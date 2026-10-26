Río Cuarto: denuncian un presunto desvío de fondos municipales a una cuenta particular

El Gobierno local detectó una operatoria irregular a partir de auditorías financieras y contables. La investigación involucra a una agente de la Subsecretaría de Hábitat y apunta a recursos destinados a la asistencia para viviendas. El Municipio realizó una denuncia penal, se constituyó como querellante y dispuso el apartamiento de la trabajadora. Expectativa por la reacción opositora frente al hecho.
Río Cuarto26 de octubre de 2026Gabriel MarcléGabriel Marclé

Por Gabriel Marclé

WhatsApp Image 2026-10-26 at 09.27.59

La Municipalidad de Río Cuarto denunció ante la Justicia una presunta maniobra de desvío de fondos públicos hacia una cuenta bancaria particular, detectada a partir de informes financieros y auditorías contables. El caso involucra a una agente de la Subsecretaría de Hábitat y derivó en una presentación penal y en la apertura de procedimientos administrativos. Aunque las actuaciones se formalizaron a fines de la semana pasada, la información trascendió por estas horas.

Según informó el Gobierno local en un comunicado, la irregularidad fue detectada por las secretarías de Economía y de Obras y Servicios Públicos. De acuerdo con información recabada por Alfil, la maniobra estaría vinculada con el cobro irregular de cheques provenientes de un programa municipal del área que conduce el subsecretario Pablo Bertea.

La operatoria bajo investigación involucraría recursos del fondo de ayuda para viviendas. Aunque todavía no trascendieron detalles sobre el mecanismo utilizado ni el monto comprometido, los primeros indicios apuntarían a un desvío de fondos en beneficio particular de la agente investigada.

A partir de la detección, el Municipio presentó una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos. Además, resolvió constituirse como querellante particular, con el objetivo de impulsar la investigación y solicitar medidas probatorias y de restricción personal ante la Justicia.
La trabajadora fue apartada de sus funciones mientras avanza el proceso. En paralelo, la Municipalidad aseguró que adoptará las medidas necesarias para garantizar la continuidad del programa habitacional y evitar que la investigación afecte a sus beneficiarios.


Una investigación que abre interrogantes

Aunque el comunicado oficial no precisa la dimensión económica del presunto desvío, el caso abre interrogantes sobre el alcance de la operatoria y el funcionamiento de los controles internos. Según pudo averiguar Alfil, los primeros indicios apuntarían a una práctica que no se habría limitado a un episodio aislado y que podría haberse extendido durante varios meses.
En el Gobierno municipal mantienen hermetismo sobre los detalles del caso. Se espera que en las próximas horas el fiscal municipal Ricardo Muñoz brinde precisiones sobre el expediente interno. Mientras tanto, fuentes municipales señalaron que la gestión se ceñirá a la información que surja de la investigación judicial.
Por otra parte, Alfil pudo conocer que se evalúan los pasos a seguir dentro del área de Hábitat, que depende de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Por el momento, no se informaron medidas sobre otros integrantes de esa estructura.
La decisión de denunciar los hechos y presentarse como querellante ubica al Municipio en un rol activo en la investigación. La estrategia apunta a tomar la iniciativa frente al objetivo de impulsar el esclarecimiento de lo ocurrido, determinar las responsabilidades correspondientes y recuperar los recursos públicos que pudieran haberse perdido.
El caso suma así un foco de tensión para la gestión municipal en la antesala de la campaña provincial, en la que Río Cuarto tendrá un lugar relevante. Además de la posible afectación de fondos destinados a la asistencia habitacional, la evolución del expediente podría abrir un nuevo frente de cuestionamientos opositores. Desde el Gobierno sostuvieron que colaborarán en el esclarecimiento de lo ocurrido y que se tomarán las medidas internas necesarias para lograrlo.

Te puede interesar
ilustra-de-rivas-y-muñoz-a-tribunales

Una grave denuncia inquieta al Mójica y De Rivas tomó la iniciativa

Gabriel Marclé
Río Cuarto27 de octubre de 2026
A poco del inicio de la carrera provincial hacia 2027, el caso del presunto desvío de fondos municipales sacudió la agenda del Gobierno local. El oficialismo se adelantó al hacer público el caso y llevarlo a la Justicia, pero la atención también está puesta en la respuesta opositora, particularmente en los sectores libertarios.
FotoJet---2026-10-27

Ex intendentes del PJ advierten su jugada (con o sin sello oficialista)

Julieta Fernandez
Río Cuarto27 de octubre de 2026
Al menos siete peronistas del sur buscarían volver a competir en sus municipios en 2027. Aún sin respuestas del Panal, un grupo de ex mandatarios planteará sus intenciones de participar electoralmente, más allá de que la Provincia pueda optar por respaldar a los actuales intendentes que buscan ser reelectos. 
ilustra-pomiglio-y-martini-con-brochas-gigantes

La UCR Río IV asume con una alianza (incómoda) en ciernes

Julieta Fernandez
Río Cuarto26 de octubre de 2026
Generación X se prepara para asumir la conducción del partido en Río Cuarto, luego de que el congreso partidario habilitase la posibilidad de formalizar alianzas electorales. Días antes, Rodrigo de Loredo había anticipado que el acuerdo electoral con LLA “está más cerca que nunca”. Situación incómoda para futuras autoridades locales que plantearon diferencias con el partido violeta.
FOTO-NOTA

El Mójica precalienta previo al noviembre más activo de los últimos años

Gabriel Marclé
Río Cuarto26 de octubre de 2026
El Gobierno municipal transita una semana clave para ajustar su funcionamiento antes de un mes clave para el despliegue de la gestión provincial y el inicio de la carrera electoral. La salida de un funcionario tras diez años en el cargo reabrió interrogantes sobre el gabinete, mientras el hermetismo rodea una serie de reuniones políticas.
Lo más visto
ilustra-pomiglio-y-martini-con-brochas-gigantes

La UCR Río IV asume con una alianza (incómoda) en ciernes

Julieta Fernandez
Río Cuarto26 de octubre de 2026
Generación X se prepara para asumir la conducción del partido en Río Cuarto, luego de que el congreso partidario habilitase la posibilidad de formalizar alianzas electorales. Días antes, Rodrigo de Loredo había anticipado que el acuerdo electoral con LLA “está más cerca que nunca”. Situación incómoda para futuras autoridades locales que plantearon diferencias con el partido violeta.
ilustra-de-loredo-con-balde-gotea-briner

De Loredo blindó la UCR, aunque con filtraciones

Carolina Biedermann
Provincial26 de octubre de 2026
Con la puesta en marcha del Congreso radical, el deloredismo consolidó el control sobre el organismo que se encarga de las alianzas para el 2027. Sin embargo, la oposición interna prepara para este viernes un acto en Bell Ville, lanzando a Briner como precandidato a gobernador, anticipa que reclamará internas y evalúa activar la vía judicial.
schiaretti-llaryora

Llaryora vuelve a la foto grupal con Santilli y los gobernadores

Bettina Marengo
Provincial26 de octubre de 2026
Sin definiciones nacionales, sin definir la fecha de las elecciones provinciales y mientras aguarda al RIGI a la pymes que reclamó, el mandatario compartirá la ronda de negocios de Rosario. Música para los oídos en una fiesta empresarial que compartió con Schiaretti.
llaryora-torres

El PJ empareja en redes y va por su hándicap histórico: el territorio

Felipe Osman
Provincial26 de octubre de 2026
El diagnóstico del oficialismo es que LLA perdió, en estos años, ventaja en redes. Y que, sin descuidar ese frente, puede volver a apostar por su hándicap histórico: la capacidad de movilización territorial de su militancia, con el cara a cara con el vecino y la interacción orgánica en los barrios. 