Enroque corto en Río Cuarto

Asumieron las nuevas autoridades la JP Río Cuarto | Scattolini ¿se va al PD? 
Río Cuarto26 de octubre de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

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Asumieron las nuevas autoridades la JP Río Cuarto

Terminando el fin de semana, el periodista recibía un mensaje de su informante en el interior del Partido Justicialista.

Informante: ¡Señor! Días de mucha actividad y encuentro en el peronismo.

Periodista: Vi que hubo varios actos en Córdoba. Todos con el gobernador en el centro.

I: Pero le cuento una actividad que tuvo lugar en Las Higueras. Asumieron las nuevas autoridades de la Juventud Peronista.

P: ¡Ah! Algo vi. ¿Puede ser que vino Ignacio Scotto a hacer los honores?

I: ¡Claro! Además, hubo varios dirigentes del peronismo juvenil acompañando. El intendente de Las Higueras (Gianfranco Lucchesi) estuvo junto a Scotto como referente del sector. Además, uno de los suyos fue nombrado entre las autoridades.

P: ¿Y cómo quedó configurada la nueva dirigencia?

I: Candelaria Catuti será la presidenta en el departamento Río Cuarto, Alejandro Aguilar será su vice y Miguel Alonso presidirá a la JP en la ciudad. Cande y Migue son de Río Cuarto y Ale es de Las Higueras.

P: ¿Y cuál fue el mensaje? Digo, los discursos en instancias así son importantes.

I: El poder de los jóvenes, el copar las calles, las de tierra y la online. A no dormirse y hacerse valer como dirigentes peronistas que son parte del futuro, pero determinantes para el presente. Fue por ahí la cosa.

 

 

Scattolini ¿se va al PD?

La cronista dialogaba con el informante sobre la presencia de Ricardo Scattolini en la última reunión del Partido Demócrata.

Informante: Hay un detallito de la reunión de (Gregorio) Hernández Maqueda.

Periodista: Cuente.

I: Si observa la foto grupal, donde se ve bastante gente, está un ex libertario de LLA.

P: Va a tener que ser más específico. Hay varias personas que hicieron el pase de La Libertad Avanza al PD (risas).

I: Esta persona llegó a ocupar un cargo público muy importante. Fíjese bien en la foto…

P: ¡Ricardo Scattolini! (ex director del PAMI).

I: Así es. Me aclararon que fue a escuchar la charla y dialogar con un par de dirigentes que estaban ahí. Incluso metió foto con Gregorio y Maxi Camusso, el presidente del partido. Entiendo que, por lo pronto, no se ha dado un pase formal de su parte al Partido Demócrata. Pero si creo que Scattolini cuenta con un requisito que tienen varias de las nuevas incorporaciones del PD: se vio decepcionado por quienes manejan LLA en Córdoba. Y Ricardo estuvo mucho tiempo fuera de la orgánica pero evidentemente quiere jugar.

P: Algo de eso me comentaron la semana pasada. Fueron claros en que se respalda la reelección de Milei a nivel nacional.

I: E incluso algunos no descartan una posible alianza provincial con “fuerzas afines”. Pero evidentemente, todavía sigue habiendo diferencias. Y la pregunta que yo me hago ahora es si Scattolini va a sumarse al PD o seguirá explorando otras opciones liberales.

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