el intercambio y el agregado de valor en las cadenas bovina, porcina, ovina y aviar.

Maximiliano Razzetto, presidente de CARTEZ, destacó la convocatoria y la participación de jóvenes en las distintas actividades. Además, valoró la elección de Río Cuarto como sede por su infraestructura, su capacidad organizativa y su ubicación estratégica, que favorece la llegada de visitantes de distintas provincias.

“De hecho, la muestra ya recibe público de provincias como Misiones, Santa Fe y San Luis, entre otras, lo que refuerza su alcance nacional y su importancia para el sector agropecuario”, expresó Razzetto.

Por su parte, Heraldo Moyetta, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, destacó el desarrollo de esta nueva edición de ArgenCarne y el potencial de la actividad ganadera para impulsar la economía nacional y fortalecer el interior productivo. “La ganadería puede generar muchísimas divisas y mucho arraigo, porque la mano de obra que genera representa desarrollo para el interior productivo”, afirmó.

Desde el Municipio, el Intendente Guillermo de Rivas destacó el impacto económico de ArgenCarne en sectores como la hotelería, la gastronomía y los servicios, y puso en valor el aporte de la actividad agropecuaria al desarrollo de la ciudad y la región.

“Yo sí creo en el verdadero poder transformador que tiene el campo en las grandes ciudades”, afirmó, y agregó que el entramado productivo y el movimiento económico que genera son fundamentales para el crecimiento de comunidades como Río Cuarto.

Con entrada libre y gratuita, ArgenCarne fortalece el posicionamiento de Río Cuarto como sede de grandes eventos y motor del desarrollo productivo y turístico regional. La programación completa se puede consultar en www.argencarne.com.ar.

En la previa al inicio del evento, la secretaria de Deporte y Turismo de Río Cuarto, Araceli Isla, destacó el trabajo conjunto entre el municipio y la Rural para posicionar a la ciudad y la región como sede de grandes eventos, con impacto provincial, regional y nacional. Isla puso en valor la propuesta desde la perspectiva del turismo productivo y gastronómico, y resaltó especialmente las actividades que permitirán conectar la producción con el consumo, como las escuelas de cocina.

En esa línea, mencionó la importancia de iniciativas que acerquen la materia prima a la mesa y contribuyan a construir una identidad gastronómica regional, en articulación con el programa Kilómetro Cero. “Todos los riocuartenses y todos los vecinos de la región nos tenemos que hacer eco de este gran evento”, sostuvo, al convocar a la comunidad a acompañar y potenciar una propuesta que también se vincula con el turismo ecuestre.