La UNC frente al mayor recorte educativo y el rol de la comunidad estudiantil

Por Francisco López Giorcelli

El sistema educativo superior público está frente a un gran desafío que es el de enfrentar un gran recorte presupuestario por parte del gobierno de Javier Milei, el cual parece tener algo más que el objetivo del superávit, parece que el problema es personal, un tema sin resolver en inconsciente del presidente que hoy elige recortar las partidas presupuestarias de las universidades nacionales como ningún otro presidente lo ha hecho.

Ante esta situación y luego del veto a la ley de financiamiento universitario se empezó a construir un nuevo escenario en la disputa que llevan adelante los gremios de trabajadores universitarios con el Ministerio de Capital Humano para lograr un acuerdo paritario y presupuestario para el normal funcionamiento de las universidades públicas.

En esta nueva etapa el presidente Milei, la ministra Sandra Pettovello y el secretario de educación Carlos Torrendell sumaron un nuevo contrincante al ring, la comunidad estudiantil organizada, enojada y con ganas de ser protagonista una vez más de esta historia. Esto marca el comienzo de la nueva etapa en el conflicto.

Más allá de las diferencias que surgen dentro del estudiantado sobre como llevar a cabo las manifestaciones contra el veto presidencial, es decir, más allá de la discusión de si las tomas sirven o no, de que si hay que marchar, hacer clases públicas, hacer todo junto, hacer nada, etc. Lo que importa a esta altura del conflicto es que los docentes y no docentes ya no son los únicos en reclamar.

Los estudiantes organizados y no organizados tienen bien en claro lo que quieren, por lo que esto le agrega un plus y una fuerza de expansión a la defensa de las universidades que permite poner en foco hoy el financiamiento educativo. Lo importante es que no se caiga en los lugares comunes donde muchas veces el conflicto arrastró a estos sectores.

Prestar atención al masivo del estudiante que elige ciertas formas y rechaza otras es un punto más que importante para lograr un apoyo total y una coordinación tal que permita ir por nuevos derechos al mismo tiempo que se defienden los ya conquistados. O sea digamos, ir para el frente permite la defensa de lo ya conseguido.

La comunidad universitaria se enfrenta a un gran recorte que si se pone en números se puede dimensionar su magnitud. Según el Observatorio de Argentinos x la Educación la inversión en el sector educativo registró una caída del 40,2% para educación y cultura, pero si solo se pone sobre la mesa los números en educación este porcentaje sube al 43% convirtiéndolo en unos de los sectores públicos más afectados por el ajuste a la casta que lleva a cabo Milei.

Este ajuste solo se compara con el de 1992 durante el gobierno de Carlos Menem el cual redujo un 41% las partidas en educación teniendo en cuenta el pase de las escuelas y los terciarios nacionales a las provincias. Es decir, que ni en el 2001, año de una de las peores crisis del país, se llevó a cabo semejante recorte.

Obvio que tiene una intencionalidad ideológica ya que la SIDE recibió fondos discrecionales (si, los espadachines de las auditorías le dieron fondos discrecionales a los servicios de inteligencia) mientras que a las universidades las ahogan. Parece que el objetivo es privatizar el conocimiento, que solo sea para unos pocos “iluminados” -por la plata- mientras que quienes tienen que laburar para subsistir pierdan una de las pocas herramientas que les permite escalar socialmente.

Quizás el plan sea ese, despojar a una gran mayoría de sus sueños, mantenerlos tristes y sin esperanza para mantenerlos sumisos. Por eso es tan importante esta nueva etapa del conflicto, el gobierno de los libertarios se chocan de frente a una masa de estudiantes, jóvenes, adultos, adultos mayores que no van a resignar sus sueños y el de sus futuros compañeros.

Algo que el gobierno no va a entender es que ese sentimiento de pertenencia que genera la Universidad Pública en Argentina permite que estudiantes que solo van y se sientan en un aula están parados junto a esos que eligen la participación política más allá de también asistir a clases, si se encamina un relato acorde a la realidad se verá la confluencia de la diversidad universitaria en un una nueva figura política que represente a una juventud que parece haber perdido referentes pero, que sin dudas, empieza a construir los propios cansada de los viejos vinagres.

La juventud, motor de todo movimiento de transformación, se encuentra ante una oportunidad histórica y necesaria para una nueva Argentina donde las mayorías estén contempladas, donde haya educación y trabajo, donde haya sueños que cumplir. El modelo de universidad está en discusión, eso es un hecho que hay que ver pero no por eso hay que dejarse llevar puesto por las lógicas mercantilistas que sólo buscan réditos económicos, la educación va, y tiene que ir, más allá.