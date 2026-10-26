Río Cuarto: denuncian un presunto desvío de fondos municipales a una cuenta particular

Por Gabriel Marclé

La Municipalidad de Río Cuarto denunció ante la Justicia una presunta maniobra de desvío de fondos públicos hacia una cuenta bancaria particular, detectada a partir de informes financieros y auditorías contables. El caso involucra a una agente de la Subsecretaría de Hábitat y derivó en una presentación penal y en la apertura de procedimientos administrativos. Aunque las actuaciones se formalizaron a fines de la semana pasada, la información trascendió por estas horas.

Según informó el Gobierno local en un comunicado, la irregularidad fue detectada por las secretarías de Economía y de Obras y Servicios Públicos. De acuerdo con información recabada por Alfil, la maniobra estaría vinculada con el cobro irregular de cheques provenientes de un programa municipal del área que conduce el subsecretario Pablo Bertea.

La operatoria bajo investigación involucraría recursos del fondo de ayuda para viviendas. Aunque todavía no trascendieron detalles sobre el mecanismo utilizado ni el monto comprometido, los primeros indicios apuntarían a un desvío de fondos en beneficio particular de la agente investigada.

A partir de la detección, el Municipio presentó una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos. Además, resolvió constituirse como querellante particular, con el objetivo de impulsar la investigación y solicitar medidas probatorias y de restricción personal ante la Justicia.

La trabajadora fue apartada de sus funciones mientras avanza el proceso. En paralelo, la Municipalidad aseguró que adoptará las medidas necesarias para garantizar la continuidad del programa habitacional y evitar que la investigación afecte a sus beneficiarios.



Una investigación que abre interrogantes

Aunque el comunicado oficial no precisa la dimensión económica del presunto desvío, el caso abre interrogantes sobre el alcance de la operatoria y el funcionamiento de los controles internos. Según pudo averiguar Alfil, los primeros indicios apuntarían a una práctica que no se habría limitado a un episodio aislado y que podría haberse extendido durante varios meses.

En el Gobierno municipal mantienen hermetismo sobre los detalles del caso. Se espera que en las próximas horas el fiscal municipal Ricardo Muñoz brinde precisiones sobre el expediente interno. Mientras tanto, fuentes municipales señalaron que la gestión se ceñirá a la información que surja de la investigación judicial.

Por otra parte, Alfil pudo conocer que se evalúan los pasos a seguir dentro del área de Hábitat, que depende de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Por el momento, no se informaron medidas sobre otros integrantes de esa estructura.

La decisión de denunciar los hechos y presentarse como querellante ubica al Municipio en un rol activo en la investigación. La estrategia apunta a tomar la iniciativa frente al objetivo de impulsar el esclarecimiento de lo ocurrido, determinar las responsabilidades correspondientes y recuperar los recursos públicos que pudieran haberse perdido.

El caso suma así un foco de tensión para la gestión municipal en la antesala de la campaña provincial, en la que Río Cuarto tendrá un lugar relevante. Además de la posible afectación de fondos destinados a la asistencia habitacional, la evolución del expediente podría abrir un nuevo frente de cuestionamientos opositores. Desde el Gobierno sostuvieron que colaborarán en el esclarecimiento de lo ocurrido y que se tomarán las medidas internas necesarias para lograrlo.