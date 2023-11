UNC: el nuevo mapa político rompe viejas estructuras

Por Francisco López Giorcelli



Los contextos de avanzada de discursos más virulentos y antiderechos logró que se genere una contraofensiva muy fuerte dentro de sectores de la sociedad y la política que dieron forma a nuevas expresiones de unidad, quizás también influenciadas por el discurso de unidad nacional que pregona uno de los candidatos presidencialistas.



Desde que la primera vuelta electoral dejó como principales candidatos a Sergio Massa de Unión por la Patria y Javier Milei de La Libertad Avanza la sociedad civil se fue acomodando detrás de cada candidato. Por un lado, desde un sentimiento de rechazo al candidato libertario ,pero que también tiene como gran entusiasmo un gobierno de unidad nacional donde la oposición tenga lugar dio lugar a sumar apoyos por Massa, por el otro, un núcleo antiperonista que se mete en una discusión de la grieta que tanto le sirvió a la casi retirada Cristina Kirchner y a un Mauricio Macri que parece buscar una cierta “venganza” se fue agrupando detrás de Milei.



Con una campaña que parece haber aumentado sus niveles de violencia para con quienes deciden apoyar al candidato oficialista, los que agarraron la posta fueron los militantes de distintas agrupaciones políticas que hasta hace algunos meses parecía difícil que se puedan juntar. Pero que tienen un objetivo claro ahora: la violencia y la destrucción no es la salida para un país ya golpeado y que necesita una mirada plural y federal.



Por eso, durante el último mes previo a la elección, a través de distintas acciones, se fueron sumando a la campaña massista un gran abanico de agrupaciones estudiantiles que parecen encontrar un punto en común desde donde construir una gran unidad para lo que se viene.



Este movimiento de unidad frente a lo que ocurre tiene distintos protagonistas que se juntaron el día jueves frente al Pabellón Argentina en una multitudinaria actividad que contó con la presencia de distintos representantes institucionales de la UNC, además de las agrupaciones estudiantiles claro, lo que da señales de un fuerte apoyo estructural a este movimiento de los distintos sectores.



En lo estudiantil se dio una gran sorpresa por la adhesion a la actividad. En concreto las agrupaciones que estuvieron presentes fueron el Movimiento Sur, la UEU de Derecho, EIO de Odontología, La Comunidad Universidad, JUP Córdoba, A+D FAUD, La Mella, La 15 y JP Evita, además se harán presentes de los Centros de Estudiantes de Artes, Derecho, Odontología.

La gran sorpresa del día fue la incorporación al espacio de SUMAR Cs Médicas quien hace años viene derrotando al radicalismo en esa misma facultad pero que de todas formas acompaña en la FUC a la lista Deodoro Roca encabezada por la agrupación morada. Hoy decide posicionarse críticamente a la candidatura de Javier Milei y se suma a la defensa de la Educación Pública, gratuita y de calidad



Además estuvieron presentes Rogelio Pizzi, Decano de la facultad de Cs. Médicas, el ex vicerrector de la UNC Yanzi Ferreira representando a la Facultad de Derecho. También estuvo presente Marcelo Mariscal Decano de la Facultad de Ciencias Químicas.



Del lado del rectorado se hizo presente Mariela Marchisio, vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba y referente importante de la facultad de Arquitectura.



Quien dijo presente fue Enzo Cravero, titular del Ente BioCba de la Municipalidad de Córdoba, de amplia trayectoria en la UNC y muy cercano al gobernador electo Martin Llaryora, además es un actor importante en este gran armado que ya se viene trabajando hace meses. Incluso fue uno de los primeros funcionarios cercanos a Llaryora en pronunciarse a favor de la candidatura de Sergio Massa.



Más allá del resultado electoral, estos movimientos en torno al concepto político de “unidad nacional” implica ya, ahora, los inicios de la reconfiguración política que se ve exógenamente a la UNC y que ahora pisa el suelo de Ciudad Universitaria, sumado esto a los distintos movimientos políticos de las últimas semanas de La Bisagra y Franja Morada donde los primeros eligieron el camino massista y los segundos una neutralidad con fuerte crítica al discurso libertario (a pesar de una interna que divide opiniones internamente) siguiendo la línea de la UCR nacional encabezada por Morales y Lousteau.



En la actividad se leyó un comunicado redactado entre todas las agrupaciones estudiantiles que fueron parte de la convocatoria. “Consolidando lo construido, transformando el presente y el futuro, comprometidas con las necesidades del país y sus posibilidades de desarrollo, las universidades públicas queremos una Argentina con más educación pública de calidad, sin aranceles que expulsen a estudiantes” dijeron los y las referentes estudiantiles.



Para finalizar, dichos referentes dijeron en el escenario ubicado frente al Pabellón Argentina que “Es con más becas y no con «vouchers». Es con más universidades públicas y no con aranceles. Es con más carreras acordes a las necesidades de las y los estudiantes y no con menos carreras solo para quienes puedan pagarlas. Es con más científicas y científicos investigando y no con laboratorios vacíos. Es con más educación universitaria pública, con más conocimiento, con más ciencia y con más arte como la Argentina encontrará la senda del desarrollo permanente”



Este panorama de la política universitaria se podrá reconfigurar en menor o mayor medida, dependiendo de como se vayan “acomodando las cosas” como dice el dicho popular, pero que hay un nuevo mapa eso ya es imposible de ocultar.