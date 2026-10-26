La UCR Río IV asume con una alianza (incómoda) en ciernes

La nueva conducción de la UCR de Río Cuarto asumirá este martes con una discusión que trasciende los márgenes de la rosca interna y comienza a formalizar una posibilidad que se baraja desde hace más de un año: un acuerdo electoral entre el radicalismo cordobés y La Libertad Avanza. Aunque la alianza todavía no está concretada, las señales de acercamiento que envía el propio Rodrigo de Loredo (y la posibilidad de concretar alianzas electorales que habilitó el congreso partidario el pasado sábado) abren un interrogante para los futuros presidentes de los comités locales. Las nuevas autoridades deberán convivir con una estrategia que, en algunos casos, presenta matices. Y en otros, fuertes diferencias de fondo.

La futura presidenta del circuito Centro, Viviana Pomiglio, es uno de los casos que expone uno de estos aspectos que atraviesan al radicalismo riocuartense. La ex concejala y referente de Asamblea Radical, ha sido una de las voces locales que más diferencias ha marcado con el gobierno de Javier Milei: tanto en entrevistas periodísticas y en el propio ámbito partidario, Pomiglio ha sido taxativa en ese sentido.

De hecho, cuando Pomiglio fue autoridad del comité provincial (durante la conducción de Marcos Ferrer), impulsó el pedido de expulsión de Gabriel Abrile, concejal que asumió en 2024 por el radicalismo pero que, a comienzos de este año, formalizó su pase a la alianza La Libertad Avanza. Más allá de que Pomiglio representa al núcleo Asamblea Radical (que formó parte de Generación X en la disputa interna), su perfil de dirigente social también dificulta pensar que avalará una alianza con La Libertad Avanza.

Por otro lado, el futuro presidente del Comité Departamental (e intendente de Las Acequias), Germán Martini, no planteó un rechazo tajante a un eventual acuerdo con LLA (incluso consideró que, en términos pragmáticos, sería favorable). La diferencia principal que señaló es el lugar que considera que debería ocupar el radicalismo en esa construcción. El joven dirigente manifestó en diálogo con Tablero Abierto (producción de Alfil) que el radicalismo “tiene que volver a conducir la Provincia” con Rodrigo de Loredo encabezando un eventual frente electoral. Por ahora, esa aspiración no tiene garantías (especialmente en un contexto en el que Luis Juez y Gabriel Bornoroni también tienen las mismas pretensiones de ser candidatos de ese amplio frente opositor).

Este martes 27 de octubre, asumirán las autoridades de los tres circuitos locales: Viviana Pomiglio (Centro), Mario Álvarez (Banda Norte) y Sergio Suárez (Alberdi), así como también del departamento Río Cuarto (Germán Martini). El último congreso partidario se celebró hace dos días y el resultado fue contundente: 91 congresales votaron a favor y seis en contra de que el Comité Provincia pueda llevar a cabo acuerdos electorales para las elecciones a gobernador del 2027. Los cinco congresales departamentales de Río Cuarto -Federico Soto, Romina Aguirre, Javier Rezza, Analía Funes y Lucas Gil- acompañaron las resoluciones tratadas en dicho encuentro.

A eso, se suman las recientes declaraciones que brindó Rodrigo de Loredo al programa Déficit Cero en San Francisco. “Está más cerca que nunca”, respondió el ex diputado al ser consultado por la posibilidad de un frente opositor amplio con LLA.

De Rivas participó del 50° Aniversario del colegio Arzobispo Espinosa

En el marco del 50° aniversario de la institución, el mandatario formó parte del acto desarrollado en el edificio de calle Olegario Andrade 1020. El encuentro reunió a autoridades, docentes, estudiantes, familias y vecinos de Barrio Alberdi.

El acto contó con la presencia de la Secretaria de Gestión y Participación Ciudadana, Karin Bogni; la Subsecretaria de Educación, Anabella Perfumo; el concejal Leandro Carpintero; la representante de la Coordinación Territorial del Ministerio de Educación, Claudia Molinuevo. Ademas, autoridades del ámbito educativo provincial, directoras, supervisoras zonales y de modalidad especial, representantes gremiales, docentes, ex docentes y familias de la comunidad.

Durante la ceremonia, se destacó el valor de este medio siglo de historia institucional, remarcando que representa "la huella imborrable de generaciones de educadores y el primer paso de miles de niños y niñas en el camino del saber". Además, se recordó el momento fundacional en el que el jardín de infantes abrió por primera vez sus puertas para dar cobijo a los sueños de los más pequeños en Barrio Alberdi.

En el marco del acto, las autoridades procedieron al descubrimiento de las placas recordatorias ubicadas en el ingreso de la institución, enviadas por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Municipalidad de Río Cuarto y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, como así también a la entrega de una distinción por parte del Concejo Deliberante por los 50 años de trayectoria educativa y social del jardín.

El intendente destacó el rol y el valor de los docentes: "El docente tiene esa tremenda capacidad humana de dejar las cosas afuera para abrazar, cuidar, formar y transmitir amor a cada uno de estos niños". Asimismo, puso en valor el sentido de pertenencia y los vínculos comunitarios que caracterizan a Barrio Alberdi: "Cuando venimos a Alberdi, sentimos ese sentido de pertenencia, el encuentro con los amigos y las ganas de recorrer sus calles para estar acá y compartir. Se nota el corazón y el sentido de barrio que hay en este querido lugar".

La directora general de Educación Inicial de la Provincia, Marisa Carranza, transmitió los saludos del ministro de Educación, Horacio Ferreyra, y del secretario de Educación, Luis Franchi, al tiempo que celebró el acompañamiento de la comunidad: "Desde la Dirección General de Educación Inicial reconocemos estos 50 años de la institución y esa memoria agradecida al pasado, al presente y la proyección al futuro". La funcionaria remarcó “el compromiso con la enseñanza pública y el cuidado de las infancias”: "Pregonamos que las infancias están primero y que la educación nos hace libres. El nivel inicial es el primer eslabón del sistema, es escuela, y vamos a seguir defendiendo la educación pública".

La directora de la institución, Carina Jaime, remarcó la importancia de celebrar medio siglo de historia:"Cumplir 50 años no es simplemente sumar números en un calendario, es abrazar la memoria viva de nuestro jardín, de los sueños compartidos y de mucho trabajo".