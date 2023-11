Federico Jelic

“Acá les habla el imperdonable, por si no me conocen. Quiero simplemente decirles que el fútbol argentino está muy bien. Que se quede tranquilo, que algo en estos seis años creo que hemos ganado…”. Fortalecido, empoderado, el presidente de AFA Claudio Tapia habló a los clubes luego de un forzado plebiscito luego del balotaje nacional que ungió a Javier Milei como primer mandatario argentino. Necesitaba una muestra de poder, un apoyo masivo y lo consiguió. Claro, fue en marco de una improvisada convocatoria en carácter urgente y formal, donde quedara mejor parada. Es que en la previa a los comicios electorales, jugó fuerte su partido para quien terminó perdiendo, Sergio Massa y por eso precisaba de alguna reacción política para no perder imagen. Incluso involucró a los clubes en esa batalla-disputa dialéctica.

Y terminó como se esperaba. Porque era un voto cantado muy predecible, pero igual lo necesitaba. El contundente rechazo de “no a las Sads” fue 45 a 0 entre todos las instituciones invitadas (u obligadas) a participar con un escrutinio temerario, donde sea por convicción o medio a represalias (AFA sabe bien de qué se trata y cómo actuar), el destinatario tenía más carácter político que naturaleza jurídica. Esto recién empieza.

Votos cantados

“La AFA ha hecho cosas populistas aberrantes, como suspender descensos todo el tiempo y sumar equipos a Primera División. No existe la competencia, la meritocracia, el Fair Play y las reglas de juego. El fútbol expresa lo que pasa en la sociedad; lo que hizo Tapia es imperdonable. Todas las ligas del mundo desarrollado tienen 18 o 20 equipos, los argentinos decidimos que vamos a 30 equipos”, fue el cuestionamiento del ex presidente Mauricio Macri, hombre detrás de la estrategia que coronó con el sillón de Rivadavia al líder de “la Libertad Avanza” y cuyas actuaciones siempre rondan en torno al fútbol y sobre todo a Boca. Hoy es candidato a vice del club “Xeneize”, con todas las polémicas en relación a la postergación de las elecciones (Tema aparte que debe ser tratado en mayor profundidad) aunque en este caso, al otro día del triunfo electoral, salió a tirar fuego contra AFA, principalmente Tapia, por su organización. Pero claro, de fondo, elípticamente, hay un deseo de poder reflotar el debate de la instauración de las Sociedades Anónimas en las entidades deportivas.

Y fue voto cantado, obvio, ¿quién osará levantar la mano en contra de lo que diga Tapia, en una reunión abierta, filmada y con posibles consecuencias por sufrir? Es Vóx Pópuli que cada uno que suele presentar quejas o denuncias mediáticas contra los arbitrajes o designaciones dispares en los partidos o cambios de reglas sobre la marcha, llámense ascensos o descensos. De esta forma se consolida la posición que los clubes mostraron, mediante comunicados, en rechazo a la privatización de las asociaciones sin fines de lucro y quedó asentada con la firma de los asambleístas. Y en los estatutos.

El tema de fondo es que Tapia precisaba de un gesto de apoyo, una muestra de poder, en tiempos donde las urnas lo desautorizaron a nivel nacional. Y también para marcarle la cancha a Macri, quien aspira a ser vicepresidente de Boca Juniors en las elecciones ahora postergadas. Y de llegar al poder, tendrá el "Chiqui" un incómodo contrincante en AFA, con un modelo ideológico de gestión con capital privado, que pondrá en relieve otra vez las responsabilidades de los dirigentes de las Asociaciones sin fines de Lucro.

"No vamos a luchar contra algo que no existe. Las SAD's es algo que algunos ven como algo superador de lo que apoyamos, que son las Asociaciones Civiles sin fines de lucro. Incluso algunos lo tienen fijado en sus estatutos. Felicito a los clubes que revalidaron dicho apoyo", deslizó el mandamás de AFA. De todas formas, hay algo de hipocresía: Instituciones como Deportivo Riestra, Deportivo Maipú de Mendoza, Tristán Suárez, Defensa y Justicia, Godoy Cruz más otros clubes metropolitanos, son manejados con una figura legal no muy clara, imposible de no relacionarla con gerenciamientos encubiertos, donde los socios no tienen participación alguna en la vida institucional

Ausencia albiazul

La invitación fue extendida a 46 clubes y solamente hubo un ausente: el Club Atlético Talleres. Claro, era de esperar. Su presidente Andrés Fassi nunca participó de las movidas promovidas por AFA y siempre cuestionó los accionares y posturas con relación a la organización de torneos. De hecho, tiene una postura favorable al capital privado y a la privatización en el fútbol.

Talleres por ejemplo no participó de la operación de prensa del #Noamilei, en clara movida política, en pronunciamiento en contra de las SADs, antes del Balotaje. Y de esa forma se mantiene ajeno a cualquier movida de Tapia, sin confrontar pero con indiferencia. Y una abstención a esa movida con fines más políticos que deportivos. Prescindente pero no tanto.

"Talleres entiende que hay una posición muy clara sobre de que el club y las instituciones pertenecen a los socios, pero si cree que hay que discutir los modelos de conducción, algo que ya hemos planteado en otras oportunidades. Es una discusión que debería llegar después, primero hay que discutir cómo deben gestionarse nuestras instituciones deportivas", fue la respuesta del director de vinculación y Comunicación de la entidad de barrio Jardín. ¿Tendrá represalias?