Foto Nazario-Schiaretti despejó dudas (y tensionó con Massa)

Por Julieta Fernández



“La mentira tiene patas cortas. Massa se refirió a Adriana Nazario como si fuese alguien que trabaja para él pero su acompañamiento y la foto junto a Juan Schiaretti demuestra que no es así”, manifestó el diputado nacional Carlos Gutiérrez en referencia a la mención de Sergio Massa a Adriana Nazario en el programa de Mirtha Legrand (a quien se refirió como ‘una gran dirigente y una gran mujer’). En diálogo con Alfil, Gutiérrez consideró que el accionar del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria “es una maniobra artera”.

El referente del schiarettismo en el sur provincial recalcó que, además, Adriana Nazario fue invitada a diversas actividades y actos barriales en el marco de la campaña presidencial de Juan Schiaretti y, en particular, a la última actividad que encabezó el gobernador en el hotel Howard Johnson. “Su estructura (por Nazario) está con la candidatura del ‘Gringo’. Desde que comenzó la campaña que ella está presente. No es algo intempestivo de su parte. Fue invitada porque es una ex diputada y dirigente importante y reconocida en Río Cuarto y la región. El gobernador estaba al tanto de que ella había sido convocada”, expresó el diputado.

En los últimos meses, dirigentes delasotistas como Edgar Bruno -intendente de Canals- y la legisladora Tania Kyshakevych se han expresado en favor de la candidatura de Massa, pese a referenciarse en la líder de La Militante, Adriana Nazario. Gutiérrez consideró que esas expresiones “son voces individuales”. “Yo he dicho que son empleados de Massa. A algunos quizás se les ha prometido algo para su pueblo. Son cuatro o cinco dirigentes que se han expresado así pero nosotros no dejamos de contestar que es es una reverenda mentira que el peronismo de Córdoba no está unido”, planteó con contundencia el candidato a renovar su banca en el Congreso.

Gutiérrez se mostró en desacuerdo con lo que consideró una utilización de la figura de José Manuel de la Sota en el discurso del massismo cordobés. “Siempre han tratado de revertir la pobre performance del kirchnerismo de esta manera. En vez de buscar los votos como se debe, intentan plantear una división del peronismo cordobés. Es una utilización injusta de De la Sota porque hoy él no puede contrarrestar esto”, enfatizó el diputado.

Sobre el vínculo al que alude Sergio Massa con el ex gobernador José Manuel De la Sota, Gutiérrez consideró que es otra estrategia a la que acude el ministro de Economía para acercarse al electorado de Córdoba. “Massa habla del espacio que compartió en su momento con José Manuel pero él después se fue con el kirchnerismo. Hay una utilización de la figura de José Manuel, como también se vio en el programa de Mirtha Legrand cuando mencionó a Adriana (Nazario)”, opinó el diputado en diálogo con Alfil.

Los guiños de Nazario hacia el schiarettismo y viceversa avivaron la idea de que la ex diputada podría correr con una ventaja extra en la disputa por la candidatura a intendente del 2024. Sin embargo, el schiarettismo no dará señales explícitas hasta que finalice el cronograma electoral vigente. Los alfiles del gobernador en la ciudad aseguran que no van a ser “patrones de estancia” y que la candidatura del peronismo para retener la Capital Alterna será “analizada entre todos los sectores”.

Algunos conceptos vertidos por el schiarettismo local dejan entrever que el desafío para el próximo candidato o candidata a la intendencia no apuntarán sólo a la gestión en clave local sino también a una planificación estratégica que incluya al Gran Río Cuarto y la región sur. Las últimas elecciones municipales en la región también tuvieron a Adriana Nazario con un perfil proactivo en algunas campañas municipales como en Holmberg (donde ganó el delasotista Maximiliano Rossetto) y Las Higueras (donde Gianfranco Lucchessi, también afín a Adriana Nazario, resultó electo).

Por otra parte, el schiarettismo sostiene que la Capital Alterna (y por consiguiente, quien la gobierne luego de la salida de Juan Manuel Llamosas) tendrá el desafío de “recuperar terreno” y construir un buen liderazgo frente a otras localidades populosas del interior de Córdoba como Villa María y San Francisco.